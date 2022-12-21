Nhân lúc chồng tắm, tôi lén đi lên căn phòng mà anh chưa từng cho ai động vào, đèn vừa bật sáng tôi hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 21/12/2022 09:57

Đêm tân hôn, khi anh đã có vài chén rượu và đang vào trong phòng tắm ngâm mình, tôi đã thử đi lên. Tính tò mò không cho phép tôi dừng lại.

Vốn là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ, tôi không có ý định lấy chồng nên dù đã 30 tuổi tôi vẫn chưa từng yêu ai thật lòng. Bởi sau thời gian tìm hiểu, tôi thấy người đàn ông ấy không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu tiền bạc của tôi.

Và rồi tôi cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Tuy không phải là thứ tình yêu sét đánh hay ngẫu nhiên, nhưng tôi tin cuộc tình mai mối này sẽ mang lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc. Anh là người khá đứng tuổi, vừa đi nước ngoài nhiều năm về. Tôi quen anh qua mai mối của người họ hàng xa ở thành phố. Tôi tin tưởng ở tuổi này, anh sẽ là người thành đạt, có trong tay nhiều thứ.

Tôi tự hỏi tại sao người đàn ông như vậy lại chưa có vợ. Anh cười sau khi tôi thắc mắc. Anh đi làm ăn xa, chỉ muốn về nước lấy vợ, không thích lấy vợ ở bên nước ngoài. Ở xa, anh cũng chưa thực sự gặp được người ưng ý.

Cho đến ngày gặp tôi, anh như bị trúng tiếng sét ái tình. Những tưởng cuộc đời sẽ vẽ ra một trang mới, tôi sẽ được làm phu nhân của giám đốc, sống trong giàu sang. Nhưng cái đêm tân hôn định mệnh ấy thực sự khiến tôi sợ hãi.

Nhân lúc chồng tắm, tôi lén đi lên căn phòng mà anh chưa từng cho ai động vào, đèn vừa bật sáng tôi hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căn biệt thự nhà anh khá rộng. Chúng tôi chỉ ở tầng 1 và 2 còn tầng 3 không ai động đến. Hàng ngày có giúp việc đến dọn dẹp nhưng anh cũng không cho động vào. Ngày còn yêu nhau, anh đã dẫn tôi về đây đôi lần. Tôi để ý thấy thái độ của anh lúc chị giúp việc yêu cầu dọn dẹp khiến tôi có chút tò mò.

Đêm tân hôn, khi anh đã có vài chén rượu và đang vào trong phòng tắm ngâm mình, tôi đã thử đi lên. Tính tò mò không cho phép tôi dừng lại. Vừa mở cánh cửa phòng, bật điện lên, tôi hoảng hồn. Bên trong toàn là búp bê đồ chơi tình dục.

Tất cả được anh dựng ngay ngắn, khuôn mặt xinh đẹp không khác gì người thật. Chẳng biết anh sưu tập từ khi nào mà lại nhiều đến vậy. Tôi tò mò vào thử thì thấy trên mỗi con búp bê, anh còn ghi tên tuổi đàng hoàng. Không biết là anh đang mường tượng ra những cái tên ấy hay thực sự anh đã nghĩ từng trải qua với họ.

Tay chân tôi run lẩy bẩy không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi vội đóng cửa, bước chậm xuống phòng. Anh vẫn chưa ra. Trong phòng tắm, anh còn hát líu lo. Tôi chợt nhớ lại câu nói anh từng nói với tôi khi yêu nhau. Anh nói chưa từng ăn nằm với cô gái nào. Anh cũng thề thốt hết điều để tôi tin anh thực sự là một gã trai hoàn toàn trong sáng. Nhưng nhìn những món đồ này liệu lời anh nói có giá trị hay không?

Nhân lúc chồng tắm, tôi lén đi lên căn phòng mà anh chưa từng cho ai động vào, đèn vừa bật sáng tôi hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng lẽ trong đêm tân hôn tôi lại bỏ chạy nhưng ở lại đây tối nay, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Vì ham giàu, tôi giờ đây phải hứng chịu chuyện này? Liệu có phải anh là một gã bệnh hoạn hay anh thực sự chỉ là người giàu có thú vui “xa xỉ”?

Tôi giả vờ ngủ say, nằm li bì không động đậy ngay trong đêm tân hôn. Tôi còn vờ nôn mửa sau khi đã uống mấy ly rượu vang lúc chiều để trốn tránh anh. Sau khi anh ôm ấp không thấy tôi động tĩnh gì thì cũng đành… nhịn. Sáng hôm sau, tôi vẫn nở nụ cười tươi rói với chồng nhưng trong lòng có chút hoang mang. Liệu nên tiếp tục làm vợ anh hay từ bỏ? Tôi chỉ sợ mình vì ham giàu mà lấy phải một tay chơi?

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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