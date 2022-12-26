Năn nỉ mãi bạn gái mới cho phép 'vui vẻ' tại phòng cô ấy, nào ngờ ngửi thấy mùi hương lạ trong căn phòng khóa kín của cô ta khiến tay chân tôi bống chết đứng

Tâm sự 26/12/2022 10:50

Xin nói thêm là chúng tôi đã xảy ra quan hệ tình dục nhưng một là Thủy đến nhà tôi hoặc chúng tôi làm chuyện đó ở khách sạn. Có vài lần tôi cũng gợi ý đến nhà Thủy nhưng cô ấy đều từ chối.

Thủy là một cô gái xinh đẹp, lại có công việc ổn định nên có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Thú thực là tôi phải khá vất vả mới chinh phục được cô ấy. Khi đã chính thức trở thành bạn trai Thủy, tôi luôn nâng niu và chiều chuộng cô ấy hết mực. Thủy muốn gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng, chỉ cần không quá đáng và trong khả năng cho phép của tôi là được. 

Thủy đã có nhà riêng, từ tiền tiết kiệm đi làm và bố mẹ cô ấy cho thêm. Cô ấy chỉ ở một mình nhưng trong suốt 4 tháng yêu nhau, Thủy chưa từng mời tôi về nhà chơi. Xin nói thêm là chúng tôi đã xảy ra quan hệ tình dục nhưng một là Thủy đến nhà tôi hoặc chúng tôi làm chuyện đó ở khách sạn. Có vài lần tôi cũng gợi ý đến nhà Thủy nhưng cô ấy đều từ chối. 

Năn nỉ mãi bạn gái mới cho phép 'vui vẻ' tại phòng cô ấy, nào ngờ ngửi thấy mùi hương lạ trong căn phòng khóa kín của cô ta khiến tay chân tôi bống chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng tôi lấy làm thắc mắc và bất mãn.Thủy sống một mình chứ không hề sống cùng cha mẹ, đâu cần phải kiêng dè đến mức ấy. Chúng tôi cũng đã lên giường với nhau, vậy thì cô ấy còn e sợ gì nữa mà không cho tôi đến nhà chơi? Trong lòng tôi cứ suy nghĩ miên man, thậm chí còn cho rằng Thủy đang có bí mật gì đó giấu giếm mình cũng nên. Chính vì thế tôi khá để bụng chuyện đó và tìm mọi cách đến nhà Thủy chơi. 

Cuối cùng dưới sức ép của tôi Thủy đành đồng ý mời tôi đến nhà làm khách. Thủy quả thực là một người phụ nữ mười phân vẹn mười, dù chỉ ở một mình nhưng nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ và được bày biện theo phong cách hiện đại, đẹp mắt. Tôi thầm cảm thấy may mắn khi mình sở hữu được một người phụ nữ tuyệt vời đến thế. 

Tôi ngỏ ý muốn được ăn một bữa cơm do chính Thủy nấu, cô ấy đành phải đi chợ vì trong nhà đã hết đồ ăn. Còn một mình trong nhà Thủy, tôi rảnh rang đi dạo vòng quanh thì phát hiện gần phòng ngủ của Thủy có một căn phòng nhỏ khóa chặt. Nhìn thì biết căn phòng này là do Thủy tự thiết kế sau khi mua nhà. Ghé sát vào cánh cửa, tôi chợt ngửi thấy một mùi hương là lạ. Thật khó xác định được đó là mùi gì, không phải mùi hôi nhưng cũng không hẳn thơm.

Đúng lúc tôi đang nghĩ cách để biết được bên trong căn phòng ấy có gì thì Thủy trở về. Suốt ngày hôm đó tôi không đề cập với Thủy chuyện căn phòng kia vì có linh cảm rằng dù tôi có hỏi thì cô ấy cũng chẳng nói. Tôi còn cho rằng việc Thủy không muốn mời tôi về nhà có sự liên quan mật thiết đến thứ mà cô ấy khóa chặt trong đó.

Năn nỉ mãi bạn gái mới cho phép 'vui vẻ' tại phòng cô ấy, nào ngờ ngửi thấy mùi hương lạ trong căn phòng khóa kín của cô ta khiến tay chân tôi bống chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật không khéo, tôi có chơi thân với 1 anh thợ làm khóa và biết vài thủ thuật nho nhỏ có thể mở được chiếc ổ khóa chẳng mấy tinh vi chắc chắn của Thủy. Trong lần thứ hai đến nhà Thủy chơi, cuối cùng tôi đã mở được cánh cửa bước vào căn phòng đó. Để rồi khi nhìn rõ thứ bên trong thì tôi không khỏi run bắn cả người. Trong phòng không có gì nhiều, chỉ có một bát hương được thờ cúng thường xuyên, phía trên đặt 1 bức ảnh của 1 người đàn ông trẻ tuổi.

Thủy đi mua đồ về, thấy tôi đứng chôn chân trước cửa phòng thì thở dài đóng cửa lại rồi bảo tôi ra phòng khách nói chuyện. Thủy bảo đó là người yêu cũ của cô ấy, đã mất vì tai nạn khi hai người yêu nhau được hơn 2 năm. Thời điểm đó họ thậm chí còn đang lên kế hoạch cho đám cưới. Thủy nói cô ấy coi người đàn ông như chồng mình nên mới thờ cúng trong nhà. Thứ mùi tôi ngửi được chính là mùi nhang mà Thủy thắp, do tôi hiếm khi làm những hành động kiểu đó nên không phát hiện ra ngay từ đầu. 

Tôi rất bất ngờ khi biết được quá khứ và hành động của bạn gái. Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn nữa là Thủy còn bảo sau này kể cả đi lấy chồng thì cô ấy cũng vẫn thờ cúng người đàn ông đó. Điều ấy bảo tôi làm sao mà chấp nhận được! Song Thủy khăng khăng một mực làm như vậy, nếu tôi không chấp nhận thì chỉ còn nước chia tay. 

Tôi chẳng nỡ chia tay cô bạn gái tốt như Thủy nhưng bảo tôi để cô ấy thờ cúng người yêu cũ trong nhà sau khi hai đứa cưới nhau thì tôi khó bề đáp ứng. Tôi phải khuyên Thủy thế nào để cô ấy từ bỏ ý định đó đây?

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