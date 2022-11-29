Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bảo mẫu, vợ tiến đến gần thì chứng kiến cảnh tượng động trời sau cánh cửa, sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ

Tâm sự 29/11/2022 10:22

Từ ngày thuê bảo mẫu, chồng bỗng chăm về nhà hơn, tối nào cũng có mặt ở nhà đúng giờ.

Duyên và chồng quen nhau qua mai mối, do tuổi gần bằng nhau, hoàn cảnh gia đình đều tương xứng nên hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Chồng Duyên là chủ của một công ty, khá lãnh đạm và trầm tính, nhiều khi Duyên cảm thấy anh không dành nhiều sự quan tâm cho cô. Hiểu suy nghĩ của Duyên, chồng cô nói chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp, thời gian cho hai người còn rất nhiều.

Kết hôn được một năm, Duyên mang thai và sinh con đầu lòng. Đúng lúc này, mẹ chồng cô bị bệnh nặng trong khi mẹ ruột lại bận rộn công việc, không thể chăm sóc cho Duyên. Chồng cô cũng tối ngay bận bịu với công việc, thường xuyên không về nhà.

Một mình lo liệu con nhỏ và chuyện nhà cửa, Duyên không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, nhiều lần than vãn rồi cãi nhau với chồng. Thấy vợ vất vả như vậy, chồng Duyên đề nghị thuê bảo mẫu để đỡ đần cô. Hành động quan tâm của chồng khiến Duyên vô cùng cảm động.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bảo mẫu, vợ tiến đến gần thì chứng kiến cảnh tượng động trời sau cánh cửa, sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo mẫu được thuê chính là thư ký của chồng Duyên, còn trẻ và khá xinh đẹp. Ban đầu, Duyên hơi lo lắng sợ bảo mẫu không có kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ, Duyên và con được chăm sóc rất chu đáo nên cô càng có thiện cảm với bảo mẫu hơn.

Kể từ ngày thuê bảo mẫu, chồng Duyên bỗng chăm về nhà hơn, tối nào cũng có mặt ở nhà đúng giờ. Duyên không mấy để tâm tới sự khác thường của chồng, cho tới một lần đi vệ sinh lúc nửa đêm.

Không thấy chồng nằm cạnh, Duyên cảm thấy chột dạ, lần mò đi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bảo mẫu.

Đi về phía đó, Duyên sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến chồng và bảo mẫu đang "vui vẻ" cùng nhau. Quá bức xúc và không kiểm soát được cảm xúc, Duyên giận dữ lao thẳng vào phòng bắt gian tại trận.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ từ phòng bảo mẫu, vợ tiến đến gần thì chứng kiến cảnh tượng động trời sau cánh cửa, sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần tra hỏi, Duyên bàng hoàng phát hiện bảo mẫu "cặp kè" với chồng mình từ lâu, anh ta thường xuyên viện cớ công việc bận rộn không về nhà để ở bên cô ta.

Sự thật bất ngờ khiến Duyên sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh dậy liền nhất quyết đòi ly hôn. Tuy chồng quỳ xuống khóc lóc van xin Duyên tha thứ vì con nhưng với cô, mọi thứ đã muộn màng.

Chồng hay đi sớm về muộn lại còn thân thiết, lén cho tiền anh xe ôm trong ngõ, vợ quyết tìm cách bắt quả tang rồi ngỡ ngàng vì sự thật chồng che giấu

Chồng hay đi sớm về muộn lại còn thân thiết, lén cho tiền anh xe ôm trong ngõ, vợ quyết tìm cách bắt quả tang rồi ngỡ ngàng vì sự thật chồng che giấu

Hai vợ chồng rất hay chia sẻ với nhau về mọi chuyện, nhưng dạo gần đây chồng lại tỏ ra rất bí hiểm khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

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