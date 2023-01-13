Ngay đêm tân hôn, tôi ngây người khi thấy vợ bất ngờ tiêm chất màu trắng vào cơ thể, nghe được lý do khiến tôi cả đêm chẳng dám đụng vào vợ

Lần đầu tiên vợ đến chơi nhà tôi, mang theo một hộp cơm toàn rau là rau khiến bố mẹ tôi nghi hoặc. Thế mà vợ nói là đang ăn chay nên mang theo sẵn đồ ăn không thịt, còn mọi người cứ ăn tự nhiên không phải để ý đến cô ấy.

Sau một năm yêu nhau, cuối cùng chúng tôi đã chính thức là vợ chồng. Trong đêm tân hôn, tôi tắm trước sau đó nằm xem điện thoại chờ đợi vợ tắm xong thì đi ngủ. Đến khi chơi xong ván game thấy vợ đang chuẩn bị tiêm thứ gì đó vào cơ thể, từ thẫn thờ rồi hoảng loạn. Tôi giật mình chạy đến bên vợ định ngăn cản thì cô ấy đã tiêm xong. Tôi lo lắng hỏi vợ tiêm thứ gì thế? Cô ấy thở dài nói là bị bệnh tiểu đường nên phải tiêm insulin để kiểm soát lượng đường và dự phòng các biến chứng của tiểu đường.

Nghe những từ vợ nói mà đầu óc tôi quay cuồng, chuyện lớn thế này sao cô ấy không nói cho tôi biết sớm. Tại sao để cưới xong mới nói? Ảnh minh họa: Internet Vợ bảo từng yêu 2 người đàn ông, khi họ biết bệnh tình của cô ấy thì họ vội vã chia tay. Sau lần gặp tôi, vợ nói rất yêu và muốn được có một tấm chồng nên không dám tiết lộ bệnh tình.

Lần đầu tiên vợ đến chơi nhà tôi, mang theo một hộp cơm toàn rau là rau khiến bố mẹ tôi nghi hoặc. Thế mà vợ nói là đang ăn chay nên mang theo sẵn đồ ăn không thịt, còn mọi người cứ ăn tự nhiên không phải để ý đến cô ấy. Khi vợ về, bố mẹ tôi đều nghi ngờ cô ấy có bệnh trong người nhưng tôi quá tin vào tình yêu nên tôi bênh vực vợ hết mức. Để rồi bây giờ biết được sự thật tôi chán nản vô cùng. Suốt đêm tôi buồn phiền, lo lắng không còn thiết tha động chạm vào người vợ nữa. Khi cô ấy ngủ say thì tôi vào mạng tìm hiểu bệnh này. Tôi vô cùng chán khi biết nếu vợ mà mang bầu thì sẽ có nhiều biến chứng cho cả mẹ lẫn con. Ảnh minh họa: Internet Tôi không muốn làm được đồng tiền nào lại đổ hết vào chữa bệnh cho vợ con, rồi cả đời tôi cũng không ngẩng đầu lên được. Vợ đã không nói bệnh tình của cô ấy trước khi cưới, như thế là lừa dối chồng. Theo mọi người bây giờ nếu tôi ly dị vợ thì có quá đáng lắm không?

Từ ngày làm dâu chưa từng thấy mặt bố chồng, 30 năm đi biệt tăm ông bỗng trở về và tiết lộ một chuyện khiến cả nhà bàng hoàng Để thuận tiện cho công việc, vợ chồng tôi mua nhà ở thành phố. Thỉnh thoảng mới về thăm mẹ chồng một lần. Tối qua, mẹ chồng gọi điện bảo chúng tôi về quê, có việc quan trọng.

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