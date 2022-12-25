Nghe tin vợ cũ đến làm đám cưới không rình rang gì, tôi đến ‘chế giễu’ bố mẹ vợ cũ, nào ngờ nhìn người đàn ông từ trong nhà bước ra, tôi tái mét mặt mày

Tâm sự 25/12/2022 21:12

Về thăm bố mẹ vợ cũ cũng gặp cô ấy khi đi đường, mặc dù cô ấy rất ngạc nhiên nhưng chuyện làm đám cưới tôi cũng biết rõ, nhưng chồng cô đang tiến đến gần.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm. Cô ta chê tôi lười biếng, gia trưởng, vô tâm ích kỷ lại còn ngoại tình. Tôi thì thấy cô ta là đàn bà mà chẳng ra dáng đàn bà chút nào!

Chẳng phải trước nay việc nhà và chăm sóc con cái vẫn là của phụ nữ hay sao? Quân tử phải tránh xa căn bếp, các cụ đã dạy rồi. Còn vô tâm thì tôi dám chắc 100% đàn ông trên đời này đều vậy. Chuyện ngoại tình cũng vậy. Làm gì có người đàn ông nào cả đời chỉ biết đến vợ? Và điều quan trọng nhất là anh ta không bỏ rơi vợ con, vẫn quay về với gia đình là được.

À thêm vấn đề đánh vợ nữa, tôi nói thật đàn bà cứ ngoan ngoãn dịu ngọt thì chẳng bao giờ đàn ông ra tay. Chung quy cũng phải xem lại bản thân mình nhé. Có chồng tốt không biết giữ gìn, còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa?

Nghe tin vợ cũ đến làm đám cưới không rình rang gì, tôi đến ‘chế giễu’ bố mẹ vợ cũ, nào ngờ nhìn người đàn ông từ trong nhà bước ra, tôi tái mét mặt mày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cô ấy muốn một người đàn ông “ngoan như cún”, cun cút nghe lời vợ, chăm sóc con tỉ mỉ, chỉ có duy nhất một đối tượng có thể đáp ứng được. Nó là loại đàn ông bất tài không kiếm ra tiền, thậm chí là ăn bám vợ. Chứ đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, là phái mạnh thì chẳng bao giờ phải hạ mình làm những việc vớ vẩn ấy.

Sau ly hôn cô ấy ôm đứa con gái chung của chúng tôi ra ngoài ở. Còn tôi gửi tiền chu cấp nuôi con hàng tháng. Đấy, để rồi xem đàn bà một đời chồng, đèo bòng thêm đứa con có thể lấy được dạng đàn ông gì tử tế? Mà nhất quyết đòi ly hôn cho bằng được?

Sau ly hôn, tôi sống tự do thoải mái vô cùng, yêu đương hết người nọ đến người kia, cuộc sống đầy hưởng thụ và thú vị. Còn vợ cũ không nghe được thông tin gì nhiều nhưng chắc cũng chật vật. Để rồi sau 3 năm ly hôn thì tôi nghe được tin cô ta lấy chồng.

Nhưng vợ cũ không hề tổ chức đám cưới rình rang, thậm chí còn chẳng mời bạn bè người thân gì nhiều. Thấy bảo chỉ đãi 3 mâm tiệc những người thân thiết nhất, nghe đâu còn chẳng có váy cưới cơ mà! Gã đàn ông đó vợ qua đời từ lâu, chắc chắn là hạng kém cỏi nên giờ mới lấy được vợ mới. Tôi biết tin mà muốn phá lên cười ngặt nghẽo. Bây giờ cô ta chắc đã hối hận lắm rồi nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại với vợ cũ đâu!

Hôm đó tiện đường có việc đi qua nhà bố mẹ vợ cũ nên tôi vào thăm hỏi. Tôi muốn cho họ thấy rằng, tôi và gã con rể hiện tại của họ khác biệt nhau nhiều thế nào. Và lúc trước họ đã sai lầm ra sao khi không khuyên can con gái. Chắc hẳn nhìn thấy tôi đĩnh đạc đàng hoàng, họ phải tiếc hận lắm đây!

Nghe tin vợ cũ đến làm đám cưới không rình rang gì, tôi đến ‘chế giễu’ bố mẹ vợ cũ, nào ngờ nhìn người đàn ông từ trong nhà bước ra, tôi tái mét mặt mày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ được lại trùng hợp gặp vợ cũ cũng về thăm bố mẹ, cô ấy đang tưới cây ở trong sân. Vợ cũ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi vừa hỏi thăm được đôi câu thì một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Cô ấy quay lại vui vẻ gọi “chồng”, tôi mới biết đó là chồng mới cưới của vợ cũ.

Nhưng khi nhìn rõ mặt anh ta thì tôi không khỏi sững sờ run rẩy. Người đàn ông ấy không ai khác chính là sếp của em trai tôi. Tôi làm sao có thể quên được gã đàn ông đáng ghét đó. Em tôi phạm lỗi sai trong công việc, công ty ra quyết định sa thải. Chúng tôi đến nhà riêng của anh ta xin xỏ, mong anh ta cho cơ hội thì bị đuổi thẳng mặt, phong bì tiền cũng bị ném trả lại không thương tiếc.

Hóa ra chồng mới của vợ cũ lại chính là anh ta! Tôi quá xấu hổ nên chỉ hỏi thêm được vài câu rồi vội vã tạm biệt ra về. Mục đích khi đến đây rõ ràng cũng chẳng thể đạt được. Về mọi mặt, tôi làm gì có cửa so với anh ta mà phải khiến bố mẹ vợ cũ tiếc nuối?

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi 1 điều, vợ cũ tôi bây giờ nhìn mặn mà và duyên dáng quá, ánh mắt gã đàn ông đó nhìn cô ấy cũng thật trìu mến và chiều chuộng…

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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