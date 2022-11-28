Tìm được cô giúp việc quê hiền lành, chịu khó, vợ chẳng mảy may nghi ngờ cho đến đêm định mệnh đó, vợ tá hỏa với cảnh tượng kinh tởm trong phòng cô giúp việc

Tâm sự 28/11/2022 10:36

Chỉ sau mấy tháng trông Hương không khác gì gái phố. Ra đường Hương diện áo phông ôm sát khoe eo, khoe dáng, ở nhà em mặc áo 2 dây, quần lửng rất mát mẻ.

Có được tấm bằng tốt nghiệp đại học kinh tế cùng với khả năng giao tiếp tốt ngoại ngữ tôi đã có việc làm cho thu nhập rất ổn ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau 5 năm miệt mài cống hiến cho công ty, tôi đã có một căn hộ chung cư khá rộng, một chiếc xe ô tô 4 chỗ để đi làm. Chỉ có điều ngoảnh đi, ngoảnh lại lũ bạn cùng lứa đã yên ấm gia đình, con lớn con bé đủ cả, trong khi đó tôi vẫn sớm tối đi, về một mình. Nhiều lúc nghĩ đến cái tuổi "30 đã toan về già" đang xồng xộc gõ cửa, tôi buồn não cả lòng.

Rồi thật may ông trời không nỡ quên duyên cho tôi, nên đúng hôm sinh nhật lần thứ 29 tôi đã có một nửa kia của mình, anh là bạn thân của sếp phòng nơi tôi công tác. Có được sự vun vào và đảm bảo của sếp phòng, chúng tôi đã có một đám cưới đầm ấm, thật hạnh phúc sau gần 2 năm đi lại tìm hiểu. Nhà bố, mẹ chồng không được rộng rãi, vả lại cách khá xa nơi làm việc của tôi , nên cuối cùng bố, mẹ cũng thống nhất để vợ, chồng tôi ở căn hộ chung cư của tôi.

Tìm được cô giúp việc quê hiền lành, chịu khó, vợ chẳng mảy may nghi ngờ cho đến đêm định mệnh đó, vợ tá hỏa với cảnh tượng kinh tởm trong phòng cô giúp việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bước vào tuổi 31, còn chồng cũng đã 36 nên chẳng có lí do gì để trì hoãn việc sinh con. Bé trai đầu lòng của vợ, chồng tôi ra đời trong sự chào đón của cả đôi bên nội, ngoại. Chồng tôi như trẻ ra ra cả chục tuổi, anh cười, anh nói vui vẻ và dành hết thời gian rỗi rãi bên con, anh không dám bế bè vì sợ vụng về làm đau bé, nhưng sẵn sàng ngồi ngắm con nhiều giờ không biết mệt.

Bố, mẹ tôi ở quê xa, còn bố, mẹ chồng đã có tuổi nên trước khi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, tôi bàn với chồng thuê người giáp việc. Chồng ủng hộ nhiệt tình vì biết rằng công việc của tôi cũng như của chồng không thể vắng mặt dài ngày được.

Thời buổi nhà nhà, người người cần thuê ôsin nên thật vất vả sau gần 2 tháng trời hết nhờ bạn bè đến trung tâm giới thiệu việc làm chúng tôi mới đón được một cô gái tên Hương quê cách nhà tôi cả ngày đường tàu xe.

Hương 20 tuổi, khỏe mạnh với nước da ngăm đen, giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười hiền dễ mến. Hương rất chịu khó học hỏi nên chẳng mấy mà em thông thạo việc nội trợ cũng như cách chăm sóc em bé. Dồn hết thời gian nghỉ bù nghỉ phép tôi cố đến lúc con trai được 8 tháng tuổi mới trở lại công ty làm việc.

Vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm khi giao nhà cửa, giao con trai bé bỏng cho Hương. Từ ngày có Hương giúp việc nhà, không những tôi được thư giãn, nghỉ ngơi mà chồng tôi cũng thoải mái gặp gỡ bạn bè khi cốc bia, khi vài ván cờ giải trí.

Đúng là công việc nhà tuy có bận rộn, vất vả một chút nhưng bù lại mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu nên chỉ sau mấy tháng trông Hương không khác gì gái phố. Em không dùng mấy bộ áo quần của tôi cho nữa, mà khi ra đường Hương diện áo phông ôm sát khoe eo, khoe dáng, ở nhà em mặc áo 2 dây, quần lửng rất mát mẻ.

Tìm được cô giúp việc quê hiền lành, chịu khó, vợ chẳng mảy may nghi ngờ cho đến đêm định mệnh đó, vợ tá hỏa với cảnh tượng kinh tởm trong phòng cô giúp việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ tiền em làm được em có quyền sắm sửa, ăn mặc theo ý thích, nên tôi không can thiệp. Chỉ đến khi xảy ra chuyện, tôi mới tá hỏa vì Hương tinh quái hơn tôi tưởng nhiều. Đó là hôm làm tiệc đầy tuổi cho con trai tôi, để cuộc vui được trọn vẹn, tôi cạn một lúc 2 ly rượu mời để rồi ngủ vùi đầu đến tận mờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc vì con trai quấy khóc.

Chắc còn dư âm của men rượu nên tôi hơi chóng mặt, nhức đầu, quờ tay sang bên cạnh định đánh thức chồng dỗ hộ con, tôi ngạc nhiên vì không thấy chồng đâu, sờ vào gối lạnh ngắt từ bao giờ, sợ chồng gặp chuyện gì không ổn vì rượu, bia bữa tiệc hôm qua, tôi vội trở dậy đi tìm anh.

Vòng hết các tầng đều không thấy tăm hơi chồng, đến khi mở cửa phòng của Hương, tôi choáng váng vì chồng tôi và Hương đang ôm nhau ngủ say sưa. Bị bắt quả tang tại trận, chồng ấp úng thanh minh vì Hương ngọt ngào, quyến rũ quá nên chồng “đổ nhào” lúc nào không hay…

Cứ tưởng có đêm tân hôn nồng cháy, thăng hoa nào ngờ vừa 'xong trận', tôi liền bị chồng đánh thô bạo vì tấm khăn trải giường

Cứ tưởng có đêm tân hôn nồng cháy, thăng hoa nào ngờ vừa 'xong trận', tôi liền bị chồng đánh thô bạo vì tấm khăn trải giường

Tôi đã kết thúc cuộc nhân khi chưa đầy 24h tổ chức lễ cưới vì hành động này của chồng.

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