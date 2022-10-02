Những cuộc vui của chồng chỉ chứng tỏ tôi không bao giờ khoan nhượng, phụ nữ chỉ là đang sống tốt với bản thân mình

Tâm sự 02/10/2022 23:09

Phụ nữ Việt thường có đức tính hy sinh và cam chịu. Nhiều người chồng cứ nghĩ rằng vợ mình rất hiền, dù có đi chơi về khuya đi chăng nữa, vợ cũng sẽ không cằn nhằn gì.

Trong những lần như vậy, vợ vẫn sẽ khoan nhường bảo rằng: “Anh đi tắm rồi lo ăn cơm, ngủ sớm để sáng còn đi làm. Cơm canh em dọn ra bàn sẵn rồi”. Hay khi chồng mời bạn bè tới nhà nhậu mà không nói trước với vợ, vợ vẫn vui vẻ phục vụ cho mình.

Thậm chí, có khi đến lúc say, chồng còn ra oai với bạn bè rằng, chỉ cho họ cách dạy vợ thế nào để không bị lấn lướt. Còn vợ thì vì giữ thể diện cho chồng mà im lặng. Là đàn ông, họ thường ít nói nhưng hay nóng nảy. Bởi thế, mỗi lần thấy chồng có thái độ khó chịu, vợ lại hạ giọng, vui vẻ để “cơm lành canh ngọt”.

Thế nên, các anh chồng càng được lướt.

Nhưng nếu là một người chồng thông minh, anh ta sẽ hiểu rằng vợ mình làm vậy không phải vì hiền. Mà vợ không nói gì, ấy là vợ biết đối nhân xử thế, biết đâu nên làm, nên nói.

Những cuộc vui của chồng chỉ chứng tỏ tôi không bao giờ khoan nhượng, phụ nữ chỉ là đang sống tốt với bản thân mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bè chồng đến nhà chơi, vợ xem như bạn bè của mình và tiếp đãi nồng hậu. Vì một con người lịch sự sẽ không bao giờ cư xử khiếm nhã trước mặt bạn bè. Việc vợ giữ sĩ diện cho chồng khi chồng ra oai cũng là vợ đang sống rất biết điều. Và tất cả những điều đó xứng đáng được chồng hiểu và tôn trọng vợ hơn.

Chẳng may một ngày nào đó, vợ đã không còn nhẫn nhịn được như trước, “tức nước” thì phải “vỡ bờ”. Thay vì hối hả đi chợ mua đồ nhậu thiết đãi các bạn của chồng những khi anh rủ họ tới nhà, thì vợ chọn cách đi cà phê với bạn bè mình và để mặc anh ở nhà tự xoay sở.

Mỗi lần anh đi ra ngoài nhậu nhẹt, vợ chỉ nói một câu “Hôm nay anh nhớ về sớm, đừng làm quá” với một vẻ mặt lạnh tanh khiến anh chồng phát sợ. Hay khi anh chồng đòi ra ngoài uống rượu vào giữa đêm khuya. Vợ sẽ nói “Anh đi ra ngoài thì khỏi về nhé, em đóng cửa ngủ, không đợi anh đâu, tìm chỗ nào mà ngủ, mai về”.

Những cuộc vui của chồng chỉ chứng tỏ tôi không bao giờ khoan nhượng, phụ nữ chỉ là đang sống tốt với bản thân mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn anh chồng sẽ tắt ngay nụ cười đang nở trên môi, đành ngậm ngùi kiếm cớ với bạn bè rằng không ra ngoài được. Khi thấy vợ thay đổi thái độ, thay đổi cách đối xử thì nhiều anh chồng lại cảm thấy lo lắng. Và mỗi lần anh đi ra ngoài đều phải nói với vợ một câu, không còn đi đêm về hôm và cũng không còn tỏ vẻ ra oai như trước nữa.

Vậy thì một anh chồng thông minh sẽ chọn cách đối xử với vợ mình như thế nào để gia đình luôn hòa thuận và vui vẻ?

Kỳ thực, phụ nữ luôn thích dùng cách mềm mỏng để khiến chồng cảm kích. Với gia đình chồng cũng vậy, họ luôn mong muốn mối quan hệ trở nên tốt đẹp nên dù có bị chèn ép, sống mệt mỏi nhưng họ vẫn tỏ ra bình thường. Họ không muốn làm to chuyện, cũng không muốn làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.

Dĩ hòa vi quý là cách mà phụ nữ thường chọn. Vì rằng, nếu có gây hấn, họ cũng sẽ là người thiệt thòi hơn cả.

Chính vì vậy, tư tưởng vợ hiền hay vợ sợ chồng là hoàn toàn sai lầm. Chẳng qua là vì họ muốn sống khéo léo hơn và họ chọn cách sống khéo kéo hơn mà thôi. Vì lẽ đó, các ông chồng cũng nên biết điều với vợ mình một chút, đừng sống theo kiểu được đà mà lấn tới để mối quan hệ vợ chồng được hạnh phúc dài lâu.

Sống biết điều với nhau là cách tốt nhất để mọi mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn dù là trong gia đình hay ở nơi công sở.

Nguồn: Internet

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Từ khóa:   chuyện vợ chồng tâm sự cuộc sống hôn nhân

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