Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý trong một nhóm kín. Chị vợ đã chiều chồng hết mực khi cho phép chồng tạm "miễn" trách nhiệm một người chồng, người cha trong gia đình để thoải mái đi làm rồi đi xem World Cup thế mà anh vẫn phụ lòng chị vợ. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, không ít chị em lại thấy cần phải đề cao cảnh giác, không lơ là được cho các ông ấy phút giây nào.

Vợ tạo điều kiện hết sức để chồng được cùng bạn bè xem bóng đá trong mùa World Cup này nhưng thật không ngờ anh lại tơ tưởng tới người con gái khác…

Mùa World Cup ông nào cũng mê, cũng bỏ bê việc nhà thì các mom cũng biết rồi đúng không? Chồng em cũng không ngoại lệ nhưng em vẫn thông cảm cho ổng, chỉ cần vẫn đưa nguyên lương cho vợ, không cá độ này kia là em thả thôi. Em chỉ nghĩ mình tâm lý một tí cho chồng thoải mái. Chứ bao nhiêu vụ chồng lên kể xấu vì vợ quản, rồi vợ chồng lục đục, khổ con cái ra.

Tối nào chồng cũng cơm nước từ sớm hoặc có hôm trận sớm thì không kịp ăn luôn. Đặc biệt, tóc tai cũng chải chuốt lắm, quần áo là lượt rồi phóng xe đi các mom ơi. Nhìn ông ý làm đỏm xong thì cũng bảnh phết, như trai chưa vợ.

Nhưng hôm trước, em bảo cuối tuần này em cho con về ngoại chơi, anh gọi bạn anh tới nhà, em sẽ chuẩn bị đồ nhậu cho cả đám. Chả hiểu em làm thế có gì sai mà ông ý lại cáu với em. Nhất định không chịu rồi viện lí do rằng màn hình nhỏ, hét ở không gian trong nhà không sướng, ra quán bia có máy chiếu thích hơn. Em thấy lạ rồi chứ bình thường được vợ hầu ông nào chả thích quá.

Xong mấy hôm gần đây ông ý cứ hay cáu với em. Có khi em quan tâm thôi mà cũng gắt, chả hiểu ra làm sao.

Cho tới hôm qua, ông đấy đang tắm, điện thoại để giường lại rung lên có tin nhắn. Ông ý dùng Iphone nên dù cài mật khẩu vẫn hiện lên tin nhắn đó các mom ạ. Em tò mò ngó cái thôi thì bất ngờ thấy tin nhắn từ gái, hỏi kiểu ân cần lắm: "Anh đang làm gì thế", "Nay em mặc váy đỏ anh khen nha", "Em mong tới tối quá, nhớ ghê ý"…

Em sôi máu lên, lấy điện thoại ra chụp lại màn hình điện thoại của ổng làm bằng chứng. Nhưng em vẫn chưa nói gì, em quyết theo dõi ông ý ra quán xem con bé đó là ai. Đúng là quán bia cũng có mấy em chân dài phục vụ thật các mom ạ. Và ông chồng em thì ngồi sát sạt một em váy đỏ, thi thoảng cứ cầm tay với khoác vai em nó. Còn nhỏ này thì đút cho chồng em, có khi còn áp đầu vào ngực nữa cơ.

Em tủi quá, tự dưng nước mắt cứ rơi, chân tay run run thì chẳng đánh ghen được. Em chỉ ôm mặt rồi khóc, bỏ về nhà. Tối đó, ông ý về em cũng bơ mà ổng không nhận ra. Em vẫn im lặng dù ông ấy hỏi nhưng có vẻ ông ý không có ý định dỗ em.

Ai chửi em ngu em cũng chấp nhận chứ đừng khuyên em bỏ anh. Anh bình thường kiếm tiền được, lại cũng biết lo cho vợ con nữa. Chắc chỉ có lần này lầm lỡ thôi. Em phải làm gì bây giờ?"

Theo đó, chị vợ đã tạo điều kiện cho chồng hết sức để anh được đi xem bóng đá cùng bạn bè. Khi không các con ở nhà, có khi chị còn chủ động đề nghị chồng đưa bạn về và hứa sẽ chuẩn bị đồ nhậu nhưng anh lại từ chối. Chị vợ cứ nghĩ những lí do của chồng đưa ra "quán bia màn hình rộng, được hét thoải mái" là chính đáng nên cũng không nghi ngờ gì. Rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng bị lật tẩy, thì ra chồng mong đi xem như vậy là vì một em xinh đẹp khác ở quán bia.

Ảnh minh họa: Internet

Chính sự tâm lý và thoải mái của cô vợ mà anh chồng vẫn dửng dưng khiến không ít người phẫn nộ. "Đúng là được voi đòi tiên mà, vợ đã chiều như thế rồi mà còn không biết điều", "Thật chán các ông quá, có mà không biết giữ. Vợ đã tâm lý lại chiều thế rồi mà vẫn cứ lăng nhăng được". "Có khi càng dễ các ông càng lấn tới, thôi thì về quản lại chồng thôi."

Thế nhưng, bên cạnh những lời chỉ trích anh chồng thì một số lại buông lời trách móc người vợ. Chị biết được chồng thân thiết với gái lạ mà chỉ uất ức và tủi thân nằm khóc. Cách chị giải quyết là im lặng mong chồng nhận ra sự khác biệt của mình mà chủ động hỏi han. Phải nói cách của chị quá đỗi trẻ con và không có tính sát thương. Khi thấy chồng ngoại tình mà chị vẫn còn bình tĩnh chụp ảnh, rồi chỉ có khóc thì quá yếu đuối. Không biết có chị em nào gặp phải tình huống đau khổ thế này chưa và cảm giác lúc đó như thế nào?

"Vợ chồng với nhau rồi chứ có phải lúc mới yêu đâu mà mom vẫn còn im lặng chờ chồng chủ động hỏi han cho được? Mà thấy chồng ôm con khác lao vào mà bắt quả tang cho mỗi đứa một cái tát chứ đứng đó mà khóc, bỏ về rồi lên đây kể khổ ai thương?"

Các anh chồng ạ, World Cup cũng 4 năm mới có một lần, ai cũng háo hức chờ mong là điều dễ hiểu. Thế nhưng chị em đã tâm lý để các anh được sống trong niềm đam mê của mình thì hãy chỉ dành trọn tình yêu cho trái bóng thôi nhé!