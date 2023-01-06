Mẹ chồng tương lai tự tay trang trí phòng tân hôn, vô tình hôm đến thăm tôi nghe được bí mật tày đình phải vội hủy cưới

Chuyện cưới xin cũng nhanh chóng được hai bên gia đình sắp xếp. Mẹ chồng tương lai nói với tôi rằng, tôi phải chuẩn bị tiền trang trí phòng tân hôn rồi sau khi cưới nhau, bà sẽ cho hai vợ chồng tôi đứng tên căn nhà.

Tôi năm nay 28 tuổi, trong mắt họ hàng anh em tôi hay bị gọi là "gái ế" nhưng chỉ là tôi chưa tìm được người phù hợp với mình mà thôi. Dù có công việc tốt và diện mạo ưa nhìn nhưng bố mẹ luôn lo lắng về chuyện lập gia thất của tôi khiến đôi lúc tôi cũng cảm thấy áp lực kinh khủng. Vì nóng lòng nên bố mẹ suốt ngày nhờ mai mối cho tôi người nọ người kia. Dưới sự giới thiệu của họ hàng, tôi đã gặp người bạn trai hiện tại. Anh ấy là con một trong gia đình bình thường. Theo đánh giá của hàng xóm thì anh ấy tốt bụng và rất chu đáo. Lần đầu gặp gỡ, tôi cũng không ấn tượng mạnh nhưng mọi người cứ hùa vào nên tôi gật đầu đồng ý cho xong.

Chuyện cưới xin cũng nhanh chóng được hai bên gia đình sắp xếp. Mẹ chồng tương lai nói với tôi rằng, tôi phải chuẩn bị tiền trang trí phòng tân hôn rồi sau khi cưới nhau, bà sẽ cho hai vợ chồng tôi đứng tên căn nhà. Về phía gia đình tôi, bố mẹ không đòi hỏi gì còn dự định cho tôi một khoản hồi môn hậu hĩnh. Ảnh minh họa: Internet Trước ngày cưới vài ngày, mẹ giục tôi sang nhà trai xem phòng tân hôn thế nào. Tôi gật đầu đồng ý và gọi bạn trai đón sang. Ngay khi vừa đến, mẹ chồng tương lai bảo: "Con đừng lo, phòng tân hôn đã xong rồi. Khi con về làm dâu chắc chắn mẹ sẽ không đối xử tệ với con". Tôi chỉ cười gật đầu nhẹ nhàng rồi vào xem qua phòng tân hôm một vòng. Dù không lộng lẫy xa hoa nhưng tôi cũng khá hài lòng.

Sau đó, tôi ra ghế sofa ngồi nghịch điện thoại di động còn bạn trai và mẹ chồng tương lai đang nấu ăn trong bếp. Đang ngồi bỗng dưng tôi nghe bạn trai hỏi nhỏ mẹ anh rằng: "Mẹ có thực sự muốn cho 2 đứa con đứng tên trong sổ đỏ không?". Không ngần ngại, bà trả lời ngay: "Sao mẹ có thể để hai đứa con đứng tên được, còn anh trai của con thì sao? Con cứ để đấy mẹ lo liệu sau!". Nghe đến đây tôi thấy chột dạ vì trước đó, chính bà là người nói với tôi điều này. Nhưng tôi vẫn im lặng, đến giờ ăn cơm tôi hỏi thằng bà: "Thưa bác, tên của cả hai chúng con đều có trong giấy chứng nhận bất động sản đúng không?". Bà gật đầu còn bạn trai tôi thì lẳng lặng gắp thức ăn cho tôi. Nhìn vẻ mặt bạn trai mà tôi cảm thấy xót xa, hình như anh không hài lòng với mẹ mình nhưng chẳng dám nói ra. Ảnh minh họa: Internet Về đến nhà, tôi kể chuyện với bố mẹ ruột. Bố mẹ tôi rất tức giận nhưng vẫn khuyên tôi đừng để ý chuyện đó. Dù không thiếu thốn nhưng rõ ràng lời nói của mẹ chồng tương lai rất mâu thuẫn, trước mặt tôi nói một kiểu sau lưng nói kiểu khác. Tôi đang rất lưỡng lự không biết có nên kết hôn với bạn trai hay không? Nếu kết hôn mà sống với mẹ chồng hai mặt như vậy thì cũng khó khăn với tôi lắm.

Bắt vợ về quê ở cữ nhà nội, sau 2 tháng sau mới về thăm con, tôi sợ hãi khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ Tôi nghĩ về quê chồng ở cữ là sướng quá rồi. Có mẹ chồng chăm, có rau sạch ngoài vườn, gà nhà nuôi trong vườn, đồ quê đều ngon và lành, không khí yên tĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-chong-tuong-lai-tu-tay-trang-tri-phong-tan-hon-vo-tinh-hom-den-tham-toi-nghe-duoc-bi-mat-tay-dinh-phai-voi-huy-cuoi-540394.html