Nếu gã đến gây sự, cô nàng có thể kêu la có người hãm hại mình. Nhưng gã một bộ si tình, nói có người hại, ai tin được?

Buồn cười là, em còn dạy gã lưu manh kia cả đống câu chuyện lãng mạn đôi lứa yêu nhau, để gã học thuộc rồi đến kể lể “ôn lại chuyện cũ” với cô nàng. Ai cũng nghĩ chắc cô ta muốn chia tay hoặc chối bỏ quá khứ không hay nên mới phủ nhận quen biết gã.

Cả tháng sau đó, gã đàn ông kia ngày ngày đều diễn vai “cây si” đến cổng công ty cô ả đưa đồ ăn sáng, đợi rủ đi ăn trưa, đợi tan làm đưa về. Tối lại tới chỗ trọ xin được gặp mặt một cái vì quá nhớ nhung. Làng trên xóm dưới, đồng nghiệp gần xa đều biết mối tình nhiều lắt léo của cô ta. Thậm chí có người còn cười khuyên “dù anh ta có thế nào, đối tốt với mình là được”, khiến cô ả tức muốn nổ phổi.

Cô ả có vò nát óc vẫn không thể nghĩ ra, tại sao gã đàn ông kia lại làm vậy, bởi giữa họ đâu có thù oán gì. Mà tình hình này có báo công an cũng vô dụng. Ai bắt bớ một kẻ đang say men tình? Không náo loạn, không quấy rối, không bôi nhọ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ả một bên vội như kiến bò chảo nóng vì không thể giải thích được với chồng em. Bên kia thì sắp phát điên với sự làm phiền của “kẻ lưu manh si tình”. Cô ả mất ăn mất ngủ, mới chưa đầy 1 tháng mà gầy đi trông thấy.

Còn chồng em mặt đã đen như đáy nồi. Chuyện bao nuôi, yêu đương này rất khó điều tra, nếu đối phương trước đây giấu kín mọi người. Còn gã kia, quả thật vừa được tại ngoại bằng thật đấy nhé. Cơ bản anh chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng có người muốn hại cô ả ấy chứ!

Dày vò cô ta chơi chơi như thế, lại phá tan hình ảnh tốt đẹp của cô ta trong mắt chồng, em tạm hài lòng. Sau đó em quay sang trị chồng mình.

Một ngày đẹp trời, chồng em đang đi bộ từ quán cafe về văn phòng công ty gần đó thì bỗng bị gã đàn ông bặm trợn kia dẫn theo vài người anh em chặn đường… đánh ghen. Gã nói, cô ả khai hết với gã rồi, bảo chồng em ép ả làm nhân tình của anh.

Chồng em phẫn nộ tột cùng. Anh lập tức ghét bỏ cô ta không thương tiếc. Bởi chuyện 2 người đó chỉ có họ biết với nhau. Giờ tự dưng gã này tồng tộc nói ra hết, không phải chính cô ả kia tiết lộ thì ai? Qua tình tiết này càng khẳng định cô ả và gã du côn có mối quan hệ không bình thường.

Chồng em cảm giác như bị phản bội, vừa uất vừa cay, quay người đùng đùng bỏ đi. Gã kia vờ đuổi theo và dọa đánh. Dọa thôi ạ, chứ em không chơi đánh thật đâu. Nhưng thế quái nào chồng em sợ mất mật, loằng ngoằng bị ngay chiếc ô tô tông trúng. Nứt xương đùi, phải bó chân lâu lâu mới khỏi đấy. Em dở khóc dở cười với cái kết quả không trong dự định ấy.

Dĩ nhiên anh giấu tiệt vụ đánh ghen kia, nói với em rằng sơ sẩy bị xe tông. Em lập tức chớp cơ hội khóc lóc thương xót chồng, rồi ăn chực nằm chờ trong viện chăm sóc anh chu đáo tận răng. Luôn nhìn chồng bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ không hề biết chuyện gì. Chồng nhìn em, áy náy quay mặt đi.

Ảnh minh họa: Internet

Đó cũng là 1 trong những nguyên do em muốn níu chồng về. Anh nhất thời say mê kẻ thứ ba nhưng vẫn quan tâm và tình nghĩa với vợ. Ngoài ra, bao công em vun đắp để có được quả ngọt như ngày hôm nay, tội gì bỏ đi cho kẻ khác hưởng dễ dàng các chị nhỉ? Chồng còn cải tạo được thì em phải cải tạo để mình hưởng chứ!

Sau đó, gã “tình địch” kia của anh còn dẫn người tới tận bệnh viện. Tất nhiên để đánh ghen rồi. Khi gã định xông vào đánh chồng em, em lập tức lao đến chắn trước mặt anh. Kết quả, em bị một cú đá lăn quay xuống sàn. Em với gã kia phải diễn tập mãi sao cho nhìn như thật đấy. Thấy em “ngất” đi, mấy gã đó sợ phiền phức liền rút quân.

Chồng em nằm trên giường bất động, nghẹn ngào gọi em mãi. Em từ từ tỉnh dậy, hốt hoảng nắm chặt tay chồng: “Em không tin bọn chúng đâu. Chồng em đối với em tốt nhất, làm gì có chuyện anh ngoại tình được chứ. Em luôn tin tưởng anh”. Anh thẫn thờ nhìn em, rồi ôm chặt em vào lòng. Trong khi kẻ thứ ba thì dối trá, lợi dụng anh, vợ lại yêu chồng tha thiết, tin tưởng và luôn 1 lòng với anh. Anh có ngốc đâu, thừa biết phải trân trọng ai.

Hừ, như thế mới chỉ khiến chồng em cảm động, quay về toàn tâm toàn ý với vợ thôi. Chứ mục đích của em đâu chỉ dừng ở đó…