Nghe hàng xóm xì xầm bàn tán, chồng kiên quyết xét nghiệm ADN để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Theo đó, người chồng tên Đường, 53 tuổi kết hôn với cô vợ Linh đã 20 năm nay. Họ có với nhau 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái lớn năm nay đã 18, con trai út cũng 9 tuổi.

Niềm tin trong hôn nhân vô cùng quan trọng, mất niềm tin là mất đi tất cả. Giống như câu chuyện dưới đây cũng như thế. Một ông bố đã đòi đưa con đi xét nghiệm ADN vì lời hàng xóm đàm tiếu.

Trong một lần "vui miệng", hàng xóm nói rằng nhìn bé gái lớn của nhà anh Đường không giống bố. Sau đó vị hàng xóm còn kết luận rằng nhìn thế này có lẽ đứa bé không phải con anh.

Họ Đường làm nghề tài xế taxi, gia đình không giàu có nhưng cũng đủ đầy. Tuy nhiên từ 10 năm trước, hàng xóm đã vô tình nói vài câu khiến anh ta băn khoăn suốt ngần ấy năm.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì những lời này của vị hàng xóm vô duyên mà Đường đã nhớ đến 10 năm trời. Cũng vì nó mà tình cảm hai bên vợ chồng ngày một lạnh nhạt hơn. Gần đây nhất, Đường kiên quyết đòi đưa con gái đi xét nghiệm ADN để xem có phải là cha con hay không.

Theo Đường, tình cảm của mình và vợ sứt mẻ suốt 4 năm nay. Mặc dù gia đình vẫn sống cùng nhau nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Anh ta cho rằng con gái lớn tính tình ngày càng ngang ngược, không nghe lời mình nữa. Cảm giác của Đường là đã bị vợ và con gái lớn cô lập.

Những điều ấy khiến cho cái cảm giác nghi ngờ suốt 10 năm qua bùng nổ. Đường mới nảy ra ý định đi làm xét nghiệm quan hệ cha con.

Chồng nói vậy đã khiến cho Linh cảm thấy tức giận. Cô nói rằng chồng mình thường dễ bị dao động bởi lời nói của người khác. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí của cả gia đình.

"Tôi cũng đề nghị anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng anh ấy khăng khăng không bị bệnh và chẳng muốn khám chữa gì hết cả", Linh chia sẻ.

Đường thì kiên quyết đòi kiểm tra ADN với cô con gái đầu tiên và dọa dẫm rằng nếu không thực hiện thì sẽ không đóng học phí cho con nữa.

Cả Linh lẫn cô con gái đều tổn thương sâu sắc về đề nghị cũng như lời dọa dẫm của anh Đường. Anh ta thì liên tục nhắc đến câu mà hàng xóm đã nói lúc đó và có vẻ đấy chính là gốc rễ của các vấn đề tồn tại trong cuộc hôn nhân này suốt 10 năm.

Linh ngay khi chồng nói ra lời nghi ngờ đó đã muốn ba mặt một lời với hàng xóm. Tuy nhiên nhà người ta đã dọn đi lâu rồi và có lẽ cũng chẳng biết chỉ vì câu nói của mình mà khiến một cuộc hôn nhân khốn đốn.

Ảnh minh họa: Internet

Linh chia sẻ rằng chồng mình rất đa nghi. Ngày nào cũng chỉ đưa cho vợ số tiền nhỏ đủ tiền đi chợ mua thức ăn. Anh Đường còn biết chính xác số tiền đó tiêu vào việc gì và yêu cầu vợ lập danh sách các khoản chi cho dù nó nhỏ ra sao. Cuộc sống như vậy khiến Linh mệt mỏi nhưng vì con cái mà cô cố gắng chịu đựng. Thế mà đến cuối cùng, chồng lại vì một lời nói bâng quơ để bụng suốt 10 năm và cuối cùng đòi xét nghiệm huyết thống với con gái.

Ngay cả trước khi quyết định xét nghiệm, Linh cũng nói rằng con gái là con của chồng mình.

Quá mệt mỏi với sự ép buộc từ anh ta, cô quyết định đồng ý làm xét nghiệm ADN và cũng nói rõ với con gái về điều đó. Mặc dù con gái hơi suy sụp nhưng vẫn đồng ý chiều theo mẹ.

Vài ngày sau, kết quả đã có. Linh mời họ hàng đến để công bố kết quả. Lúc này, thái độ của cô vô cùng kiên quyết, bất luận có như thế nào cũng sẽ dứt khoát ly hôn, không thể sống như thế được nữa.

Kết quả, cô con gái đúng là con gái ruột của anh Đường. Lúc đó, anh ta có đứng ra xin lỗi vợ nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Một cuộc hôn nhân đã tan vỡ chỉ vì lời nói từ hàng xóm như thế đấy.

Khi ly hôn, Linh nuôi con gái. Đường nuôi con trai. Căn nhà chung của họ được bán đi mỗi người nhận một nửa tiền.

Thế mới nói, niềm tin trong hôn nhân vô cùng quan trọng. Người đàn ông vì lời đàm tiếu mà khiến gia đình, vợ con ly tán. Hi vọng rằng, đây là một bài học lớn cho tất cả, đừng dễ dàng đạp đổ hôn nhân vì những lí do không đáng có.