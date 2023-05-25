Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt

Tâm sự 25/05/2023 16:38

Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt

Tôi và vợ tổ chức đám cưới 6 tháng rồi mới về quê vợ ở lần đầu tiên. Vợ chồng tôi ở thành phố làm ăn, chỉ đến dịp này là giỗ của ông ngoại của vợ, thì chúng tôi mới thu xếp về quê.

Ăn cỗ ở quê thì thường phải uống chút rượu với họ hàng bên vợ. Đến khi mọi người ra về thì tôi cũng thấy mệt mệt buồn ngủ. Tôi tìm một nơi để làm một giấc. Tôi mon men đi tìm chỗ để ngã lưng, thấy phòng nào gần nhất thì bước vào. Phòng đó là phòng của mẹ vợ tôi. Hiện tại, chỉ còn mẹ vợ tôi ở với con trai cả trong căn nhà này.

 

Tôi biết là không nên ngủ lại trong phòng của mẹ vợ, nhưng tôi chỉ định ngã lưng một lát rồi ra ngay. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống chiếu thì tôi thấy có thứ gì đó lộm cộm bên dưới. Tôi dù đã hơi say nhưng vẫn lòm còm ngồi dậy, lật chiếu lên xem. Tôi chết sững khi thấy một xấp ảnh cưới. Vợ tôi là cô dâu trong những tấm ảnh này, cùng với chú rể là một người tôi không quen biết.

Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng. Khi biết câu chuyện đằng sau những tấm hình cưới đó, tôi bàng hoàng ngẩn người.

 

Vợ tôi và người đàn ông lạ mặt kia từng yêu nhau 3 năm nhưng có cái kết đau lòng. Sau khi họ chụp hình cưới thì anh ta đột ngột qua đời. Không thể tổ chức đám cưới, ảnh cưới thì vẫn còn, mọi chuyện chỉ còn lại nỗi đau trong lòng vợ tôi.

Mẹ vợ thấy những tấm hình đó quá mức xót xa nên đã lén giấu dưới chiếu, không để vợ tôi nhìn thấy nữa. Bà không thể vứt đi, dù sao đó cũng là một kỷ niệm đáng tiếc. Mẹ vợ tôi cứ đinh ninh sẽ không ai vào phòng mình mà lục tìm được những tấm hình đó.

Đang ngủ nhờ ở phòng mẹ vợ thì bàng hoàng dưới chiếu lộm cộm một thứ, lật lên xem, tôi rợn người trước những gì phơi ra trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngờ, vì một lúc chếnh choáng say mà tôi lại biết hết chuyện của vợ và người yêu cũ như thế. Tôi quá bất ngờ nhưng vẫn thấy thương vợ lắm, cô ấy tổn thương nhiều như thế. Nhưng tôi vẫn đắn đo không biết có nên khuyên mẹ vợ hủy những tấm hình đó đi không? Như liệu có quá đáng không?

 

Chồng đi vắng, tôi gọi thợ sửa vào sửa trần nhà ngấm mưa, đang ngó lên cao, tôi hoảng hồn khi thấy lỗ hổng bên trên, còn những thứ rơi ra thì phải rụng rời hơn nữa

Chồng đi vắng, tôi gọi thợ sửa vào sửa trần nhà ngấm mưa, đang ngó lên cao, tôi hoảng hồn khi thấy lỗ hổng bên trên, còn những thứ rơi ra thì phải rụng rời hơn nữa

Lúc xem lại những thứ rơi vương vãi trên sàn, tôi gom lại cũng phải 20 cây vàng, một số tiền khổng lồ mà chồng giấu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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