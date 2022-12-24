'Vui vẻ' hết nấc vì tưởng bố mẹ chồng không có nhàm, nàng dâu chết điếng khi vừa mở cửa

Tâm sự 24/12/2022 16:15

Thành thử vợ chồng tôi có muốn hứng khởi mặn nồng cùng nhau cũng phải canh chừng tới khi ông bà uống trà xem ti vi xong xuôi, lui về phòng riêng của họ phía bên kia.

Tôi và Thông quen nhau thời còn là sinh viên cao đẳng sư phạm. Vốn là gái thành phố nhưng tôi được mọi người nhận xét có lối sống giản dị hòa đồng. Còn Thông, xuất phát điểm từ quê nên anh không ngại khó ngại khổ, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và trong học tập. Cảm mến nhau từ những điều giản dị như thế, tình yêu sinh viên của chúng tôi lớn dần theo năm tháng.

Khi ra trường, anh về quê công tác ở một trường trung học cơ sở. Thời điểm đó, tình yêu với anh đã sâu đậm nên tôi chấp nhận từ bỏ cuộc sống thị thành, xin về làm giáo viên dạy văn ở một ngôi trường gần nơi gia đình anh sinh sống.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó trong niềm hạnh phúc mãn nguyện của người trong cuộc, trong sự chúc phúc của đôi bên bố mẹ và bạn bè đồng nghiệp. Là gái thành phố về làm dâu quê nhưng tôi không mấy ngỡ ngàng vì trước đó đã về nhà anh chơi nhiều lần và quen với nếp sinh hoạt của gia đình chồng chưa cưới.

Bố mẹ anh thuần hậu chất phát, yêu thương con dâu tương lai như con đẻ. Chỉ có điều làm tôi lấn cấn đó là điều kiện sinh hoạt gia đình anh khá bất cập.

Căn nhà cấp bốn của gia đình anh khá rộng rãi với sân vườn nhưng thiết kế theo kiểu liền kề nhau, ở giữa là phòng khách cũng là nơi ăn uống sinh hoạt chính của gia đình. Hai bên cơi nới hai phòng ngủ, một của bố mẹ chồng, một dành cho vợ chồng con trai con dâu mới.

'Vui vẻ' hết nấc vì tưởng bố mẹ chồng không có nhàm, nàng dâu chết điếng khi vừa mở cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành thử vợ chồng tôi có muốn hứng khởi mặn nồng cùng nhau cũng phải canh chừng tới khi ông bà uống trà xem ti vi xong xuôi, lui về phòng riêng của họ phía bên kia. Bởi bất kỳ âm thanh nào nơi phòng ngủ chúng tôi cũng đều dội ra phòng khách nghe rõ mồn một.

Không muốn những điều tế nhị như thế để bố mẹ chồng nắm bắt, nên tôi và chồng luôn để dành chuyện yêu tới tối muộn. Lắm khi ông bà mất ngủ thức khuya, pha trà xem phim ở phòng khách tới tận nửa đêm. Những hôm đó, "lịch yêu" của vợ chồng tôi cũng đành bị đẩy muộn theo. Sáng hôm sau, cả anh lẫn tôi thiếu ngủ mặt mũi phờ phạc.

Những điều bất cập tưởng như nhỏ bé như thế nhưng lâu dần ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của tôi và Thông. Nhiều khi tôi lên lớp trong tình trạng mất ngủ, khiến năng lượng làm việc bị giảm sút đi rất nhiều. Tôi đã phải bàn với Thông, xin ra ở riêng nhưng rồi cái khó bó cái khôn làm chúng tôi chùn bước.

Anh là con một, không ai nói ra nhưng tự trong thâm tâm anh biết mình có trách nhiệm phải ở cùng bố mẹ để các cụ nhờ cậy cuối đời. Dạo này bố mẹ chồng có thêm thói quen sinh hoạt mới là thức dậy sớm để đi bộ thể dục.

'Vui vẻ' hết nấc vì tưởng bố mẹ chồng không có nhàm, nàng dâu chết điếng khi vừa mở cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là trời thấu hiểu lòng người. Tôi và chồng hí hửng bàn nhau nán cuộc yêu buổi tối lại, để dành năng lượng đến sáng sớm hôm sau. Khi bố mẹ chồng lục đục thức dậy, tôi và anh cũng bấm nhau dậy theo. Đợi các cụ ra khỏi nhà vào lúc sớm tinh mơ, vợ chồng trẻ tha hồ "hư hỏng" cùng nhau mà không phải lưu tâm bất cứ điều gì.

Mọi việc dần đi vào quỹ đạo với nếp sống mới. Tôi được ngủ đủ giấc, chuyện yêu cũng mĩ mãn nên tinh thần cứ trẻ trung phơi phới. Mà "yêu" vào buổi sáng, tôi phát hiện ra có nhiều điều thú vị. Cả đêm hai vợ chồng no giấc, tới sáng sớm thức dậy cùng nhau, dành trọn năng lượng yêu cũng như niềm hứng khởi cho nhau khiến chất lượng ái ân theo đó cũng dồi dào.

Lần ấy cũng như mọi buổi sáng khác, thấy tiếng mở cổng của bố mẹ chồng leng keng là vợ chồng trẻ theo đó mà thức dậy. Ngó thấy bóng dáng ông bà khuất dần sau cổng, tôi và Thông bắt đầu cuốn theo nhịp yêu bất tận. Cả tuần trước đó tôi phải kiêng khem do "chị Nguyệt" tới thăm nên cả hai bức bối vô cùng. Lần này no dồn đói góp, tôi và anh như bù đắp cho nhau những thiếu hụt trước đó.

Cuộc ái ân kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Tôi không ngại ngần phát ra những âm thanh bộc lộ niềm mãn nguyện và hài lòng vì những gì chồng mang lại. Khi tàn cuộc, tôi khoác vội chiếc váy ngủ mỏng tang, chạy ra phòng khách uống tạm cốc nước. Tôi như điếng người khi thấy bố mẹ chồng đã ngồi ở đó tự lúc nào.

Nhìn ra sân, tôi thấy trời mưa ướt sũng, liếc nhanh thấy tuần trà của ông bà đã gần cạn. Hóa ra thời tiết xấu nên ông bà rút ngắn buổi thể dục, về nhà từ trước đó đã lâu. Hai vợ chồng chủ quan mải thăng hoa cuộc yêu nên đâu để tâm tới việc nắng mưa ngoài kia thế nào.

Bố chồng làm mặt tỉnh bơ như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ngó sang mẹ chồng, thấy bà vừa nâng chén trà lên vừa tủm tỉm mà tôi lòng dạ rối bời. Không biết thời gian tới, tôi nên làm thế nào để đỡ ngại ngần với các cụ trong va chạm sinh hoạt hằng ngày.

Có chị em nào từng gặp "tai nạn" khi yêu như tôi, bị bố mẹ chồng "biết tỏng", xin cho tôi cao kiến và cách ứng xử?

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự chuyện hôn nhân chuyện gia đình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai