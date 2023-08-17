Nằng nặc đòi cưới bạn trai không nghề nghiệp, đến đêm tân hôn, tôi bị bàng hoàng, tâm lý hỗn loạn với biểu hiện lạ của chồng

Tâm sự 17/08/2023 01:45

Đêm tân hôn, lúc vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, tôi khuyên anh nên đi kiếm việc gì đó làm. Nào ngờ chồng than thở đi làm vất vả, không chịu được áp lực.

Một tháng trước, tôi đưa bạn Minh về giới thiệu với gia đình và xin được cưới. Lúc nhìn thấy ngoại hình điển trai của anh ấy, cả nhà tôi rất ưng. Thế nhưng khi biết bạn trai tôi ra trường 3 năm rồi mà chưa kiếm được việc làm thì thái độ bố mẹ thay đổi hẳn.

Bố bảo đàn ông là trụ cột gia đình, thế mà Minh không có việc làm thì nuôi vợ con kiểu gì? Mẹ nói đàn ông đẹp mã mà không biết kiếm tiền thì không thể lấy làm chồng được.

Tôi trả lời rằng nửa cuộc đời đã nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Tôi đã quá mệt mỏi phải chiều lòng người khác, không thể làm những điều mình nghĩ. Bây giờ tôi sẽ nghe theo con tim mách bảo, dù bố mẹ có ngăn cản thế nào tôi vẫn quyết lấy Minh bằng được.

Bố bảo nếu tôi vẫn đòi cưới Minh thì bước ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay về nữa. Lời bố như là sự thách thức khiến tôi càng quyết tâm hơn. Ngay sau đó, tôi đã lên phòng dọn đồ và quyết tâm bỏ nhà đi theo bạn trai. Trước sự cứng rắn của tôi, cuối cùng bố mẹ đã chịu lùi bước và cho chúng tôi cưới nhau.

Nằng nặc đòi cưới bạn trai không nghề nghiệp, đến đêm tân hôn, tôi bị bàng hoàng, tâm lý hỗn loạn với biểu hiện lạ của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cưới, nhà gái cho nhiều vàng và phong bì, còn nhà trai chẳng có gì nhưng tôi không thấy buồn. Điều vui nhất là chúng tôi đã trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn, lúc vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, tôi khuyên anh nên đi kiếm việc gì đó làm. Nào ngờ chồng than thở đi làm vất vả, không chịu được áp lực. Sau đó chồng yêu cầu tôi giao hết tiền vàng cho anh ấy giữ. Tôi bảo tài sản đó sẽ là của chung, khi nào có việc sẽ lấy ra dùng.

Thế nhưng chồng lớn tiếng quát, bắt đưa cho anh ấy hết làm tôi tái mặt sợ hãi. Tại sao anh thay đổi đột ngột thế? Đến lúc này Minh mới lộ bộ mặt thật. Anh yêu cầu tôi mở tủ và lấy hết tiền vàng ra cho chồng. Tôi không đồng ý thì anh như người điên lao vào đập phá tủ ầm ĩ cả nhà, hoảng quá tôi đành đưa chìa khóa cho chồng mở.

Khi vơ vét hết tài sản thì anh ta đưa cho bố mẹ chồng cầm giúp và cấm họ trả lại tôi. Tôi không tiếc số tài sản trị giá 300 triệu đó mà điều tôi đau đớn nhất là hành động thô bạo của chồng với vợ. Vì tiền mà anh đánh mất hình ảnh đẹp trai, lịch lãm trong mắt vợ.

Bố mẹ biết được chuyện tôi bị chồng cuỗm hết tiền vàng thì họ sẽ rất đau lòng. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đã lấy nhầm chồng. Mới cưới, tôi không thể nói bỏ chồng được, tôi cũng không biết nói sao để anh ấy chịu đi kiếm tiền nữa? Càng xấu hổ với bố mẹ đẻ đến mức không dám kể lể với ai.

Nửa đêm vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ chị gái, tôi hốt hoảng, chân tay run rẩy trước 'cảnh tượng động trời' này

Nửa đêm vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ chị gái, tôi hốt hoảng, chân tay run rẩy trước 'cảnh tượng động trời' này

Đến một ngày tôi có công việc ở trên thành phố, xin ở nhờ nhà của chị gái. Trùng hợp, ngày thứ hai tôi ở nhà chị gái thì thấy mẹ chồng của chị ghé thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt