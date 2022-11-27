Cũng vì con mà chịu đựng, chấp mọi chuyện nhưng chồng tôi luôn lấy cớ do tôi và mẹ anh ấy không hợp nhau, mẹ chồng ghét tôi nên tìm người phụ nữ khác. Khi tôi biết chuyện thì anh ấy đã cặp kè cả mấy người rồi, không chịu đựng được nữa, tôi đành viết đơn ly hôn trong sự hả hê của anh ấy.

Tôi với chồng chung sống 5 năm thì ly hôn, nguyên nhân của đổ vỡ cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trong đời sống vợ chồng, thường xuyên cãi vã và không hợp nhau ở nhiều điểm. Đến lúc sinh con đầu lòng, chồng tôi không những không từ bỏ thói hư tật xấu mà còn tìm mọi cách để khiến tôi phải chán nản, chia tay.

Ly hôn rồi, tôi cay đắng ra đi với hai bàn tay trắng, vất vả mưu sinh để nuôi con còn nhỏ. Chồng cũ tôi được vài tháng đầu còn gửi tiền nuôi con, từ đó là biệt tăm không hỏi thăm con, cũng không thực hiện nghĩa vụ chu cấp tiền cho con.

Ngày ra tòa, chồng tôi vui mừng lắm, cả hai không có tài sản gì chung nên tôi sẽ là người khăn gói rời khỏi nhà chồng với quần áo, đồ trang điểm , một chút đồ dùng cá nhân. Tôi được quyền nuôi con, còn anh ấy phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng, lúc đó anh ta mới làm cho một công ty lương tháng cũng rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Sống cảnh làm mẹ đơn thân tôi gặp nhiều khó khăn nhất định khi tự mình đi thuê nhà, nuôi con. Cũng may công việc ở công ty thuận lợi, tôi được tăng lương, nhận thưởng liên tục nên cuộc sống cũng đảm bảo.

Tôi cũng mạnh dạnh đầu tư kinh doanh, vốn tính chịu khó, kinh nghiệm học được nhiều từ lúc còn trẻ nên làm ăn phát đạt, chỉ trong vòng 5 năm tôi đã có nhà riêng, xe ô tô tiền tỷ.

Nhìn tôi bây giờ, chắc nhiều người không nhận ra vì tôi chăm chút cho bản thân, chịu khó làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang hàng hiệu… Tôi trẻ và đẹp ra rất nhiều, không gầy gò, bơ phờ và luộm thuộm như thời đang còn chồng.

Ngay cả chồng cũ của tôi gặp lại cũng phải bất ngờ, trông tôi đi xe ô tô sang, xinh đẹp và ăn mặc quý phái… phải mất vài phút mới nhận ra đó thực sự là vợ cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Khác hẳn với sự thành công của tôi, chồng tôi từ lúc ly hôn lại có cuộc sống không thực sự ổn định. Cứ tưởng bỏ được vợ rồi anh ta chạy theo nhiều người phụ nữ khác nhưng rồi sớm bị bỏ vì họ nhận ra thói gia trưởng, lười nhác lại lăng nhăng của anh ta.

Chán đời, anh ta lao vào cờ bạc, rượu chè dẫn đến thua tha, công ty đuổi việc và thất nghiệp triền miên.

Chồng cũ đã thấm thía nhiều điều, anh ta muốn hàn gắn lại với tôi, còn chủ động hỏi han, hẹn tôi và con đi ăn và đi chơi. Tôi cũng vì con mà nhận lời, nhưng thú thật sau từng đấy năm chia tay tôi không còn cảm xúc gì với anh ta nữa.

Cách đây hai tuần, anh ta tới gặp tôi và thổ lộ rất hối hận, mong tôi tha lỗi để cùng nhau làm lại từ đầu. Chồng cũ thường xuyên gửi hoa, quà cho hai mẹ con tôi, nói ngon ngọt để tôi chấp nhận anh ta.

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện nay tự chủ về mọi nghĩa, không muốn vướng bận vào hôn nhân, nhất là tái hôn với chồng cũ. Nhưng nhiều lúc nhìn con tôi lại thấy thương con còn nhỏ mà chịu cảnh bố mẹ chia tay. Cảm xúc trong tôi cứ đan xen lẫn lộn, trước thành ý của chồng cũ, tôi có nên vì con mà quay lại với anh ta?