Về nhà người yêu ngủ nhờ giữa khuya, tôi sốc nặng trước người phụ nữ ra mở cửa, càng nổi điên hơn trước lời đề nghị của người tình

Tâm sự 24/12/2022 17:18

Hốt hoảng, tôi đã định vào nhà nghỉ ngủ, nhưng người sợ vì con gái một thân một mình đi như thế hơi nguy hiểm. Tôi đã nảy ra ý định đến nhà người yêu để ngủ.

Hôm đó, vì đi chơi với người yêu về muộn, lúc chia tay nhau  khi anh chở tôi về phòng trọ, tôi không biết bác bảo vệ có việc gấp phải về quê nên đã khóa cổng. Tôi đi quá giờ quy định 15 phút, cũng  chẳng có số điện thoại của ai để gọi vì mới chuyển đến.

Hốt hoảng, tôi đã định vào nhà nghỉ ngủ, nhưng người sợ vì con gái một thân một mình đi như thế hơi nguy hiểm. Tôi đã nảy ra ý định đến nhà người yêu để ngủ. Vì anh ở một mình nên tôi định gây bất ngờ cho anh. Cũng sợ người yêu hiểu lầm nhưng đâu còn cách nào khác. Có thể đến nhà anh, mua đồ ăn đêm cho anh, tôi cũng thấy vui và hạnh phúc.

Vừa bước chân tới cửa nhà anh, tôi còn đang hí hửng thì thấy một đôi dép của người con gái để ở ngoài cửa. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Đi đến gần, nhìn qua cửa sổ mỏng, tôi không thấy rõ nhưng nghe tiếng thủ thỉ, ‘vợ ơi, anh đói quá, nấu cho anh bát mì nhé. Anh đi làm về mà giờ đói không chịu được. Anh vất vả vì em và con, em phải cố gắng chiều chuộng anh nhé. Mấy khi em ở quê ra, anh vui lắm, hai vợ chồng mình mai đi ăn nhé. Anh đưa em đi mấy nhà hàng, ngon lắm’.  

Về nhà người yêu ngủ nhờ giữa khuya, tôi sốc nặng trước người phụ nữ ra mở cửa, càng nổi điên hơn trước lời đề nghị của người tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chững lại, đứng ngây người. Căn phòng này tôi vẫn hay tới cùng với anh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có sự xuất hiện của người đàn bà khác. Tất cả những lần đến đây đều là do anh đưa đi cùng. Nhiều lần tôi muốn chủ động đến, anh cũng không cho, anh bảo để anh đến chỗ tôi. Tôi đã hiểu vì sao, có lẽ vì anh đang che đậy bí mật của mình.

Anh đã có vợ con, đó là điều duy nhất tôi nghĩ được lúc đó. Anh cố gắng không cho tôi đến chỗ anh ở, cũng vì người đàn bà đó đang ở đây. Hôm nay, tôi xuất hiện trước mặt anh lúc đêm khuya để gây bất ngờ cho anh, ai ngờ, tôi lại được chứng kiến một bất ngờ mà vĩnh viễn chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Người đàn ông tôi yêu hết lòng lại là người đã có vợ con ở dưới quê.

Tôi bấm chuông cửa chỉ để xác nhận lại 1 lần nửa những gì mình đang thấy là sự thật và rồi người phụ nữ ấy ra mở cửa còn anh thì chết trân nhìn tôi. Giả vờ nhầm nhà, tôi ra về trong đêm vắng, vô định đi như một người điên dại, tôi muốn tự tử, muốn buông xuôi. Nhưng lại nghĩ, mình phải làm rõ ràng mọi chuyện, phải có câu trả lời.

Về nhà người yêu ngủ nhờ giữa khuya, tôi sốc nặng trước người phụ nữ ra mở cửa, càng nổi điên hơn trước lời đề nghị của người tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc gọi cho anh, anh không dám nghe tôi nói câu thứ hai vì chắc là có vợ anh ở đó. Rồi anh nhắn tin cho tôi ‘em tìm tạm nhà nghỉ nào đó qua đêm, mai anh tới nói chuyện với em’. Tôi đã hiểu, tất cả là sự thật.

Hôm sau anh đến gặp tôi, anh bảo, anh đã có vợ con ở quê nhưng anh yêu tôi là thật lòng, vì có tôi, anh đã cảm thấy mình sống vui trở lại, tìm được niềm vui thực sự ở nơi thành phố xa hoa, không có người thân này. Nhưng anh cũng không thể bỏ vợ con anh, vì đó là thanh mai trúc mã. Anh đã nợ hai người đàn bà và muốn tôi chấp nhận làm bồ của anh, anh sẽ chu cấp cho tôi, cố gắng tích cóp tiền mua nhà cho tôi và để tôi có được cuộc sống đầy đủ.

Tôi lặng người. Những lời anh nói nghe sao mà hoa mỹ vậy? Anh định biến tôi thành bồ nhí, nuôi tôi để làm chỗ vui vẻ cho anh. Rồi về quê, anh cũng có vợ con vui chơi. Vậy có phải là anh quá tham lam không? Tôi không thể nào tin nổi, anh lại dám nói với tôi những lời như thế. Thật vô cùng hận người đàn ông này. Sao các anh lại bạc bẽo, sao các anh lại cho mình cái quyền được lừa dối người khác, làm hại cuộc đời người ta?

Tôi còn trẻ, còn bao ước mơ hoài bão và bao người theo đuổi. Nhưng tôi đã yêu anh bằng cả con tim và anh định lợi dụng tôi, định biến tình yêu của tôi thành công cụ để anh vui vẻ sao? Tôi ngu ngốc yêu anh nhưng không thể ngu ngốc đón nhận anh, chấp nhận làm bồ nhí để cả đời này tôi sống trong ô nhục. Thà là đau một lần còn hơn cả đời đau đớn.

'Vui vẻ' hết nấc vì tưởng bố mẹ chồng không có nhàm, nàng dâu chết điếng khi vừa mở cửa

'Vui vẻ' hết nấc vì tưởng bố mẹ chồng không có nhàm, nàng dâu chết điếng khi vừa mở cửa

Thành thử vợ chồng tôi có muốn hứng khởi mặn nồng cùng nhau cũng phải canh chừng tới khi ông bà uống trà xem ti vi xong xuôi, lui về phòng riêng của họ phía bên kia.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tâm sự tình yêu chuyện hôn nhân chuyện tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai