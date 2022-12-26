Khi tôi tra hỏi thì Huy bảo tôi chỉ nghĩ linh tinh, ghen tuông bóng gió. Trong cuộc sống hàng ngày thấy Huy vẫn quan tâm chăm sóc vợ con nên tôi cũng mông lung không biết nghĩ thế nào cho đúng. Cuối cùng tôi quyết tâm theo dõi Huy để làm cho ra ngô ra khoai.

Dạo gần đây thấy Huy có nhiều dấu hiệu lạ nên tôi sinh nghi cho rằng anh đang có người phụ nữ khác bên ngoài. Giờ giấc đi về không được minh bạch như trước, Huy đi sớm về muộn mà không có lý do chính đáng. Nhiều lúc bảo với vợ tăng ca nhưng tôi hỏi đồng nghiệp của Huy thì được biết chồng đã rời công ty rồi. Chẳng những thế anh còn ôm khư khư cái điện thoại và có nhiều cuộc gọi đến khá mờ ám, giấu giếm không cho tôi biết.

Cho tới khi thấy Huy rẽ vào một quán lẩu, đến bàn ăn có một người phụ nữ trẻ chờ sẵn thì tôi không khỏi rụng rời chân tay. Vậy ra Huy có hẹn với người phụ nữ khác chứ không phải tăng ca gì hết.

Tối đó Huy báo tăng ca, tôi được “tay trong” ở công ty Huy mách rằng không hề có chuyện tăng ca nào cả. Vì thế tôi nhờ bà ngoại đón con hộ rồi đến chờ sẵn ở cửa công ty chồng, đợi Huy ra sau đó bám theo.

Tôi cố nén cơn uất ức và phẫn nộ để chờ họ ăn uống xong, nếu lúc đó tôi xông vào thì Huy thế nào cũng biện minh rằng cô ta là bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ăn uống xong Huy chở cô ta về một nhà nghỉ trong ngõ. Trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh, vậy là chồng tôi đã ngoại tình thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi lấy máy gọi cho chồng thì Huy khó xử nói với tôi rằng công việc quá gấp gáp nên phải về nhà một người đồng nghiệp để làm thâu đêm, sáng mai còn bàn giao cho sếp sớm. Cay đắng và căm hận tột cùng, tôi lao vào nhà nghỉ định đánh ghen. Ngặt một nỗi nhân viên nhà nghỉ lại kiên quyết không cho tôi vào để bảo vệ quyền lợi khách hàng của họ .

Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy đã muộn lắm rồi, chỉ có một thân một mình nên tôi không biết phải làm thế nào. Trong lòng đau khổ cùng cực, tôi cứ như người điên đứng thẫn thờ ở cửa nhà nghỉ cả đêm rét buốt cắt da cắt thịt, chờ Huy ra bắt quả tang cho anh ta hết đường chối cãi.

Quả nhiên đợi đến sáng hôm sau, khi tôi đã sắp đông cứng thành đá thì chồng tôi và người phụ nữ trẻ đó cũng bước ra ngoài. Có vẻ họ đi ăn sáng, vừa đi còn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi tôi đột ngột lao đến trước mặt, chồng tôi kinh hãi vô cùng. Nhìn vẻ mặt oán hận và vẻ rũ rượi, phờ phạc của tôi, Huy cuống quýt hỏi thăm.

Tôi gạt anh ra định lao vào cô bồ cho cô ta một trận thì phải khựng người lại khi nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô ta có khuôn mặt giống chồng tôi phải đến 80%. Lúc đó Huy cũng mới biết hóa ra tôi đã theo dõi cả đêm để chờ bắt gian. “Em ơi đừng hiểu lầm đây là em gái anh đấy”, Huy vội vàng thanh minh.

Hóa ra cô gái đó chính là con riêng của bố chồng tôi. Chuyện ông ngoại tình có con riêng bên ngoài Huy không kể lại tường tận, đại để là cô gái đó vừa từ quê lên, muốn bố chồng tìm hộ công việc và chỗ ở trên thành phố. Bố chồng không tiện ra mặt nên đã nhờ chồng tôi thay ông sắp xếp cho con gái riêng. Tất nhiên mọi người đều giấu mẹ chồng, vì tôi với bà khá thân thiết Huy cũng không dám kể với tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm qua em gái chồng bị ốm, Huy đành ở lại đề phòng có gì bất trắc, sáng nay đang định xin nghỉ làm buổi sáng để đưa em gái đi khám bệnh. Sau khi biết rõ thân phận của cô gái ấy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, mời em ấy về nhà mình mở tiệc đón mừng. Dù em ấy là con riêng của bố chồng thì vẫn là em ruột của chồng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm đón tiếp cho tử tế.

Sau đó tôi còn để em chồng dọn đồ về nhà tôi ở tạm trong thời gian tìm chỗ ở và công việc. Huy thấy vợ làm vậy thì vui lắm, luôn miệng cảm ơn và xin lỗi vì đã giấu giếm tôi ngay từ đầu. Nhưng sau đó tôi nghĩ kỹ thì lại thầm thấy có lỗi với mẹ chồng. Trước nay bà rất quý mến con dâu, nếu tôi cũng vào hùa với bố chồng và chồng để giấu bà, có phải tôi xấu xa quá không? Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này?