Biết bạn thân của vợ có ý định chuốc say, bỏ thuốc mê quyến rũ mình lên giường, ông chồng cao tay làm hành động này khiến cô ta một lần ngất lịm…

Bao lần Hưng khổ sở vì cái tính ngốc nghếch của vợ mình, anh cảm tưởng như vợ mình chẳng biết đề phòng hay cảnh giác ai bao giờ. Cô thánh thiện đến mức quá đáng vì từ nhỏ cô đã hay đi chùa học đạo, chính vì thế có việc gì Hưng cũng bảo Hân bàn bạc với mình. Thậm chí có lần anh còn kiểm duyệt bạn bè cho vợ.

Mỗi lần thấy vợ chồng Hưng đi ra phố thì ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vì họ rất đẹp đôi và tình cảm. Vợ Hưng tên Hân, là 1 cô gái xinh xắn, lễ phép sống có trước có sau nên được hàng xóm, bạn bè quý mến. Cũng chính vì tình tình thật thà hiền lành dễ tin người nên nhiều lần cô bị tổn thương và sau này bị chính người bạn thân đâm sau lưng mà không hề hay biết.

Còn Tiên cô ghe tỵ với Hân vì có được 1 người chồng tốt tính, chu đáo lại tâm lý như vậy. Mỗi lần thấy Hưng gắp từng miếng thức ăn cho vợ Tiên lại chạnh lòng dù môi vẫn cô mỉm cười. Cô tự hỏi cô cũng xinh đẹp chẳng kém gì Hân, sao số Hân lại suôn sẻ may mắn như vậy còn cô thì đường tình duyên cứ lận đận.

Trong đám bạn bè của Hân có người tên là Tiên hai người họ rất thân nhau. Thỉnh thoảng Hân lại kéo Tiên về nhà nấu cơm, có hôm cô còn để bạn thân ngủ lại để ôm nhau xem phim như thời đại học. Hưng cũng quý Tiên, nhưng anh vẫn có sự đề phòng nhất định vì anh thấy tính Tiên khá thực dụng.

Tiên quý Hân, nhưng mỗi lần thấy Hân và Hưng gần gũi thân mật lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu rất khó diễn tả. Và rồi Tiên nhận ra cô thích Hưng, cô thèm khát có được người đàn ông hoàn hảo đó. Hân quá ngây thơ và vô tư nên nhiều khi cô không hiểu được sâu sắc suy nghĩ của đàn ông như Tiên.

Ban đầu mọi tình cảm cô dành cho chồng bạn đều được giữ kín trong lòng, nhưng khi Hân đi công tác nhờ Tiên thỉnh thoảng đến nhà mua cho bố con Hưng ít thức ăn và hoa quả thì lòng tham trong Tiên lại trỗi dậy. Cô muốn chiếm được Hưng, cô thèm khát có được anh ta và rồi Tiên lên kế hoạch giật chồng bạn.

Hưng cũng ngạc nhiên khi ngày nào cũng thấy Tiên đến chơi, anh gọi cho vợ thì Hân cười xòa: “Em nhờ nó mua thức ăn cho chồng và Bin đấy, chồng nhớ ăn uống đầy đủ nhé”. Hưng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng anh thực sự rất ngại làm phiền người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó muộn rồi, Tiên đến nhà Hưng trên tay cầm 1 con vịt quay và 1 chai rượu. Cô nói ở nhà buồn muốn được uống cùng anh, Hưng hơi ngại nhưng rồi cũng mời cô vào nhà. Lúc anh lên nhà mặc lại đồ chỉnh tề thì Tiên cho đồ ăn ra đĩa. Đúng lúc Hưng đi xuống thì vô tình thấy cô cho 1 ít thuốc bột vào ly rượu phía bên anh ngồi.

Thấy vậy tim anh đập thình thịch, biết Tiên có tình ý với mình nên anh nghĩ đến cái chiêu bỏ thuốc kích dục ở quán bar họ hay làm. Hưng đứng trên cầu thang 1 lúc rồi mới xuống làm như không hề hay biết. Ngồi trước mặt một người phụ nữ đẹp, ăn mặc quyến rũ nhưng Hưng không hề rung động như mấy anh đàn ông khác. Vì anh yêu vợ, nếu như không biết thủ đoạn đó và không hiểu rõ con người của Tiên như vậy thì biết đâu Hưng cũng rung rinh đấy. Nghĩ đến vậy anh nhếch mép mỉm cười, xuống đến nơi thấy Tiên mời mọc anh uống nhưng Hưng từ chối vì anh bảo:

- Khuya rồi anh không muốn uống rượu, con trai anh không thích mùi này.

- Đây là sâm phanh mà anh, nhẹ độ lắm anh uống 1 ly thôi, hoặc mấy ngụm cũng được sẽ không sao đâu.

- Cũng được thôi vậy em lấy thêm cái đĩa lớn đi, để còn bỏ xương.

- Dạ.

Tiên đứng dậy rồi Hưng nhanh tay tráo ly rượu, họ uống với nhau nhiệt tình. Uống 1 lúc Tiên thấy người nôn nao, lúc này cô bắt đầu nói thích Hưng. Cô chủ động ôm lấy anh:

- Đêm nay em muốn được bên anh, em yêu anh Hưng à. Anh đừng từ chối em nhé.

Hưng đẩy Tiên ra ghê sofa nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, Tiên nghĩ Hưng muốn hôn mình nên cô đã chủ động khi cô chưa kịp chạm môi Hưng thì anh đã buông tay ra đứng dậy rồi cười khẩy:

- Em thấy người nôn nao đúng không, đó là tác dụng của chỗ thuốc lúc nãy em bỏ vào cốc của tôi đấy. Từ nay Tiên đừng đến nhà tôi nữa, tôi chẳng thích đâu. Tôi mới chỉ thấy cảnh bạn thân quyến rũ và muốn giật chồng bạn trong phim chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ, hôm nay được tận mắt chứng kiến rồi. Trong phim tôi tởm 1 thì thực tế tôi thấy tởm 10, mời cô về cho.

Tiên sững sờ rồi cô khóc lóc:

- Sao anh nỡ phũ phàng với em như vậy?

- Cô nên hỏi sao mình lại phũ phàng với Hân – cô vợ tốt bụng của tôi thì hơn.

- Tại sao cái gì nó cũng được, nó có gì tốt hơn em chứ? Sao anh lại không chọn em.

- Cô điên rồi, vợ tôi đúng là hơi ngốc nghếch nhưng ít ra cô ấy không bao giờ đi cướp chồng và dụ giỗ chồng bạn thân lên giường như cô. Xin lỗi mời Tiên về cho.

Tiên nhục nhã đi về khi đầu óc cứ lảo đảo, biết cô ta đi không vững nên Hưng đã đi ra ngoài trước vẫy taxi cho Tiên. Từ hôm đó Tiên không còn dám léng phéng đến nhà anh nữa, anh cũng cấm Hân chơi với Tiên. Dĩ nhiên anh không kể lại chuyện mình bị quyến rũ, anh chỉ nói khéo để Hân hiểu Tiên là người không đáng tin. Đêm đến ôm vợ trong vòng tay, Hưng ngắm nhìn cô ấy rồi lắc đầu: “Xã hội này đâu tốt như em nghĩ, đừng tin người quá vì nó sẽ làm đau em đó bà xã à”.