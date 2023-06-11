Mặc dù ngứa, khó chịu vùng kín sau khi quan hệ tình dục không phải là vấn đề phổ biến nhưng có một số vấn đề chị em cần quan tâm. Một vài nguyên nhân gây ngứa “cô bé” sau khi giao hợp như khô âm đạo, dị ứng, mắc bệnh lây qua đường tình dục (STDs)… Tuy nhiên bạn đừng nên lo lắng vì hầu hết các nguyên nhân gây ngứa sau khi quan hệ tình dục có thể được giải quyết bằng điều trị.

Không đủ chất bôi trơn cần thiết trong quá trình giao hợp, dẫn đến ma sát vùng kín quá nhiều cũng có thể gây ngứa. Trong trường hợp này, các triệu chứng khó chịu có thể được cải thiện bằng cách kiêng quan hệ tình dục trong vài ngày. Nhưng nếu tình trạng vẫn không có chiều hướng thuyên giảm thì bạn nên đến gặp bác sĩ, vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo STDs.

Dị ứng tinh dịch (hay còn gọi là mẫn cảm huyết tương tinh dịch) là một phản ứng dị ứng hiếm gặp ở nữ giới. Bạn có thể gặp phải tình trạng này ngay từ lần đầu tiên quan hệ tình dục hoặc sau một thời gian dài quan hệ, nhưng đôi khi nó có thể không xảy ra với người này nhưng lại gặp phải khi bạn quan hệ với người khác.

Các triệu chứng dị ứng tinh dịch có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể tiếp xúc với tinh dịch, bao gồm cả âm đạo, miệng và da. Chúng sẽ phản ứng trong vòng 10 – 30 phút sau khi tiếp xúc với tinh dịch.

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Dị ứng nhựa latex

Nếu bạn bị dị ứng với nhựa latex, bạn có thể gặp phải tình trạng ngứa âm đạo sau khi tiếp xúc với bao cao su. Các triệu chứng sẽ biểu hiện ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa và mức độ tiếp xúc của mỗi người. Một phản ứng dị ứng cấp tính nghiêm trọng có thể gây sốc phản vệ ở những người cực kỳ nhạy cảm với latex. Do vậy, nếu bạn dị ứng với latex hãy thử lựa chọn những bao cao su làm từ polyurethane và da cừu thay thế.

Khô âm đạo

Khô âm đạo là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngứa "cô bé" sau khi quan hệ. Tình trạng “khô hạn” xảy ra khi không đủ chất nhờn cần thiết cho âm đạo, nguyên nhân có thể xuất phát từ bệnh chàm, cơ địa da khô, sử dụng xà phòng không phù hợp, sử dụng nước hoa, thay đổi nội tiết tố… Da khô có thể gây bong tróc, ngứa và làm tăng nguy cơ tổn thương vùng kín khi quan hệ tình dục.



Ảnh minh họa: Internet

Nguồn: https://www.healthline.com/health/itching-after-sex#When-to-see-a-doctor