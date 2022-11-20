Bố chồng bỗng dắt một đứa trẻ về nhà tuyên bố là 'con riêng' nhưng mẹ chồng chẳng mấy bực tức, tôi nghi ngờ tìm hiểu thì chết điếng vì sự thật đằng sau...

Tâm sự 20/11/2022 06:29

Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao bà không ghen khi bị cắm sừng, mẹ chồng giật mình nói là cũng có ghen nhưng chuyện đã rồi biết làm sao, già rồi ly dị hay đánh ghen để cho thiên hạ cười vào mũi à.

Vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc 9 năm nay rồi, với hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, kinh tế gia đình ổn định, tôi cũng chỉ cần gia đình mình mãi bình yên như thế này thôi.

2 năm trước, trong một ngày đang làm việc, tôi nhận được tin bố chồng đưa một đứa con riêng mới một tuổi về nuôi, nghĩ đến cảnh mẹ chồng đang khóc như mưa ở nhà, tôi không còn tâm trí nào làm việc nữa, vội xin phép sếp cho về sớm.

Thế nhưng đến nơi tôi lại sốc thực sự khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ chồng. Bà bế đứa bé trên tay vừa hát vừa ru đứa nhỏ ngủ, tôi bước vào nhà bà còn ra hiệu đi nhẹ nhàng kẻo đánh thức bé.

Tôi hỏi mẹ là đứa trẻ ở đâu ra thì bà nói: "Bố mày léng phéng với gái bên ngoài có con rơi vãi, cô gái đó nuôi không nổi trả lại cho ông ấy nuôi để đi lấy chồng". Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao bà không ghen khi bị cắm sừng, mẹ chồng giật mình nói là cũng có ghen nhưng chuyện đã rồi biết làm sao, già rồi ly dị hay đánh ghen để cho thiên hạ cười vào mũi à.

Bố chồng bỗng dắt một đứa trẻ về nhà tuyên bố là 'con riêng' nhưng mẹ chồng chẳng mấy bực tức, tôi nghi ngờ tìm hiểu thì chết điếng vì sự thật đằng sau... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ chồng nói cũng đúng nhưng tôi vẫn thắc mắc về nhân phẩm của bố chồng. Ông ấy là người đàn ông mẫu mực, rất ghét chuyện ngoại tình, là tấm gương tốt để con cháu noi theo, sao ông có thể dễ dàng sa ngã thế được.

Nghi ngờ chuyện này có điều uẩn khúc tôi bắt đầu dò la về mẹ của đứa trẻ. Nhưng suốt một tháng trời chẳng thu được tin tức gì, bố mẹ chồng thì kín miệng như bưng, chồng tôi chỉ lắc đầu nói không biết.

Hai năm nay, đứa trẻ như là thành viên chính của gia đình chúng tôi rồi thì có một chuyện động trời xảy ra tại nhà tôi.

Khi đó cả nhà tôi đang xem tivi thì có một cô gái đứng trước cửa, ăn mặc sáng sủa đến nói là muốn xin lại đứa con của cô ta. Tôi cho là cô ấy bị nhầm nhà nên đuổi đi nhưng cô gái đó nói tên chồng tôi ra và nói là 2 năm trước đã giao đứa nhỏ cho chồng tôi nuôi, bây giờ cô ấy lấy chồng không thể sinh con nên muốn đòi lại đứa trẻ.

Bố chồng bỗng dắt một đứa trẻ về nhà tuyên bố là 'con riêng' nhưng mẹ chồng chẳng mấy bực tức, tôi nghi ngờ tìm hiểu thì chết điếng vì sự thật đằng sau... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta cũng thật thà nói là vài năm trước là tình nhân của chồng tôi, nhiều ngày nay cô ấy gọi điện thoại nhưng chồng tôi không bắt máy, cô ta mong chúng tôi trả lại con.

Chồng tôi đứng như tượng ở đằng sau tôi từ khi nào cũng không biết, tôi nhìn chồng với ánh mắt hận thù, anh ta phản bội tôi, còn đưa con về cho bố mẹ nuôi nữa, tôi khinh bỉ cả nhà chồng.

Cả tuần nay tôi thấy căm thù chồng chỉ muốn ly dị ngay lập tức, mọi người có cho rằng tôi nên chấm dứt tình cảm với người đàn ông dối trá này không?

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