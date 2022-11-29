Chồng hay đi sớm về muộn lại còn thân thiết, lén cho tiền anh xe ôm trong ngõ, vợ quyết tìm cách bắt quả tang rồi ngỡ ngàng vì sự thật chồng che giấu

Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tôi rất trân trọng tình cảm của chồng dành cho mình, lúc nào cũng như thưở mới yêu.

Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 6 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, nhìn vào ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi, có học thức, đời sống đầy đủ… Hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn đáng yêu.

Hai vợ chồng rất thẳng thắn, hay chia sẻ với nhau về mọi chuyện, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây chồng tôi lại tỏ ra rất bí hiểm, hay đi làm sớm và về nhà muộn hơn vợ. Chồng hay đi uống cafe với anh xe ôm trong ngõ, còn giấu vợ lén cho tiền anh xe ôm đó. Tôi cũng thấy có gì đó khác thường, cho đến khi biết được sự thật.

Được chồng giúp đỡ việc nhà nên cũng khá rảnh, tôi chịu khó luyện tập để giữ gìn nhan sắc và quả thực khi nhìn vào bà mẹ hai con như tôi, ai cũng trầm trồ vì độ tươi trẻ, quyến rũ. Được chồng yêu thương, tự hào về vợ, tôi lấy làm hãnh diện và coi đó là động lực để không ngừng làm đẹp .

Cách đây một tuần, đang làm việc thì chị đồng nghiệp trêu: "Dạo này em xinh trẻ ra có khác, có ngay người hâm mộ đến tận cổng công ty chờ đợi. Chồng mà biết, thế nào cũng nổi cơn ghen lôi đình cho mà xem".

Chị đồng nghiệp kể là phát hiện ra anh xe ôm hàng xóm của tôi xuất hiện liên tục gần công ty. Chị ấy hay đến nhà tôi chơi, có lần tôi thuê anh xe ôm đưa chị ấy về nên chắc chắn là chị ấy không nhìn nhầm người. Tôi không nghĩ anh ta thích mình, nhưng để ý thì đúng là anh xe ôm hay bám theo tôi từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc về nhà.

Tôi sợ chuyện không hay nên tìm cách bắt quả tang và đưa ra lời cảnh cáo: "Anh rình mò tôi cả tuần nay, anh định ám hại tôi hay các con tôi thì bỏ ý định này ngay đi nhé. Chồng tôi còn giúp anh, mà sao anh lại làm thế? Tôi sẽ tố cáo anh với cơ quan chức năng".

Sợ vướng vào pháp luật, anh xe ôm tiết lộ được chồng tôi trả công hàng ngày chỉ để theo dõi tôi, xem tôi làm gì và báo cáo lại cho chồng tôi, nhất là đi gặp gỡ đàn ông thì phải chụp ảnh, quay phim lại làm bằng chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tối về hỏi chồng thì tôi bất ngờ với câu trả lời: "Anh nhờ anh ấy để ý em xem có cặp kè với người khác không. Dạo này anh thấy em trẻ đẹp, thỉnh thoảng có số lạ gọi điện đến không biết là ai… nhiều biểu hiện ngoại tình nên anh cũng chỉ bảo vệ hạnh phúc thôi.

Em không có ai thì việc gì phải lo lắng. Hay là có rồi nên mới cảnh giác và phát hiện ra anh xe ôm?".

Đến lúc này thì tôi đã quá hiểu và không muốn tranh cãi với chồng làm gì. Chồng tôi được mọi thứ đến mức hoàn hảo, nhưng ghen tuông kinh khủng, lúc nào cũng nghĩ rằng vợ có người khác tán tỉnh, đang cặp bồ…

Chồng hay lén lục tìm trong điện thoại vợ, chất vấn đủ thứ khi có cuộc gọi, tin nhắn lạ. Anh ấy muốn kiểm soát tôi, nghi ngờ tôi.

Tôi mệt mỏi vì bị chồng yêu quá mức, ghen tuông một cách vô lý. Có cách nào để anh ấy bớt ghen, tôn trọng và tin tưởng vợ không? Tôi cảm thấy nếu cứ như thế này không khéo có ngày ly hôn vì chuyện không đâu.