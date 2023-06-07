Nhắc nhở chị em 3 thời điểm 'đại kỵ' không nên 'yêu': Gần gũi chồng sẽ khiến cơ thể lão hóa, tàn phai sắc đẹp

Tâm sự 07/06/2023 01:37

Nếu không muốn cơ thể lão hóa nhanh, hội chị em nên nhớ không 'yêu' trong 3 thời điểm này.

Khi vừa hết kinh nguyệt

Có rất nhiều cặp vợ chồng phải kiêng quan hệ khi người vợ đang ở kỳ kinh nguyệt, nhưng sau khi hết kinh thì sẵn sàng "xuất chiến" ngay. Điều này tưởng vô hại nhưng thực tế không hề tốt cho sức khỏe của nữ giới chút nào.

Do lúc này, cổ tử cung vẫn đang mở nên việc quan hệ tình dục có thể khiến vi khuẩn, vi-rút có cơ hội xâm nhập và dễ gây bệnh phụ khoa. Đồng thời, việc này cũng có thể gây tổn thương âm đạo và nội mạc tử cung, kéo dài thời gian hành kinh, đẩy nhanh quá trình lão hóa của phụ nữ.

Nhắc nhở chị em 3 thời điểm 'đại kỵ' không nên 'yêu': Gần gũi chồng sẽ khiến cơ thể lão hóa, tàn phai sắc đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tinh thần uể oải, tâm trạng không tốt 

Phụ nữ hiện đại cũng phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, không chỉ đến từ chuyện cơm nước chợ búa, mà công việc hàng ngày cũng khiến phái đẹp uể oải, mệt mỏi. Những áp lực này khiến phụ nữ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong trường hợp này, phụ nữ nên nghỉ ngơi và không quan hệ tình dục.

Nếu quan hệ khi tinh thần và thể chất mệt mỏi sẽ khiến cơ thể người phụ nữ càng suy kiệt, dẫn đến rối loạn nội tiết và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nhắc nhở chị em 3 thời điểm 'đại kỵ' không nên 'yêu': Gần gũi chồng sẽ khiến cơ thể lão hóa, tàn phai sắc đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi uống rượu

Nhiều người thường cho rằng hơi men sẽ khiến cuộc yêu thêm phần thăng hoa, viên mãn. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ, 2quan hệ sau khi uống rượu, cơ thể ở trạng thái hưng phấn, quá trình tuần hoàn máu tăng nhanh, lúc này rượu đi vào máu lưu thông đến tất cả các bộ phận trên cơ thể, gây ảnh hưởng xấu đến một số cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gây kích thích tử cung và buồng trứng của phụ nữ, điều này khiến phụ nữ già đi nhanh chóng.

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