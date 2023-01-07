Những ngày biết sức khỏe của mình mong manh, mẹ chồng gọi tôi đến gần, trong lời nói cuối, bà trút ra điều bí mật suốt nửa đời người mà tôi sửng sốt

Tâm sự 07/01/2023 07:07

Bà vô cùng khó mở lời, có lẽ bởi đây là tâm tư giấu kín suốt bao nhiêu năm. Vậy nên, khi những lời nói ấy tiết lộ, tôi đầy kinh ngạc.

Tháng trước, sức khỏe của mẹ chồng tôi trở nên rất yếu, bà không thể tự phục vụ bản thân được nữa. Chồng tôi muốn đưa mẹ ra phố để tiện chăm sóc nhưng bà không chịu đi. Không thể thuyết phục được mẹ, thế là chồng tôi đành phải thuê người chăm sóc bà. Vì muốn mẹ được sống vui vẻ lúc cuối đời, tuần nào vợ chồng tôi cũng về quê thăm bà.

Tối qua, lúc tôi đang bón cháo cho mẹ, bà bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín bao lâu nay. Bà bảo đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, phải nói ra, nếu để trong lòng thì chết sẽ không thanh thản.

Mẹ bảo chồng tôi là con nuôi của bà, không phải con đẻ như mọi người nghĩ. Tôi sửng sốt khi nghe lời mẹ nói. Bà bảo ngày trẻ từng có một tình yêu đẹp. Khi mẹ chồng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì bất ngờ cô bạn thân của bà bị bệnh nặng. Chồng của cô ấy bỏ đi. Vì muốn đứa con có một gia đình yên ấm nên cô ấy nhờ mẹ chồng tôi nuôi dưỡng.

Những ngày biết sức khỏe của mình mong manh, mẹ chồng gọi tôi đến gần, trong lời nói cuối, bà trút ra điều bí mật suốt nửa đời người mà tôi sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cô bạn mất, mẹ chồng đưa đứa nhỏ về nuôi và bị bạn trai phản đối kịch liệt. Vì đã hứa với bạn thân sẽ nuôi dạy con tốt nên mẹ chồng tôi chấp nhận chia tay với bạn trai.

Để quên đi đau buồn và tránh lời dị nghị của hàng xóm, bà đã chuyển đến một nơi thật xa và chấp nhận ở vậy nuôi con khôn lớn. Việc làm của mẹ chồng quá cao thượng, thế mà từ trước đến nay mọi người lại nghĩ bà là người phụ nữ không chồng nhưng lại có con. Bà nhận hết thiệt thòi về bản thân để chồng tôi lớn lên được bình yên.

2 tháng trước, bố đẻ của chồng tôi đã đến tìm mẹ chồng và muốn được nhận lại con trai. Mẹ đưa cho tôi một tờ giấy có địa chỉ và số điện thoại. Bà bảo tôi hãy kể lại tất cả với chồng và giúp hai bố con anh ấy được gặp nhau.

Tôi đã kể lại mọi chuyện với chồng, anh ấy rất đau khổ khi biết về quá khứ. Anh còn thề sẽ không bao giờ gặp người bố tồi tệ, đã bỏ rơi mẹ con anh ấy khi khó khăn.

Quá khứ qua rồi, bố anh ấy đã rất hối hận về việc làm sai trái của ông ấy, cũng nên tha thứ cho nhau. Dù tôi nói thế nào thì chồng vẫn nói là không có bố, chỉ có mẹ. Tôi thật sự không biết khuyên chồng thế nào nữa mọi người ạ?

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