Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà

Tâm sự 24/09/2025 22:32

Tôi sinh ra đã không hạnh phúc được như người khác. Bố mẹ tôi qua đời, tôi sống cùng người dì ở một thân một mình đã lâu. Sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, tôi lộ ra yếu điểm khiến gã đàn ông bội bạc kia lợi dụng. Anh ta vịn vào tình cảm tôi trao đi, chơi chán rồi quất ngựa truy phong.

Lúc biết mình có thai, đồng thời bị phản bội, tôi đã muốn bỏ thai. Dì tôi nói bỏ thai là có tội, chẳng khác gì là giết người. Khi đến bệnh viện phá thai, không nỡ nên tôi quay về. Dù sao đó cũng là con của tôi, nó chẳng có tội tình gì. Tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân. Vì mang thai, tôi bỏ lỡ việc học đại học, quyết định đi làm để có tiền nuôi con.

5 năm sau đó, tôi gặp Tùng. Tùng không nề hà chuyện tôi có con riêng, anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm tôi. Anh cũng đối xử với con gái của tôi rất tốt. Tôi cảm nhận được anh sẽ là người chồng, người cha tốt trong tương lai. Sau khi quen nhau được nửa năm thì tôi có thai với Tùng. Tôi biết mình lại vội vàng nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và Tùng nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Nhưng tôi không ngờ khi đang lên kế hoạch đám cưới thì Tùng lên tiếng:

“Sau khi anh lấy em thì em đem con gái cho dì nuôi đi. Anh sợ sau này con em với con anh sống không hòa thuận. Em cứ để con sống với dì, em nhớ con thì về thăm lúc nào cũng được”.

Tôi nghe anh nói mà ngỡ ngàng. Dù tôi biết anh nói cũng chẳng sai, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm, nó là con của tôi, giờ để nó sống xa mình thì tôi cũng khổ tâm. Nhưng giờ tôi đã mang thai, ngày cưới cũng đã định, tôi chỉ còn cách xuôi theo mong muốn của chồng. Tôi không muốn lại mang tiếng chửa hoang, con mình sinh ra lại không có cha.

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn chạy về nhà - Ảnh 1
Tôi không muốn lại mang tiếng chửa hoang, con mình sinh ra lại không có cha - Ảnh minh họa: Internet  

Tôi cắn răng nghe theo lời chồng. Đến ngày đám cưới, con gái tôi không chịu rời khỏi mẹ nửa bước, lúc nào cũng nói: “Mẹ đừng bỏ con lại một mình, mẹ đi lấy chồng cho con theo với”.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cứ ôm lấy con mà lòng đau đớn không ngừng. Tới lúc làm rước dâu, chồng tôi bất ngờ bế con gái tôi vào phòng rồi khóa cửa lại. Tôi hoảng hốt níu tay chồng, không biết anh làm vậy có ý gì. Chồng tôi nói:

“Anh đưa mẹ giữ con một lúc. Người ta nói rước dâu mà có tiếng con khóc thì không may mắn đâu”.

Tôi nghe chồng nói thế mà nước mắt không kiềm được nữa. Tôi nhìn theo hướng cửa phòng, vừa nghe tiếng con đập cửa liên hồi, vừa nghe tiếng khóc của con. Tôi giận chồng lắm nhưng lại không làm được gì.

Giờ tôi đã về nhà chồng, đã hai tuần rồi chẳng được nhìn thấy con gái. Mỗi lần tôi nói muốn về thăm con thì chồng lại nói tôi đừng đi vì đang mang thai. Tôi bất lực quá, phải làm sao đây?

 

 

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Từ ngày lấy nhau, tôi chưa từng hỏi chồng về thu nhập của anh. Mỗi tháng anh sẽ đưa tôi 25 triệu chi tiêu gia đình, cộng thêm tiền lương của tôi thì không bao giờ thiếu thốn. Tôi thấy mình khá may mắn, cuộc sống gia đình ấm êm sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Dù đã được gia cố, lối vào khách sạn vẫn bị sóng biển phá tung, nước tràn vào bên trong

Video 46 phút trước
Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Vợ bị nước lũ cuốn trôi, người chồng có hành động khó tin khiến ai cũng sốc nặng

Video 49 phút trước
Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Lật thuyền do siêu bão Ragasa khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích

Video 53 phút trước
Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Sau hơn 2 giờ chiến đấu, nam cần thủ đã kéo được con cá ngừ dài 2 mét, nặng 280kg, bán với giá 80 triệu đồng

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 5h sáng mai, thứ Năm 25/9/2025, 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, nhiều lộc nhiều tiền, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Khoảnh khắc có 1-0-2, 2 người dân phát hiện vật thể bay bí ẩn phát sáng trên bầu trời

Video 1 giờ 4 phút trước
Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Khi đang xuống dốc, chiếc xe tải đột nhiên bị hỏng phanh, mất lái vào cửa hàng trà sữa

Video 1 giờ 11 phút trước
Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Đâm trúng nhiều người rồi cố gắng bỏ chạy, tài xế bị dân vây bắt khi cố bỏ chạy

Video 1 giờ 16 phút trước
Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc nước Ý

Video 1 giờ 21 phút trước
Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Video 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Kinh hoàng hố tử thần sâu 50m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố, 3.500 bệnh nhân sơ tán

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng tân hôn nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào ngày mai

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà vào

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Chồng lương 50 triệu nói không có tiền chữa bệnh cho con, vô tình nghe con nói một câu mà tôi chết lặng phát hiện sự thật

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do khiến tôi sốc ngất

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do khiến tôi sốc ngất

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi tôi dậy nói đđều này khiến tôi cuốn gói bỏ đi ngay tức thì

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi chết lặng

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi chết lặng