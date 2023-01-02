Nghe xong câu nói, cô dâu đùng đùng cắt tan váy cưới trước mặt chú rể rồi tuyên bố điều sốc ‘đây là quyết định sáng suốt nhất đời em’

Em cảm thấy 1 cơn giận dữ dội lên, nhưng chưa bao giờ em lại thấy mình sáng suốt và quả quyết thế: 'Thứ nhất, em nói cho anh biết, em chỉ bảo người ta thường làm thế, còn em chưa nói anh phải đưa bao nhiêu. Thứ 2, nếu 20-30 triệu mà anh coi là đắt để mua được em về thì anh đi kiếm gái khác rẻ hơn mà mua. Thứ 3, dù em yêu anh thật lòng nhưng đến hôm nay, sau câu nói này thì tất cả tình yêu tan sạch bách. Em quyết định hủy hôn'.

Ngày kia là đến lễ ăn hỏi của em rồi mà em vừa làm 1 chuyện ai cũng cho là điên rồ. Chuyện là trước ngày ăn hỏi, anh chồng em đến nhà, hai đứa bàn kĩ thêm chuyện lễ ăn hỏi sẽ diễn ra như thế nào. Chồng em có hỏi về lễ đen để bao nhiêu thì vừa vì nhà em bảo tùy tâm. Em mới nói: 'Lễ đen nói tùy nhưng cũng không phải tùy. Còn là thể diện của bố mẹ em trước mặt họ hàng làng xóm nữa. Em chỉ nói cho anh con số nói chung em nghe ngóng được là tầm 20-30 triệu. Còn tùy anh, lo lắng thế nào cho hợp lí thì làm'. Chồng em trợn ngược mắt lên và bảo: 'Mua em đắt thế cơ á?'. Em hỏi lại: 'Anh nói gì?'. Anh nhắc lại rành rọt: 'Bấy nhiêu tiền mua em chắc anh chịu rồi'.

Rồi em mang váy cưới đã mua ra cắt trước mặt anh người yêu tan nát. Vừa cắt em vừa bảo: 'Này thì đắt này. Anh đi kiếm đứa con gái nào rẻ hơn về mà rước'. Bố mẹ em nhìn thấy thì hoảng loạn ra kéo tay em vì biết mọi chuyện thế là lanh tanh bành ra rồi. Anh đứng nghệt mặt ra rồi bảo em nói chuyện lại. Em kiên quyết chấm dứt. Lễ đen dù là tiền, là con số, là bao nhiêu, nhưng thực ra nó không phải là tiền. Thái độ của anh với chuyện này đã bộc lộ anh không thực lòng yêu và coi trọng em.

Anh ấy chắc nghĩ em nói đùa nên vẫn cứng lắm: 'Hủy hôn thì hủy hôn, cô coi hôn nhân là trò đùa thì tôi cũng chẳng tiếc'. Em bảo: 'Tôi nói một câu cuối. Tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là trò đùa nhưng hôm nay tôi thấy anh thực sự không nghiêm túc với cuộc hôn nhân này nên tôi quyết định chấm dứt. Đau nhưng còn hơn cưới xin linh đình rồi sớm dắt nhau ra tòa'.

Bố mẹ em thì chửi em lên chửi em xuống vì bảo hành động hồ đồ, điên rồ. Chuyện cỏn con mà xé ra to, không biết nghĩ cho người khác. Nhưng em nói với mẹ thế này: 'Chuyện tuy tưởng bé, nhưng mẹ có thấy một người nói rằng con không đáng giá với 20 triệu và coi đây như một trò đùa thì hỏi làm sao có chuyện gì còn nghiêm túc sau này được nữa. Con thừa nhận con sai khi quyết định cưới anh ấy rồi hủy bỏ. Nhưng nếu con sai rồi mẹ cho con sửa ngay, chứ không phải đợi cưới xong rồi mới bỏ thì còn khổ hơn nữa. Chưa bao giờ con cảm thấy mình quyết định nghiêm túc thế. Chuyện này con sẽ xin tự đi báo với mọi người và tự trả tiền cỗ mẹ đã đặt cọc trước. Con làm con chịu và con xin lỗi bố mẹ rất nhiều'.

Anh người yêu chắc vì thể diện nên cố xin lỗi và bảo em nghĩ lại nhưng em quả quyết dứt khoát. Sau đó nhà trai đi bêu giếu em với khắp mọi người em là con ham tiền, em cũng không quan tâm nữa.

Bây giờ em đang dọn đồ để đi du lịch 1 tuần sau đó bắt đầu trở lại với công việc cũ. Em vẫn tiếp tục nhận được nhiều lời trách móc của mọi người, nhưng em nghĩ đời mình mình phải sống cho mình trước nhất. Có thể em hồ đồ, nhưng với linh cảm của người phụ nữ em cho rằng mình quyết định đúng đắn. Mọi người hãy ủng hộ em, còn nếu phản đối thì hãy im lặng giùm em vì dù sao em cũng quyết rồi".

Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ của cô gái này nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì có nhiều người cho rằng hành động của cô gái quá vội vàng và cảm tính, một câu nói chưa thể hiện hết bản chất con người. Không ít cũng ủng hộ cô gái vì mạnh mẽ và quả quyết, dám làm, dám đương đầu trước mọi việc.

Hủy hôn thực sự không phải là trò đùa, nhất là khi mọi chuyện đã được chuẩn bị tươm tất bởi người lớn và bao nhiêu người liên quan khác cho hỷ sự. Thế nhưng, như cô gái nói có những chuyện thực sự không nên cố khi cảm thấy những vấn đề nghiêm trọng từ hiện tượng nhỏ. Những "dấu vết" này khi còn đọng lại trong tâm hồn và cô gái cố gắng làm nốt kế hoạch được sắp đặt cho tương lai chỉ để chiều lòng người lớn có phải là giải pháp tốt?

Trước lễ cưới, đây cũng là lúc cô dâu, chú rể gặp phải những va vấp đầu đời. Không ít người hạnh phúc nhưng cũng ối người đến lúc này mới té ngửa nhìn thấy một phần bộ mặt thật của nhau. Lúc đó nên đi tiếp hay quyết định dừng lại hãy suy nghĩ nghiêm túc chứ không nên dựa trên một quyết định cảm tính hồ đồ. Thế nhưng, nếu cảm thấy mối quan hệ có vấn đề, nếu thấy bên kia có những nhược điểm không thể chấp nhận được thì có lẽ thà kết thúc khi chưa bắt đầu có lẽ vẫn còn tốt hơn đi đúng lộ trình khi biết chắc kết quả vẫn là... kết thúc.