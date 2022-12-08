Xắn tay mang thau đồ bừa bộn đi giặt, bất ngờ phát hiện món đồ đầy khác lạ, quay ra hỏi bạn trai, tôi nhận được câu trả lời đầy kinh hãi

Có một điều lạ là dù bạn trai nói thay quần lót hàng ngày nhưng chẳng hiểu sao những chiếc quần của anh lại có mùi khó chịu đến thế…

Cả tôi và anh đều là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà nội học tập và lập nghiệp nên phải thuê trọ để ở. Nhiều lúc anh bàn ý rằng để tiết kiệm tiền trọ thì hai đứa sẽ ở cùng nhau nhưng tôi phản đối. Thế là anh ở trọ một mình một phòng, còn tôi thì ở với cô bạn thân. Trước đây còn là sinh viên thì chúng tôi còn hay gặp gỡ rồi hẹn họ với nhau, nhưng kể từ khi đi làm chỉ có cuối tuần tôi mới sang chỗ anh được rồi hai đứa đi chợ nấu món gì đó thật ngon để tự thưởng cho mình.

Tôi và Đức yêu nhau được gần 4 năm nay. Yêu nhau nên thường sẽ luôn muốn được gần gũi người yêu mình hơn và bạn trai tôi cũng không ngoại lệ. Nhiều lần đi chơi chỗ vắng vẻ hay là lúc chỉ có hai đứa ỏ trong phòng là anh liền gạ gẫm. Vậy nhưng vì tôi cũng là mẫu con gái quan niệm phải giữ gìn đến tận đêm tân hơn đề phòng mọi việc không hay có thể xảy ra. Thấy tôi từ chối nên ban đầu anh cũng hơi tỏ vẻ khó chịu rồi cho rằng tôi không yêu anh thật lòng. Nhưng sau thấy tôi cương quyết giữ đến cùng nên anh cũng phải đồng ý.

Vì tôi và anh yêu nhau cũng được khá lâu rồi nên việc đến phòng trọ anh tôi cũng không phải ngại ngùng gì. Cũng chính vì thế mà bạn trai tôi cứ để phòng bừa bãi rồi đợi cuối tuần tôi lại sang dọn dẹp, giặt giũ cho anh. Có nhiều lần ngày xưa tôi sang trước đây thì dù cấm nhưng đôi khi anh vẫn nũng nịu đòi vượt rào nhưng bây giờ anh chẳng thèm đả động luôn. Thấy vậy tôi cũng tò mỏ giả thử hỏi.

- Nhìn anh càng ngày càng phơi phới…Hay là anh đi gái..

- Em nói cái gì thế hả.

- Thì em thấy anh khác trước kia thôi. Trước đây anh luôn “đòi” thế mà giờ anh có vẻ hơi dửng dưng..

- Phụ nữ các em thật khó hiểu. Khi người ta đòi thì không cho đến khi người ta im ắng thì lại nghi ngờ này nọ.

Thấy bạn trai nói vậy tôi lúc đó chỉ buồn cười, nghĩ lại thì cũng thấy thương anh. Người ta nói nhiều đôi yêu nhau nếu không chiếm được nhau thì chỉ có chia tay. Vậy mà từ lúc yêu đến bây giờ tôi chỉ cho người yêu nắm tay ôm hôn còn lại thì tôi cấm tiệt mà anh vẫn chịu đựng và một lòng với tôi.

Và có lẽ tôi sẽ vẫn mãi tin và tự hào có cho mình một người đàn ông tuyệt với đến như thế nếu như một ngày cuối tuần cách đây 1 tháng tôi không đến phòng trọ anh chơi. Hôm đó chúng tôi có hẹn ra ngoài đi ăn uống vậy nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì một anh đồng nghiệp ở công ty gọi điện bảo có dự án lớn. Thế là tôi đành phải ở đó chờ anh đi 3 tiếng rồi về.

Trong lúc chờ thì không có gì làm lại thấy phòng anh bẩn thỉu quá nên tôi xắn tay quyết định dọn dẹp lại nhà cửa cho anh. Đến khi mệt lữ rồi thì lại thấy đống quần áo bốc mùi vứt góc nhà từ mấy ngày rồi lại phải mang đi giặt. Thế rồi trong lúc lựa quần áo để giặt vì sợ áo màu lẫn vào áo trắng, vậy nhưng có một điều lạ là dù bạn trai nói thay quần lót hàng ngày nhưng chẳng hiểu sao những chiếc quần của anh lại có mùi khó chịu đến thế. Lúc đó trong lòng tôi thực sự nghi ngờ anh đi “gái gú” bên ngoài..Vậy nhưng vì mọi việc chưa có gì là chuẩn xác nên tôi vẫn không nghĩ mọi việc quá lên.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ thễ tôi cũng quên béng đi cái vụ quần lót của anh, rồi một lần khi đó đang đi làm thì anh gọi điện bảo ốm nặng. Nên tôi xin nghỉ việc hôm đó luôn để về chăm sóc anh rồi tiện thể dọn dẹp mọi thứ luôn vì ngày nghỉ tuần trước tôi có việc bận nên không qua chỗ anh được.

Lần thứ 2 giặt đến quần lót của bạn trai, tôi lại thấy có có vấn đề giống y chang như lần trước. Đó là những vết tích còn để lại ở vùng trọng điểm của anh. Đang lúc tôi còn chưa hiểu gì thì dù đang nằm ốm bẹp giường anh cũng lao vào hét toáng lên.

- Em đừng có giặt đồ của anh…cứ để đấy anh khỏe rồi anh giặt.

Nói rồi bạn trai tôi vội vơ lấy mấy chiếc quần cố nhét vào túi. Rõ ràng trước đây tôi giặt giũ anh không hề nói gì hay phản đổi vậy mà bây giờ hành động và thái độ của anh sợ sệt như thể biết tôi đã phát hiện ra điều gì.

- Anh mang gái về tận phòng đúng không?_ Tôi đ.ánh liều hỏi

- Em…em..làm gì có…Anh không..có..

- Vậy cái thứ trên quần anh là cái gì? Đó không phải đã lên giường với gái thì là cái gì chứ..

- Thôi em im đi..2 năm qua em cứ giữ khư khư cái ngàn vàng thì không có tư cách gì để tra hỏi anh nữa đâu. Anh cũng là thằng đàn ông, ít ra anh cũng chỉ chơi bời giải quyết nhu cầu bên ngoài chứ chưa bỏ em nên đừng có làm ầm lên như thế.

Nói rồi anh bước đi lạnh lùng mặc cho tôi khóc ngất vì sốc. Tôi thật sự không ngờ chỉ vì việc tôi giữ gìn cho đến đêm tân hôn mà anh lại nỡ đỗi xử như thế với tôi. Hóa ra 2 năm nay anh hết lần này đến lần khác ra ngoài gái gú mà vẫn giả vờ như không có gì. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, bây giờ mới có thế này mà anh đã phản bội tôi vậy nếu cưới nhau về rồi anh còn định giấu tôi làm chuyện tày đình nào khác nữa.