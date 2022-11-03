Người yêu rủ về sống thử, đến khi có thai anh ta lại nghi ngờ, cô gái trẻ đã quyết định ngu ngốc để giờ hối hận cả đời

Hiếu và Nhã yêu nhau được hơn 1 năm thì Hiếu rủ Nhã về sống chung để cùng chăm sóc và gần gũi nhau. Nhưng đến khi Nhã mang thai thì Hiếu lại nghi ngờ cái thai không phải của mình. Tức giận và thất vọng Nhã đã làm một chuyện ngu ngốc khiến bản thân mất cả tương lai.

Một năm trước, Hiếu – người yêu Nhã – đề nghị Nhã đến nhà anh ta ở cho đỡ khoản thuê phòng trọ. Anh ta hứa hẹn với bao nhiêu lời mật ngọt “Anh cũng muốn hằng ngày được ăn những bữa cơm gia đình do em nấu, ăn ngoài nhiều chán lắm rồi” anh dùng lời lẽ ngon ngọt khiến một cô gái ở tuổi đôi mươi như Nhã tin tưởng hết lòng. Ban đầu Nhã từ chối, nhưng sau đó bạn trai thuyết phục nhiều lần nên Nhã đã mềm lòng và đồng ý về ở với anh ở phòng trọ. Thời gian đầu đúng như trong giấc mơ của Nhã, một cuộc sống như mơ với người mình yêu thương bên nhau mỗi ngày. Từ lúc về chung một nhà, cả 2 ít ra ngoài chơi hơn, sau mỗi ngày làm việc là nấu nướng ăn uống cùng nhau, chơi với nhau rồi ôm nhau ngủ.

Cặp đôi trẻ quyết định chung sống cùng nhau sau 1 năm yêu. Ảnh minh họa: Internet Mỗi lần quan hệ với nhau, Hiếu và Nhã đều dùng biện pháp tránh thai nhưng không hiểu sao trong 1 lần nọ Nhã phát hiện cô vẫn mang thai. Do chủ quan, Nhã không mảy may để ý đến những thay đổi trong cơ thể, cho đến khi các dấu hiệu quá rõ rệt, cô mới thử thai và kết quả là 2 vạch. Cô gái trẻ vừa lo vừa sợ, lúc báo với Hiếu về kết quả thử “hai vạch”, anh nói một câu làm Nhã choáng váng: “Mỗi lần quan hệ anh đều phòng bị rất cẩn thận, không thể làm em mang thai được”. Câu nói của anh như cửa thẳng vào tim Nhã, sự buồn tủi, hờn trách người yêu mình lại không tin tưởng mình, người đàn ông mà mình hết mực yêu thương lại vô trách nhiệm đến thế. Hiếu nói thẳng rằng anh nghi ngờ cái thai không phải của anh, anh cho rằng Nhã đã qua lại với người đàn ông khác trong chỗ làm hoặc ở ngoài, vì bản chất công việc của Nhã thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông. Nhưng điều khiến cô không thể tin được là anh nghi ngờ và xúc phạm cô như thế, anh đùn đẩy trách nhiệm với tôi như thế, anh đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cô nhưng giờ lại phủi bỏ mọi quan hệ với cô. “Yêu nhau 3 năm rồi mà anh còn không hiểu con người em sao?”- Nhã đau đớn hỏi anh, nhưng Hiếu nói chỉ khi nào sinh con ra và đi xét nghiệm ADN thì mới tin. Vì cái thai đương nhiên là của Hiếu nên Nhã đề nghị cưới xong rồi đi xét nghiệm, nếu không phải con anh thì cô chấp nhận chia tay, nhưng Hiếu dứt khoát không đồng ý.

Mấy ngày sau đó, Hiếu không về nhà để chăm sóc cô mà ngủ ở nhà bạn mạc cho cô gái trẻ liên tục gọi điện, nhắn tin thế nào cũng không được. Quá thất vọng, tổn thương, đau khổ và tức giận, Nhã quyết định kiếm 1 phòng khám tư kín đáo để khám và bỏ đứa nhỏ. Sau khi quay trở về, cô vừa đau đớn vừa thương xót cho đứa trẻ bị mẹ nó bỏ rơi, cô yếu ớt nằm một mình trong phòng trọ với vết thương cả thể chất lẫn tinh thần. Một phần do cô còn quá trẻ không thế sinh đứa nhỏ ra, một phần vì hận Hiếu vô tình vô nghĩa nên cô không muốn sinh đứa con của hắn ra. Cho đến khi nguôi ngoai vài hôm, Hiếu tỏ ra áy náy khi biết Nhã phá thai và không ai chăm sóc, anh quay về chăm sóc Nhã nhưng vẫn nghi ngờ đứa bé đã mất không phải con mình. Dù rất hận anh ta, cả 2 như không còn tình cảm mặn nồng như xưa nhưng vẫn chọn tiếp tục chung sống. Cô gái phá thai rồi ôm sự hối hận cả đời Một hôm, Nhã bị sốt cao, sau mấy ngày chẳng những không giảm mà còn đau bụng, cơn đau ngày càng dữ dội. Đến lúc không chịu nổi nữa, Hiếu đã chở Nhã đi khám. Nhã như xét đánh ngang tai khi nghe bác sĩ nói cô bị dính buồng tử cung do viêm nhiễm lâu ngày, tình trạng nặng, cho dù đã được phẫu thuật để xử lý, khả năng có con sau này của Nhã vẫn rất thấp. Lúc đấy Nhã tối sẫm mặt mày, toàn thân run lên, đau đớn gào khóc. Cô hận chàng trai bên cạnh mình vô tận, bởi chính anh năn nỉ cô về sống chung, khiến cô mang thai rồi lại không thừa nhận, khiến cô phải làm chuyện ngu ngốc, bỏ con mình và đánh mất tương lai, đánh mất cả thiên chức làm mẹ thiêng liêng của đời người phụ nữ. Thấy Nhã khóc, Hiếu dường như cũng rất hối hận, anh liên tục xin lỗi, năn nỉ, cầu xin cô tha thứ và hứa sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô. Nhưng cô gái trẻ làm sao có thể tin anh 1 lần nữa. Cô biết anh sẽ rời bỏ cô đi vì cô chẳng thể sinh con được nữa. Cô càng hận anh lại càng hận chính mình, chính cô đã quyết định ngu ngốc, chính cô đã tự hủy hoại mình. Nhã đau đớn, gục ngã… cô không biết phải làm sao thì mới đúng đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-yeu-ru-ve-song-thu-den-khi-co-thai-anh-ta-lai-nghi-ngo-co-gai-tre-da-quyet-dinh-ngu-ngoc-de-gio-hoi-han-ca-doi-520676.html