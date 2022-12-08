Rủ chồng bạn thân 'giao lưu' trong khách sạn, vô cùng mãn nguyện vì đã thành công bỗng màn hình sáng lên, dòng tin nhắn gửi đến khiến tôi rụng rời tay chân

Tôi và Hà là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Chúng tôi dường như có một sợi dây vô hình liên kết hai đứa. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đều học cùng một lớp, thậm chí sau khi đi làm cũng làm cùng công ty. Chơi với nhau từ nhỏ nên hai đứa rất hiểu tính cách của nhau, chính vì vậy chúng tôi rất ít khi xảy xa những xích mích không đáng có.

Hà có ngoại hình rất xinh xắn và được nhiều chàng trai theo đuổi, thậm chí xếp hàng dài trước cửa công ty chỉ mong nhận được sự đồng ý của cô ấy. Dù rằng tôi không phải quá xấu xí nhưng khi đứng cạnh cô ấy thì tôi luôn chỉ đáng “làm nền”.

Trải qua quãng thời gian hồn nhiên, vui tươi của tuổi học trò, hai đứa đều phải bước vào giai đoạn đi làm, lo toan đến cuộc sống và tình yêu, gia đình. Điều đó khiến chúng tôi đôi khi không còn thân thiết như trước nữa, có lẽ vì ngoại hình và tài năng của Hà đều vượt trội so với tôi.

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Sau quãng thời gian đi làm và tìm hiểu, Hà cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình – anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, ga lăng và rất tuyệt vời. Tôi rất vui mừng và luôn chúc phúc cho hạnh phúc của hai người dù hiện tại tôi và Hà không còn được thân thiết như trước.

Sau đó khoảng 1 năm, tôi cũng kết hôn với Tâm – hơn tôi 5 tuổi, dù ngoại hình không được đẹp trai, phong độ nhưng đổi lại anh xuất thân từ gia đình giàu có, và tôi đã nghĩ rằng có tiền là có tất cả, anh sẽ mang lại cho tôi cuộc sống an nhàn mà tôi mong muốn. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đầu ngắn ngủi sống trong hạnh phúc thì bản chất trong con người anh đã bộc lộ. Từ một người ân cần, chu đáo thì anh thay đổi hoàn toàn trở nên cục cằn, gia trưởng và thường xuyên đi chơi nhậu nhẹt qua đêm không trở về nhà. Tôi thực sự đã vô cùng hối hận và bế tắc nhưng đành chấp nhận người chồng như vậy vì không còn cách nào khác bởi nếu ly dị tôi sẽ mất tất cả, không nhà, không tiền bạc và công việc.

Tôi bắt đầu liên lạc với Hà nhiều hơn vì tôi hiểu rằng ngoài cô ấy không còn ai có thể chia sẻ với tôi lúc này. Nhưng trớ trêu thay, tôi đã trở nên ghen tị mỗi khi Hà kể về người chồng tuyệt vời cũng như gia đình hạnh phúc của mình. Và tôi đã quyết định lên một kế hoạch đáng khinh bỉ…

Tôi thường xuyên đến nhà Hà hơn và mỗi khi đến đó tôi thường ăn mặc rất sành điệu, gợi cảm và cuốn hút. Dần dần chồng Hà cũng để ý đến tôi nhiều hơn, và tranh thủ trong thời gian Hà mang bầu, tôi đã chủ động tiếp cận chồng cô ấy. Và điều gì đến đã phải đến khi tôi và anh đã hẹn nhau ở khách sạn trong một buổi chiều đầy mưa gió. Đang đắm chìm trong cảm giác hả hê, mãn nguyện vì dường như đã đạt được mục đích thì bỗng dưng có tin nhắn đến – đó là tin nhắn của Hà. Và những dòng tin nhắn đó khiến tôi dường như chết lặng, từng câu, từng chữ như những nhát dao khứa vào trái tim tôi khi Hà nói rằng đã biết hết thủ đoạn, mục đích của tôi từ lâu rồi, và chồng tôi cũng đang tới khách sạn để bắt gian.

Tôi như hồn siêu phách lạc, rụng rời chân tay và chỉ biết ôm mặt khóc. Cùng lúc đó là tiếng mở cửa vào. Chồng tôi đã dành cho tôi hai cái tát điếng người. Tôi và chồng ra về trong sự xấu hổ và tủi nhục ê chề. Chỉ vì sự đố kỵ, ghen ghét với chính người bạn thân của mình mà tôi đã đánh mất tất cả từ gia đình, bạn bè và cả vật chất. Bị đuổi khỏi nhà, ra đi tay trắng và không còn ai nương tựa có lẽ là cái giá phải trả dành cho một người đàn bà tồi tệ như tôi…