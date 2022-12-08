Nghe chồng nói đi làm đêm nhưng định vị lại ở khách sạn, vội vàng lao đến tới nơi làm cho ra lẽ, tôi ngã khụy khi thấy bộ dạng chồng trước mắt

Tâm sự 08/12/2022 16:48

Anh lại chuẩn bị đi làm đêm, tôi vẫn chẳng mảy may nghi ngờ cho đến khi kiểm tra định vị, nhìn địa điểm ghi rõ, tôi đứng sững...

Vợ chồng tôi đi lên bằng hai bàn tay trắng. Chồng tôi tính tình hơi cộc cằn nhưng bù lại cũng thương vợ thương con. Hàng tháng lương thưởng anh đều đưa tôi không thiếu đồng nào. Mỗi sáng anh lấy lại vài chục nghìn trong ví riêng tôi dùng để tiền ăn sáng cho con. Có khi tôi thấy tội quá nên đưa anh bỏ túi mấy trăm nghìn mà chính anh cũng không cần. Anh nói tôi tiết kiệm để mua nhà cho hai con ở thoải mái.

Hai tháng nay chồng tôi chuyển qua công ty mới. Anh nói ở đây lương cao hơn nhưng phải đi làm theo yêu cầu của sếp. Nghĩa là dù có đêm hôm, nếu có việc gì, sếp gọi là phải đi. Tôi chẳng thích thế chút nào. Nhưng bản thân tôi mới sinh con, cần tiền nhiều nên đành chấp nhận. Để tiện theo dõi chồng, tôi lén cài định vị vào xe máy và điện thoại của anh.

Hôm qua, tôi cũng vì định vị và bản tính ghen tuông của mình mà tôi gây ra lỗi lớn. Hiện tại tôi còn đang bị chồng giận dỗi vì quá hồ đồ.

Nghe chồng nói đi làm đêm nhưng định vị lại ở khách sạn, vội vàng lao đến tới nơi làm cho ra lẽ, tôi ngã khụy khi thấy bộ dạng chồng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng là hôm qua anh bảo đi làm đêm. Lúc đó đã hơn 10 giờ tối. Đợi anh đi được gần nửa tiếng, tôi mở định vị ra và thấy chồng đang ở khách sạn lớn có tiếng ở thành phố. Bản tính ghen tuông nổi lên, tôi gửi con cho mẹ chồng rồi đến tận nơi, định đánh ghen tận mặt cho chồng sợ.

Tới nơi, tôi gào thét ở quầy lễ tân đòi họ phải đưa số phòng chồng tôi đang ở. Họ không chịu. Tôi làm căng, gọi điện cho bố mẹ chồng khóc kể rồi còn quay lại clip ở khách sạn. Bảo vệ bắt tôi ra ngoài, tôi gào khóc mắng chửi lung tung lên cả. Một lúc sau chồng tôi mới đi ra trong bộ đồ công nhân sửa điện nước.

Tôi sốc khi thấy anh trong bộ dạng ấy. Trước giờ tôi cứ nghĩ chồng làm ở công ty, ngồi bàn giấy mát mẻ, nào ngờ anh lại đi sửa điện nước thế này? Biết tôi là người gây rối ở khách sạn, chồng tôi bực bội ra mặt. Lần đầu tiên anh mắng tôi trong chỗ đông người. Anh bảo tôi quá hồ đồ, quá nóng tính và không hề tin tưởng chồng.

 

Khi về nhà, tôi mới biết chồng tôi làm điện nước thêm để kiếm tiền mua nhà. Chúng tôi vẫn ở nhà thuê, dù nhà nguyên căn nhưng vẫn không thể thoải mái được. Anh muốn kiếm đủ tiền mua nhà cho vợ con ở. Anh buồn bã bảo bây giờ thì chẳng ai dám mời anh đi làm nữa. Chính tôi đã đạp đổ mơ ước mua nhà rồi. Suốt đêm qua, chồng tôi ôm gối ra ghế sa-lon ngủ. Tôi có năn nỉ, xin lỗi như thế nào anh cũng không làm lành.

Tôi gửi tin nhắn qua mạng xã hội để xin lỗi anh dù chúng tôi nằm ở hai phòng cạnh nhau. Đáp lại, anh chỉ nhắn: "Em lén cài định vị đồng nghĩa với việc không tin tưởng anh. Vợ chồng không tin tưởng nhau thì sống để làm gì?". Đọc tin nhắn tôi càng sầu thêm. Tôi biết mình sai rồi. Tôi phải làm sao để chồng thôi giận mình nữa đây?

 

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