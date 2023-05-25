Lỡ có bầu trước cưới, bà thông gia miệt thị 'quàng cổ hai chữ vợ con' khiến mẹ sốc run người, vội kéo thẳng con gái hủy hôn

Tâm sự 25/05/2023 14:18

Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi đám cưới, bà bỗng nhiên đưa ra tính toán. Đồng thời lại đưa ra lời nói sâu cay.

Là một người mẹ, có con gái ở tuổi yêu đương, lúc nào tôi cũng lo lắng chuyện chưa cưới đã có bầu. Tôi chỉ muốn con mình lấy chồng rồi mới phát sinh quan hệ vợ chồng.

Chính vì vậy tôi luôn dạy bảo con đừng quan hệ trước khi cưới vì không may có bầu rất dễ bị nhà trai khinh thường, thậm chí bên đó họ không nhận cháu luôn. Con tôi hỏi ngược lại nếu người yêu cứ đòi quan hệ trước nếu không sẽ chia tay thì sao.

Trong lúc bí quá tôi buột miệng nói thì quan hệ cũng được nhưng phải dùng bao cao su hay sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp ở mức độ ít thôi.

Cứ tưởng những gì mẹ giảng con sẽ thấu hiểu nào ngờ vài tháng sau con vác cái bụng bầu về khóc lóc hỏi tôi phải giải quyết như thế nào. Lúc đó con tôi đang học năm hai, bao nhiêu kỳ vọng vào con hoàn toàn sụp đổ. Tôi đau lắm nhưng chuyện đã rồi, con dại cái mang, đành phải nuốt cục tức vào trong và muối mặt đến tìm nhà trai yêu cầu cưới gấp.

Nhà trai lúc đầu chối quyết liệt không chịu trách nhiệm, sợ con gái không chồng mà chửa nên vợ chồng tôi quyết định nhẫn nhịn xuống và thỏa thuận là sẽ trả hết chi phí đám cưới cho nhà trai. 

Nghe thấy thế bà thông gia mừng ra mặt vội vàng đồng ý ngay và chuyện cưới xin của bọn trẻ được chuẩn bị gấp rút.

Lỡ có bầu trước cưới, bà thông gia miệt thị 'quàng cổ hai chữ vợ con' khiến mẹ sốc run người, vội kéo thẳng con gái hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày cưới mỗi lần con gái tôi đến nhà người yêu chơi đều trở về với những giọt nước mắt. Lo lắng cho con gái có chuyện nên tôi hỏi, hôm thì nó nói mẹ người yêu chửi đồ hư hỏng dễ dãi chưa chồng mà chửa, hôm thì bị bà ta véo tay véo chân vì nhìn không ưng mắt.

Lo nhà trai hủy cưới nên tôi khuyên con gái cố gắng nhẫn nhịn sau này lấy nhau rồi ra thuê phòng trọ ở riêng hạn chế chạm mặt mẹ chồng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Người yêu của con gái thì rất nghe lời bà mẹ nên tôi biết nó về làm dâu cái gia đình đó là rất khổ, thương con nhiều lắm nhưng tôi hoàn toàn không thể giúp con mãi được mà tự nó phải chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, lúc đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ nhưng cho đến khi rước dâu về nhà trai. Lúc đó tôi ngồi đối diện với bà thông gia, bà ấy không biết vô ý hay cố tình nói là: “Con trai tôi số khổ mới nứt mắt ra chưa biết trải mùi vị đời là thế nào mà đã phải quàng vào cổ hai chữ vợ con”.

Nghe đến đây tôi chịu hết nổi đã đáp lại rằng không có con trai bà thì con gái tôi cũng chẳng phải mang của nợ. Cái gì cũng có giới hạn của nó, không thể để họ coi thường gia đình mình mãi được. Tôi đứng phắc dậy lẳng lặng ra ngoài kéo con dâu về nói là không cưới xin gì hết, thà nuôi con một mình còn hơn chịu làm dâu cái gia đình khó chịu này.

Lỡ có bầu trước cưới, bà thông gia miệt thị 'quàng cổ hai chữ vợ con' khiến mẹ sốc run người, vội kéo thẳng con gái hủy hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rời đi sớm còn hơn là để con gái phải cam chịu tủi nhục cả đời làm dâu cái người đàn bà ghê gớm kia.

Vừa dắt con gái ra khỏi cổng thì bà thông gia hoảng sợ chạy ra ngăn lại không cho mẹ con tôi rời đi. Không muốn cho con gái chịu khổ thêm một giây phút nào ở gia đình này nữa nên tôi im lặng kéo con tôi về. Đến lúc không ngăn được mẹ con tôi thì bà thông gia buột miệng hỏi tiền chi phí cho đám cưới thì ai chịu.

Tôi cười khẩy bà ta rồi quay đi, đúng là một người phụ nữ tham lam đến giờ phút này mà vẫn còn mở miệng ra đòi tiền được.

Từ khi thoát khỏi cảnh phải làm dâu trong gia đình đó, tâm trạng của con gái tôi tốt hơn, nó bảo sinh xong con sẽ tiếp tục đi học và bù đắp lại những tủi nhục bố mẹ đã phải chịu vì sự dại dột của nó. Nghe con nói mà tôi chảy cả nước mắt, giá mà nó hiểu được nỗi lòng của bố mẹ sớm hơn thì đâu có hậu quả như ngày hôm nay.

 

Con mới sinh 2 ngày chồng đã chích máu tay đi xét nghiệm ADN, đến khi cầm kết quả trên tay trở về, anh chết lặng với tờ giấy ghi 3 chữ này

Con mới sinh 2 ngày chồng đã chích máu tay đi xét nghiệm ADN, đến khi cầm kết quả trên tay trở về, anh chết lặng với tờ giấy ghi 3 chữ này

Các chị ạ, người phụ nữ một khi đã tổn thương thì chẳng còn gì để mất nữa, ngay cả lúc bản thân mong muốn được yêu thương nhất cũng không còn giá trị gì nữa rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới