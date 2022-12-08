Lao vào chồng bạn thân trong cơn say, anh hừng hực đáp lại nhưng vừa chấm dứt cuộc tình, tôi nhận ra sự thật đắng nghẹn

Tâm sự 08/12/2022 13:16

Không để anh có cơ hội nói thêm, chúng tôi lao vào nhau như những người lâu ngày mới gặp, chúng tôi đi quá giới hạn nhưng không cảm thấy xấu hổ cho đến khi...

Tôi không hiểu cuộc sống hôn nhân của anh ấy như thế nào, nhưng tôi thấy anh ấy lúc nào cũng cô đơn.

Tôi đã ngủ với chồng của một người bạn, cả 2 chúng tôi đều biết rõ mình đang làm gì. Có thể nhiều người sẽ nói chúng tôi bằng những từ rất tệ hại như: "rác rưởi", "người không có lòng tự trọng", hoặc bất kỳ ngôn từ mang tính lăng mạ nào đó.

Tôi không hiểu cuộc sống hôn nhân của anh ấy như thế nào, nhưng qua cuộc trò chuyện, tôi thấy anh ấy lúc nào cũng cô đơn và luôn có một nỗi buồn man mác thường trực trên khuôn mặt, thế nhưng anh ấy cũng không quá quan tâm về điều đó. Chỉ có tôi là người cảm nhận được sâu trong thâm tâm anh ấy đang có những nỗi buồn không thể nói thành lời.

Tôi gặp anh ấy một cách tình cờ, có lẽ đúng vào thời điểm anh ấy đang gặp chuyện gì đó rất khó khăn. Tôi đã uống vài ly rượu và cùng nhau trò chuyện, đôi khi cả 2 cũng buông lời tán tỉnh chọc ghẹo nhau và rồi chúng tôi đã hôn nhau.

Lao vào chồng bạn thân trong cơn say, anh hừng hực đáp lại nhưng vừa chấm dứt cuộc tình, tôi nhận ra sự thật đắng nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả 2 chúng tôi đều biết rằng điều đó là sai trái, thậm chí sau khi hôn nhau chúng tôi đã thảo luận vì sao nó lại sai, thế rồi chúng tôi đã không kìm lại được cảm xúc và lên giường với nhau.

Tôi cảm thấy đó không phải là một tội lỗi gì đó quá lớn lao. Anh ấy nói rằng bản thân cảm thấy đó không phải là điều xấu. Tôi đã hỏi anh ấy rằng liệu rằng chúng tôi có thể có hội gặp lại nhau không, gặp nhau không phải với mục đích lên giường với nhau. Anh ấy đã nói rằng bản thân rất thích công ty tôi đang làm việc, và sẵn sàng gặp lại tôi một lần nữa mà không có tình dục đi kèm.

Tôi rất muốn gặp lại anh ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi vì tôi và anh ấy nếu có cơ hội làm việc với nhau. Nói thật là có đôi lúc tôi nghĩ rằng mình muốn rời bỏ chồng một thời gian nhưng con cái, tài sản, tiền bạc…mọi thứ không phải là điều dễ dàng.

Tôi cũng yêu chồng tôi, do đó tôi quyết định sẽ không ngủ với anh ấy thêm một lần nào nữa. Và tôi coi những gì đã trải qua với anh lấy là cảm xúc nhất thời, không phải tình yêu hay cảm mến thật sự.

Qua sự việc này tôi cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với chồng như thế nào, và cho tôi biết được, mình cần phải trân trọng gia đình của mình hơn. Có những lúc đối diện với chồng, tôi đã định lòng nói ra tất cả... nhưng lý trí thôi thúc tôi không được nói ra chuyện động trời đó.

Tôi nghĩ không ai có thể tránh được những cảm xúc nhất thời, những rung động không thể kìm chế được nhưng quan trọng nhất là vẫn phải giữ được lý trí và mọi thứ chưa đi quá giới hạn.

 

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