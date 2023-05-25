Nhắm mắt lấy đại chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào bất ngờ thứ đen nhung bùi nhùi ấy rơi ra, cầm trên tay, tôi sốc đến phát ngất

Tâm sự 25/05/2023 17:33

Nhưng khi đang chuẩn bị 'hành sự', bất ngờ thứ tôi nắm vào rơi ra, nhìn lại thì hoảng hồn trước sự thật.

Tôi 30 tuổi, lấy ông chồng đã gần 50 tuổi. Dù rằng tôi đã 30 nhưng so với chồng thì quả thật còn trẻ chán. Ban đầu biết tuổi của anh, tôi cũng đắn đo lắm. Vì do được bạn bè mai mối nên tôi cũng muốn thử tìm hiểu.

Chẳng ngờ, càng quen biết anh thì tôi càng thấy có thiện cảm. Dù đã gần 50 nhưng chồng tôi nhìn trẻ hơn tuổi, lại có điều kiện kinh tế vững chắc. Vợ anh qua đời nhiều năm, con cái đã trưởng thành tự lo cho mình được. Nếu tôi lấy anh thì sẽ không phải lo chuyện tiền bạc và con riêng của chồng.

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều.

Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhắm mắt lấy đại chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào bất ngờ thứ đen nhung bùi nhùi ấy rơi ra, cầm trên tay, tôi sốc đến phát ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.

Kỳ thực, chồng tôi tuy có chút lớn tuổi nhưng phong độ thì vẫn còn trẻ trung lắm. Vì tôi nghĩ dù sao chuyện chăn gối cũng là chất keo nối kết hai vợ chồng. Tôi mừng thầm trong bụng.

Đến khúc cao trào, tôi vô thức đưa tay vò lấy đầu tóc của chồng. Bất ngờ, sau khi vò tới lui thì trong tay tôi có thứ gì như tóc của chồng! Tôi mở to mắt ra thì thấy đầu chồng trở nên bóng loáng từ lúc nào!

Nhắm mắt lấy đại chồng già U40, đêm tân hôn đang cao trào bất ngờ thứ đen nhung bùi nhùi ấy rơi ra, cầm trên tay, tôi sốc đến phát ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hoảng hốt hét thất thanh. Đêm tân hôn đang hồi vui thì bỗng tan rã ngay trong vài giây. Chồng tôi thấy tôi đang cầm tóc giả của anh thì chỉ biết cười hổ thẹn. Hóa ra chồng tôi bị hói mấy năm nay. Anh cũng thấy bất lực vì tình trạng này ngày một nặng. Anh sợ tôi chê bai nên sử dụng tóc giả. Tóc giả lại quá xịn, nhìn trông mượt mà không có một sợi bạc khiến tôi cũng từng thắc mắc.

Nhưng chuyện bất ngờ ngay đêm tân hôn thế này lại khiến chúng tôi nhớ mãi không quên. Tôi nói với chồng dù anh trông thế nào thì tôi vẫn thương anh. Anh cũng không cần cực khổ đội tóc giả vì sợ tôi chê anh nữa đâu!

 

Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt

Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt

Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới