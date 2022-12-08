Vâng, em áp dụng triệt để quan điểm ấy luôn. Không việc gì mình phải đích thân đi đánh ghen cho mất sang các chị ạ. Mà kể cả thuê người, em chả dại đánh đấm cho phạm pháp, em chơi chiêu thôi.

Các chị chắc đã từng nghe câu: Phụ nữ rất cần có tiền, để làm đẹp , để nuôi con, để báo hiếu cha mẹ, và để… thuê người khi cần.

Bản thân em, độc lập kinh tế, có chút ngoại hình lại biết chiều chồng. Nên em khá tự tin vào mình và sự yêu thương từ chồng. Cô ta có thể khiến chồng em phản bội vợ, chứng tỏ cô ta cũng cao tay lắm. Em biết chồng em sẽ không phản bội em chỉ vì ham của lạ đơn thuần, anh chắc chắn có tình cảm ít nhiều với cô ta.

Để em kể thêm về kẻ thứ ba và chồng em cho các chị nghe. Chồng em là người có tài, tính tình tốt, nói chung lý tưởng đấy ạ. Em không quản lý gắt tiền nong của anh, nên ngoài đưa tiền về cho vợ, anh vẫn thoải mái chiều chuộng nhân tình.

Ảnh minh họa: Internet

Về cô ta, xuất thân nhà nghèo, một mình bươn chải ở thành phố phồn hoa này, các chị bảo cặp kè với chồng người ta không vì danh lợi thì vì gì? Em không tin vào mấy cái tình yêu gì đó đâu. Sao chả thấy các em ấy trót yêu anh nào nghèo nghèo, xấu xấu nhỉ?

Nhưng đàn ông họ không nghĩ như vậy. Trong mắt họ, cô em ấy ngây thơ làm sao, yêu họ chân thành làm sao, cần bảo vệ làm sao… Ôi, nẫu ruột lắm. Đã thế, em sẽ khiến chồng em phải tỉnh mộng đẹp.

Em giấu mọi cảm xúc vào trong, ngoài mặt vẫn cư xử bình thường với chồng. Em sẽ đóng vai người vợ ngu ngơ chả biết gì. Phần dễ hành động hơn, khi đối phương không nghi ngờ, đề phòng. Phần để sau này anh đỡ gượng gạo trước em, đàn ông họ thích làm anh hùng chứ chẳng muốn là kẻ tội đồ đâu, dù thật họ có phạm tội.

Rồi em xõa tay bỏ ra hẳn 50 triệu thuê mấy người, chỉ để họ diễn từ đầu đến cuối một vở kịch dài hơi em dựng lên.

Một ngày, có gã giang hồ đến tận cổng công ty chồng em và cô em kia. Gã tự xưng là người yêu của cô nàng. 2 người đang yêu nhau sâu đậm thì gã vướng vòng lao lý. Vừa được tại ngoại gã liền đến tìm bạn gái ngay, ngờ đâu nàng đã chuyển chỗ ở. Quê quán, tên tuổi, gia đình, học vấn, mọi thứ của cô ả gã có thể đọc vanh vách. Còn ả chuyển chỗ vì có chồng em chu cấp thêm, dời đến khu trọ đắt tiền hơn.

Mục đích của em là phá vỡ ấn tượng tốt đẹp của chồng về cô em ấy. Trai tứ chiếng đi với gái giang hồ. Một cô gái thế nào mới qua lại với gã đàn ông như vậy? À, hóa ra gã nuôi cô nàng trong suốt thời gian cô ta học đại học, nhà cô nàng nghèo mà. Vậy, 1 cô gái từng nhận sự chu cấp của gã giang hồ, liệu có thể bên anh với 1 tình yêu thuần khiết?

Ảnh minh họa: Internet

Để thêm sự thuyết phục, gã chìa ra mấy tấm ảnh chụp bản thân với cô nàng thời điểm trước khi gã vào tù. Còn chiếc nhẫn đôi với chiếc cô ta đang đeo trên tay nữa chứ. Cô ta bảo chị em họ tặng, gã cãi chính gã mua mỗi người 1 chiếc. Đừng hỏi em tại sao lại có nhé, ảnh thì nhờ các cao thủ tin học và photoshop thôi ạ. Nhẫn thì em nhìn qua ảnh chụp cô ta rồi thuê hiệu trang sức làm chiếc tương tự.

Xong, tình ngay lý gian, cô nàng chối cãi thế nào vẫn chả ai tin. Không quen biết, tại sao gã đến tìm cô ả rồi đưa ra nhiều thứ dính líu tới cô ta vậy? Không quen biết, vậy chứng minh đi! Đến người đa nghi nhất cũng phải gật gù “chắc phải có gì đó”.

Chưa nói, gã kia sau khi chứng minh quan hệ, còn tha thiết chìa ra chiếc nhẫn kim cương bằng thật cầu hôn cô nàng (nhẫn cô bạn em cho mượn, em có nhưng sợ chồng nhận ra). Một mảnh chân tình nhường ấy, đồng nghiệp trong công ty ai nấy đều cảm động. Duy chỉ có cô ta và chồng em là mặt mũi xám xịt hơn tro tàn.

Một màn tương tự tái diễn ở khu trọ của cô ta. Mọi người xung quanh cô ta đều biết cô ta có anh người yêu tuy ngang tàng nhưng yêu cô ta say đắm. Và thế là, cô ta bị em buộc chặt vào gã du côn kia một cách đầy tức tưởi.

Các chị muốn biết tình hình sau đó của cô nàng và chồng em không ạ?