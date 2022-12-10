Nén nước mắt khi phải hy sinh lấy chồng già để trả hiếu, đêm tân hôn đang run rẩy đợi để đồng phòng thì chồng xuất hiện, yêu cầu tôi một điều hoang đường

Tâm sự 10/12/2022 20:53

Dù không hề muốn kết hôn nhưng nghĩ đến chuyện bố bệnh nặng, em còn nhỏ nên tôi đành phải cưới người hơn tôi nhiều tuổi như vậy. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại không đơn giản như tôi tưởng tượng.

Nhà tôi có 3 chị em, tôi là chị gái cả, phía dưới là hai em trai. Mẹ tôi mất khi đứa em trai út mới lên 5 tuổi. Từ ấy tới giờ một mình bố tần tảo nuôi nấng các con.

Khi trước tôi từng có ý định nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền phụ bố. Nhưng ông nhất quyết không cho, ông làm mọi công việc để nuôi bằng được tôi học xong đại học. Tôi biết ơn ông vô vàn, ra trường tôi chăm chỉ làm lụng, có tiền lại gửi về đỡ đần bố nuôi 2 em ăn học.

Thời điểm đó, 28 tuổi rồi nhưng tôi vẫn chẳng ở nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn. Đợi đứa em trai út của tôi vào đại học thì lúc ấy mới có thể nghĩ đến chuyện riêng của bản thân.

Ai ngờ đâu chưa tới lúc ấy thì bố tôi phát hiện bị ung thư. Những năm qua đi làm làm tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào. Vừa chi tiêu cá nhân vừa nuôi các em ăn học là hết. Bố tôi không có công việc ổn định, chỉ làm làm thuê cho người ta nên thu nhập cũng không cao. Đột nhiên cần một khoản tiền lớn chữa bệnh cho bố, thật sự tôi không biết lấy đâu ra.

Nén nước mắt khi phải hy sinh lấy chồng già để trả hiếu, đêm tân hôn đang run rẩy đợi để đồng phòng thì chồng xuất hiện, yêu cầu tôi một điều hoang đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốt ruột như kiến bò chảo nóng, giữa lúc ấy có một bát gái quen biết đột nhiên thủ thỉ hỏi tôi có muốn lấy chồng giàu không. Người đàn ông đó gần 50 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vợ mất đã nhiều năm, các con thì lớn tướng cả rồi. Nói chung ngoài chuyện chênh lệch tuổi tác nhiều thì ông ấy không có điểm nào để chê.

Tôi suy nghĩ một đêm rồi quyết định đồng ý. Tôi nhanh chóng được sắp xếp gặp mặt người đàn ông đó. Ấn tượng ban đầu, đó là một người đàn ông lịch sự và điềm đạm. Cũng là người học cao hiểu rộng và biết đối nhân xử thế. Đằng nào tôi cũng không có người trong mộng, thôi thì lấy ai cũng được.

Hoàn cảnh của tôi bà mối đã nói rõ với ông ấy, nên sau khi tôi gật đầu làm đám cưới thì ông ấy ngay lập tức chuyển vào tài khoản cho tôi 500 triệu. Đợi bệnh tình của bố tôi ổn định, đám cưới cũng nhanh chóng được tổ chức.

Đêm tân hôn tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Dù không thích ông nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đã nhận tiền và chấp nhận lấy ông ấy làm chồng thì phải làm tốt vai trò một người vợ. Tôi không bao giờ có kiểu nhận tiền của người ta nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn, khó chịu hay khóc lóc thương thân.

Chồng tôi bước vào phòng tân hôn, thấy tôi trong bộ váy ngủ gợi cảm là tâm lý đã sẵn sàng thì ông hơi giật mình. Rồi ông cười:

- Em thực sự là một cô gái dám làm dám chịu trách nhiệm. Thực ra anh vốn không có ý định tái hôn nhưng nghe kể về em thì anh lại có cảm tình. Nhưng anh cũng nhận thấy trong ánh mắt em chưa hề có tình cảm với anh. Thôi thì anh sẽ đưa ra cho em hai lựa chọn nhé.

Lựa chọn đầu tiên, ông bảo đó là chúng tôi tân hôn ngay đêm đó, tôi trở thành vợ ông chính thức và phải làm tốt vai trò của mình.

Lựa chọn thứ hai, ông coi 500 triệu kia như tôi vay ông. Sau khi tôi trả được hết nợ thì cũng được tự do, có quyền đi hay ở tùy tôi.

Biết tôi nấu ăn ngon, ông đề nghị tôi nấu nướng cho ông ngày ba bữa, được trả công và trừ vào tiền nợ. Tôi quá ngỡ ngàng để rồi ôm mặt cố nén giọt nước mắt biết ơn và cảm động trước đề nghị lạ lùng của chồng.

Nén nước mắt khi phải hy sinh lấy chồng già để trả hiếu, đêm tân hôn đang run rẩy đợi để đồng phòng thì chồng xuất hiện, yêu cầu tôi một điều hoang đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không cần nghĩ nhiều tôi lập tức lựa chọn phương án thứ hai. Ông cười vui vẻ rời khỏi phòng tân hôn. Từ sau hôm ấy chúng tôi sống chung nhà nhưng như hai người bạn.

Càng tiếp xúc nhiều, hiểu thêm về ông, tôi càng quý mến và cảm phục. Ăn những bữa ăn ngon và hợp khẩu vị tôi nấu, ông cũng tỏ ra rất tán thưởng. Sau nửa năm chung sống như vậy thì ông hỏi tôi có muốn làm ăn kinh doanh gì không, ông sẽ đầu tư vốn cho. Hẳn lúc này ông đã đủ tin tưởng vào tôi rồi.

Tôi cảm kích ông vô cùng. Với số vốn 800 triệu ông cho vay, chỉ sau đó 2 năm tôi đã trả được hết nợ 500 triệu kia, đồng thời hoàn trả lại ông được số vốn mượn ban đầu.

Ngày chúng tôi thanh toán hết nợ nần, ông mỉm cười tiếc nuối: "Anh không muốn em rời khỏi đây chút nào. Thực sự thời gian qua đã khiến anh yêu em mất rồi". Tôi cũng đã nhìn rõ lòng mình, cuộc đời này tôi đi đâu để tìm được người đàn ông bao dung rộng lượng, tài giỏi và chân thành, cao thượng như chồng tôi nữa.

Đang mang thai thì hay tin chồng cặp bồ, tôi nhất quyết đòi ly hôn nhưng phản ứng của anh ta lại khiến tôi sững người, nhẫn nhịn chịu đựng trong đau đớn

Đang mang thai thì hay tin chồng cặp bồ, tôi nhất quyết đòi ly hôn nhưng phản ứng của anh ta lại khiến tôi sững người, nhẫn nhịn chịu đựng trong đau đớn

Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ là nhất thời ham vui trong lúc vợ mang bầu, không ngờ rằng điều đó lại ăn sâu vào trong máu của anh ta.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 22 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 22 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai