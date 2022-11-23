Nghe tiếng lục đục mở cửa, tôi vội núp vào một góc tối, chứng kiến cảnh chồng âu yếm, 'thèm khát' cô nhân tình mà bủn rủn hết tay chân

Tâm sự 23/11/2022 09:10

Tôi chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi chuyện chồng ngoại tình lại xảy ra với chính mình. 

Tôi phát hiện ra khi nghe loáng thoáng thấy anh gọi điện thoại. Ngoài ra, anh còn rất lơ đễnh trong mọi việc, điện thoại thì cài mật khẩu mới, không cho các con động vào. Tôi cũng đã hỏi thẳng nhưng Phú chỉ gạt đi nói tôi đa nghi quá đà. Nhưng linh cảm của người phụ nữ mách bảo tôi như thế. 

Tôi âm thầm điều tra về bồ nhí của chồng, đồng thời tìm cách để bảo vệ bản thân, con cái lỡ như chuyện không hay xảy ra.Và rồi cơ hội cũng tới. Công ty tôi đợt này cho phép nhân viên được làm online ở nhà phòng dịch, tôi liền thông báo với Phú:

- Em muốn đưa 2 đứa nó về ngoại. Dù sao thì cả năm chúng cũng mới được về vài ngày, ông bà nhớ cháu lắm. Hơn nữa, một mình em phải chăm sóc 2 đứa cả ngày mệt lắm.

Phú chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa.

- Ừ, em đưa con về đi, như thế tốt hơn cho mấy mẹ con. Về quê để không khí trong lành, thoáng đãng, khéo lại khỏe ra.

Tôi chỉ cười, muốn mỉa mai vài câu lắm nhưng sợ làm Phú chột dạ. Đấy, một người đàn ông vụng chuyện bếp núc, không có vợ là toàn ăn mì mà nay chăm chăm "đuổi" vợ để được ở nhà 1 mình, chẳng phải lạ lắm sao?

Chưa hết, nếu như trước đây nhất định anh sẽ nói tôi và các con nên về nội. Tính Phú tôi còn lạ gì, nhưng giờ anh chẳng buồn quan tâm, miễn sao tôi và các con rời khỏi nhà là được. Đúng là biến lớn mà!

Buổi sáng hôm ấy, Phú xách đồ cho 3 mẹ con xuống xe, rồi ân cần dặn dò đủ điều. Nhưng khi cửa xe vừa đóng, tôi thấy anh đã rút điện thoại ra đọc tin nhắn… Từng chi tiết ấy đều không qua nổi mắt tôi.

Và ngay chiều hôm ấy, để các con ở nhà với ông bà ngoại, tôi xin phép quay ngược lại Hà Nội với lý do là có việc gấp. Nếu không lên nguy cơ bị bồi thường cho khách hàng vài chục triệu đồng. Bố mẹ tôi chân chất, nghe thấy thế chẳng căn vặn gì thêm, vội vàng giục tôi lên sớm.

Tôi về nhà, núp vào trong góc phòng ngủ và âm thầm chờ đợi. Theo những gì tôi dự đoán thì Phú sẽ đưa cô gái kia về phòng. Bởi trước kia cả hai người họ cũng không có thói quen tới nhà nghỉ, khách sạn mà hay về phòng của cô ả. (Tôi tra được định vị trong máy anh). Bây giờ mỡ đặt trước miệng mèo, có gì mà không húp chứ?

Nghe tiếng lục đục mở cửa, tôi vội núp vào một góc tối, chứng kiến cảnh chồng âu yếm, 'thèm khát' cô nhân tình mà bủn rủn hết tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng như dự đoán, 6h30 phút, Phú đã lục đục mở cửa nhà. Bình thường có về sớm như thế đâu, toàn 7 – 8h. Đúng là sức mạnh tình yêu! Tôi nhếch mép nghĩ, tiếp tục ở yên trong phòng ngủ tối tăm và quan sát.

Phía sau Phú lúc này xuất hiện 1 cô gái, nhìn trông khá trẻ, không lấy làm xinh xắn cho lắm, thậm chí trông hơi… mập.

Và chẳng cần chờ lâu nữa, hai người họ nhanh chóng quấn lấy nhau. Tôi chụp vội vài kiểu ảnh rồi bước ra. Phú sợ hãi lắm, quỳ sụp xuống cầu xin tôi.

Tôi bình tĩnh đến bản thân cũng bất ngờ, có lẽ vì suốt thời gian qua đã chuẩn bị tinh thần. Và tôi bình thản hỏi: Anh cầu xin? Anh qua lại với cô ta suốt 4 tháng trời nay, còn dám dẫn về nhà khi vợ con đi vắng mà giờ cầu xin tha thứ? Anh đáng sao? Em hỏi anh, thế giờ em qua lại với gã đàn ông khác, anh có tha thứ cho em không?

Nghe tiếng lục đục mở cửa, tôi vội núp vào một góc tối, chứng kiến cảnh chồng âu yếm, 'thèm khát' cô nhân tình mà bủn rủn hết tay chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phú cứng họng, rõ là anh không ngờ phản ứng ấy của tôi. Ấp úng, anh mới nói có, tôi bật cười, đáp tiếp: 

- Anh đừng mạnh miệng khẳng định, làm được hãy nói. Ngay tuần sau anh chăm con, làm việc thử đi, em sẽ dành thời gian "làm thêm, tăng ca" như anh thời gian qua. Nếu anh chịu được em có người đàn ông khác khi anh bận bịu chăm con, em cũng sẽ tha thứ.

Đương nhiên, thời gian sau đó Phú thay đổi thật. Anh cũng khẳng định đã cắt đứt với bồ nhí, chăm chỉ làm việc nhà và chăm con hơn hẳn. Tôi thì vẫn làm cao nhưng thực tâm cũng thấy vui khi chồng thay đổi thế này.

Bố chồng bỗng dắt một đứa trẻ về nhà tuyên bố là 'con riêng' nhưng mẹ chồng chẳng mấy bực tức, tôi nghi ngờ tìm hiểu thì chết điếng vì sự thật đằng sau...

Bố chồng bỗng dắt một đứa trẻ về nhà tuyên bố là 'con riêng' nhưng mẹ chồng chẳng mấy bực tức, tôi nghi ngờ tìm hiểu thì chết điếng vì sự thật đằng sau...

Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao bà không ghen khi bị cắm sừng, mẹ chồng giật mình nói là cũng có ghen nhưng chuyện đã rồi biết làm sao, già rồi ly dị hay đánh ghen để cho thiên hạ cười vào mũi à.

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