Nhìn người đàn ông mà em gái đưa về ra mắt, tôi điên cuồng đuổi thẳng anh ta ra khỏi nhà vì biết được 'bí mật động trời' này

Khi em gái thông báo sẽ đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà tôi vừa vui vừa lo, không biết người đó có tương xứng với Nhung không?

Nhung là người con gái tốt, em tôi xứng đáng có được người chồng hoàn hảo. Tôi đã tìm kiếm nhiều năm nay nhưng chưa thấy ai phù hợp với em.

Nhung van xin tôi đừng làm vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được cuộc tình ngang trái này. Tôi bảo là gã đàn ông đó tên Long, đang có vợ con ở quê, một kẻ gian dối thế sao cưới được em gái tôi. Nhung bảo vợ chồng Long sống không có hạnh phúc, hai người họ sắp ly dị nên tôi đừng ngăn cản tình yêu của hai người.

Chủ nhật vừa rồi, cả nhà tôi được gặp mặt bạn trai của Nhung. Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó tôi không thèm nói câu nào, lao đến đuổi gã ra đường.

Ảnh minh họa: Internet

Long là đồng nghiệp của tôi, làm việc với nhau nhiều năm, tôi biết tính cách hoàn cảnh của anh ta. Khi đang học đại học đã làm cho con gái người ta có bầu. Mấy năm nay Long sống buông thả, mỗi tháng chỉ chu cấp cho vợ con ở quê vài triệu là xong trách nhiệm. Còn bản thân anh ta cặp kè hết cô này với cô khác, không ngờ em gái tôi lại yêu phải người sở khanh đó.

Ngay khi biết rõ về con người của Long, bố mẹ tôi cấm Nhung không được qua lại. Thế nhưng tình yêu làm em tôi mù mắt, không nhìn ra con người xấu xa của Long, vẫn quyết tâm yêu và lấy bằng được.

Ngày hôm qua, vợ của Long từ quê ra thành phố, dẫn theo 2 đứa con nhỏ đến nhà tôi cầu xin gia đình tôi khuyên bảo Nhung trả bố về cho các con. Chị vợ của Long bảo là nhiều tháng nay Nhung thường xuyên gửi ảnh và ép chị ấy nhường chồng. Chị phải nhờ người quen theo dõi 2 người mới tìm được nhà của chúng tôi. Mấy hôm nay, Nhung bỏ nhà đi, gọi điện không được.

Bố mẹ tôi xấu hổ và thương xót cho 3 mẹ con chị ấy vô cùng. Trời rét mướt mà lặn lội hơn 400km ra phố giành giật lại chồng. Trước mắt gia đình tôi chỉ biết sắp xếp phòng ấm cho mẹ con chị ấy ở tạm ít ngày.

Nhung đang đi sai đường, tôi thật sự không biết khuyên bảo em ấy thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?