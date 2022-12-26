Tôi không phủ nhận những điều đó nhưng có một vấn đề khiến tôi vẫn băn khoăn lo lắng mãi. Đó là tôi đã sinh con được 1 năm nhưng Tú (chồng tôi) vẫn không chạm vào vợ. Khi trước mang thai tôi bị động thai, vợ chồng gần như kiêng cả thai kỳ không quan hệ, giờ con tôi lên 1 tuổi, nghĩa là Tú phải “nhịn” gần 2 năm trời rồi. Một người đàn ông bình thường có thể không quan hệ trong từng ấy thời gian ư?

Tôi 29 tuổi, vợ chồng lấy nhau được 3 năm, con trai đầu lòng của tôi vừa tròn 1 tuổi. Vợ chồng tôi luôn được mọi người ngưỡng mộ vì có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều kiện kinh tế ổn định, hai vợ chồng đầm ấm yêu thương nhau, chồng tôi là người đàn ông tốt, không sa đà vào tệ nạn xấu lại biết chăm lo cho gia đình.

Hôm vừa rồi có việc cần lấy đồ trong phòng làm việc của Tú nhưng không mở được cửa, tôi mới giật mình nhận ra 1 vấn đề lạ lùng nữa. Đó là từ khá lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ chính xác, Tú luôn khóa chặt phòng làm việc mỗi khi ra ngoài.

Có lần tôi bóng gió ám chỉ thì Tú mang danh dự và tính mạng ra thề rằng anh ấy chưa bao giờ phản bội vợ, không hề có quan hệ với người phụ nữ nào khác bên ngoài, cho dù chỉ là “bóc bánh trả tiền”. Anh nói vậy nên tôi tin vì tôi hiểu tính Tú. Có lẽ Tú căng thẳng, mệt mỏi với công việc thật, như anh nói. Bản thân tôi cũng vất vả với việc chăm con, rồi việc công ty, việc nhà nên thật sự chẳng có nhiều nhu cầu về chuyện ấy.

Phòng làm việc chỉ có mình Tú sử dụng, chứa nhiều tài liệu quan trọng cũng như sư đồ dùng cá nhân và laptop làm việc của Tú, cách Tú không muốn ai làm phiền là điều bình thường. Vậy nhưng nhà chỉ có hai vợ chồng mà đến mức ra khóa vào đóng thì có phải quá lạ lùng hay không?

Mặc dù chồng tôi vẫn quan tâm tới vợ con đưa tiền lương cho vợ đều đặn nhưng những dấu hiệu nhỏ tưởng chừng không đáng kể ấy vẫn khiến tôi phải suy nghĩ mãi.

Hôm đó tôi dậy cho con bú rồi ru bé ngủ lại thì cũng gần 12 giờ đêm, Tú vẫn làm việc muộn. Ra ngoài lấy đồ cho con, đi qua phòng làm việc của Tú thì thấy cửa hé mở nhưng không thấy chồng tôi đâu. Ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng, tôi đoán Tú ra ban công hút thuốc.

Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ đến chuyện Tú luôn khóa cửa những ngày qua, tò mò nổi lên, tôi bèn đẩy cửa vào phòng làm việc của chồng. Tới tận khi đó tôi thực sự không nghĩ gì quá nhiều, chỉ cho rằng tính anh cẩn thận, sợ lộ bí mật công việc mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa tủ quần áo của chồng tôi mở một cánh, hình như Tú vừa lấy đồ trong đó và quên đóng lại. Tôi lại gần định đóng vào giúp Tú thì phải run bắn khiếp hãi khi thấy một bàn tay người thò ra từ bên trong. Quá bất ngờ và sợ hãi nên tôi đã la hét thất thanh. Tú từ ngoài chạy vào. Mọi chuyện sau đó cũng được làm sáng tỏ, về lý do cho việc anh luôn khóa cửa phòng làm việc cũng như cả năm nay tôi sinh xong mà chồng chẳng mặn mà ân ái.

Trong tủ quần áo, chồng tôi giấu một con búp bê tình dục! Bàn tay người mà tôi nhìn thấy thò ra chính là bàn tay của món đồ chơi tình dục ấy!

Chồng tôi lúng túng giải thích rằng khi trước tôi mang thai phải kiêng cữ, anh không muốn bỏ tiền giải khuây bên ngoài bèn mua thứ đồ ấy với suy nghĩ làm vậy thì không phải phản bội vợ, Tú đỡ phải thấy áy náy, tội lỗi. Mọi chuyện êm đẹp qua đi, cho đến khi Tú nhận ra mình không có hứng thú với vợ bằng thứ đồ đó thì đã muộn.

Dù Tú không nói thẳng nhưng tôi hiểu bản thân sau sinh đã sồ sề, xấu xí hơn trước rất nhiều. Thời gian qua bận rộn nên tôi cũng chưa có điều kiện lấy lại vóc dáng và trau chuốt bản thân. Rõ ràng chồng tôi đã chán vợ lại càng chán hơn.

Dù rất buồn nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, dù sao cũng không phải chồng cặp bồ ngoại tình, tôi đành cố gắng cho qua. Ai ngờ lúc tôi bảo Tú vứt món đồ đó đi thì Tú không chịu. Anh nói cứ để lại cũng đâu ảnh hưởng gì. Thái độ của Tú rất cương quyết không chịu nhượng bộ.

Tôi đau đớn quá, phải làm thế nào đây? Lúc trước đọc trên mạng có thông tin nhiều người đàn ông thậm chí còn cưới búp bê tình dục làm vợ, lẽ nào món đồ chơi ấy thực sự có ma lực đến thế? Có người vợ nào mà chồng có sở thích quái gở như chồng tôi không? Giờ tôi phải giành giật, tranh cướp chồng với thứ đồ đó hay sao?