Muốn tự tay đưa con đến trường trong ngày đầu năm học, vừa bước vào nhà nhìn lên đầu giường của vợ cũ, nước mắt tôi chảy dài không ngừng muốn quay về bên 2 mẹ con

Tâm sự 22/01/2023 08:20

Chúng tôi ly hôn sau hơn 4 năm thì tôi lấy vợ mới. Đó là người con gái của bạn thân mẹ.

Cuộc hôn nhân của tôi và vợ trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Điển hình là sự ngăn cản của gia đình tôi. Mẹ tôi là người mê tín nên không chấp nhận tôi lấy vợ xung tuổi. Nhưng ngày đó tôi kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, bằng mọi giá lấy người mình yêu làm vợ.

Hai đứa dù cuối cùng cũng được làm đám cưới nhưng tình cảm mẹ chồng nàng dâu không tốt. Cuộc sống chung đụng vốn đã mâu thuẫn lại vì mẹ tôi không thích con dâu nên mỗi ngày vợ tôi đều sống trong nỗi vất vả. Mẹ tôi soi mói mọi thứ, cấm cản đủ điều. Nhưng vì muốn làm vừa lòng mẹ chồng lại không muốn chồng khó xử, vợ tôi cố gắng rất nhiều để vượt qua.

Hơn 2 năm, chúng tôi sinh một cô con gái. Mẹ chồng đã không vui lại càng bực khi con dâu không sinh được cháu đích tôn cho bà. Suốt ngày mẹ tôi sang hàng xóm nói bóng nói gió về chuyện con dâu làm lương thấp, ăn bám con trai bà. Mẹ nói cả chuyện vợ tôi sinh con gái đầu lòng khiến bà thất vọng. Bà còn “bắn tin”, nếu đứa thứ 2 mà cũng con gái thì bà tống cổ luôn.

Chuyện đến tai tôi, tôi cũng bực lắm và nói mẹ không được nói linh tinh với hàng xóm như vậy. Nhưng mẹ tôi nào nghe. Mẹ muốn những câu chuyện đó đến tai vợ tôi để cô ấy chán mà ly hôn. Tôi chưa từng thấy ai lại mong con cái mình không vui vẻ, hạnh phúc, mong cháu phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Rồi mẹ gặp người này người kia, mai mối cho tôi, cố tình nói chuyện tôi đi ra ngoài có nhiều gái theo để vợ tôi phật ý.

 

Muốn tự tay đưa con đến trường trong ngày đầu năm học, vừa bước vào nhà nhìn lên đầu giường của vợ cũ, nước mắt tôi chảy dài không ngừng muốn quay về bên 2 mẹ con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ cô ấy không nghi ngờ tôi nhưng vì thấy tôi quá nhu nhược, nhịn mẹ cộng thêm bị mẹ chồng đối xử tệ bạc nên quyết định ly hôn. Dù tôi có van xin thế nào thì vợ tôi cũng kiên quyết bởi khi đó, tôi chưa dám dọn ra ngoài ở riêng theo ý vợ. Mẹ tôi dùng mọi cách để dọa nạt khiến tôi đành câm nín chịu trận.

Chúng tôi ly hôn sau hơn 4 năm thì tôi lấy vợ mới. Đó là người con gái của bạn thân mẹ. Mẹ rất ưng cô gái này và tôi cũng chỉ muốn làm theo ý mẹ, mong mẹ có người chăm sóc tuổi già. Vợ cũ ly hôn dọn ra ngoài sống riêng, con gái đi cùng cô ấy. Thời gian đầu tôi có thường xuyên gọi điện rồi đến trường thăm con, cho con tiền nhưng sau này, vợ hai sinh con, tôi bị cấm.

Bẵng đi hơn 5 năm, tôi chỉ thi thoảng chuyển tiền chu cấp cho con vào tài khoản của vợ cũ còn hai người không gặp mặt bao giờ. Ngày hôm đó, con lên cấp 2, tôi gọi cho vợ nói sẽ đích thân đến đưa con đến trường, mừng ngày con chuyển cấp. Vợ tôi không do dự mà đồng ý, trước giờ cô ấy chưa từng cấm tôi thăm nuôi con vì muốn con cảm nhận được tình cảm của bố. Tôi cũng rất biết ơn vì việc này.

Chiều đó cô ấy có gọi cho tôi nhờ đón con hộ vì trong công ty có chị chuyển dạ sinh sớm, cô ấy phải đưa vào viện. Tôi đồng ý, đưa con về nhà của hai mẹ con. Khi con gái ấn mật khẩu mở cửa vào, tự nhiên lòng tôi chùng lại. Trong phòng ngủ, bức ảnh ngày nào 3 người chụp chung đi công viên, vợ tôi phóng to treo trên đầu giường. Đó từng là bức ảnh chúng tôi khen đẹp nhất, thích nhất ngày còn ở bên nhau.

Dù ly hôn nhưng vợ tôi lại trân quý những điều đó thậm chí còn để ở nơi dễ quan sát, ai vào cũng có thể nhìn được khiến tôi thực sự xúc động.

Trong lòng tôi còn yêu vợ nên khi nhìn thấy bức ảnh đó, nước mắt rơm rớm. Cho đến giờ, cô ấy vẫn tần tảo nuôi con, chưa lập gia đình còn tôi lại có vợ, có con. Ngày đó, nếu như tôi bản lĩnh hơn, quyết đoán hơn thì đâu để vợ con tôi phải khổ sở thế này?

Người vợ mới của tôi cũng không làm gì nhưng quan trọng hơn, tôi không hề có tình yêu với cô ấy. Tôi vẫn đau đáu về người cũ, thương con gái. So với vợ cũ, vợ mới của tôi cũng không phải là người con dâu hoàn hảo trong mắt mẹ chồng, thậm chí mẹ tôi từng thở dài chê bai, so sánh với con dâu cũ. Tôi cũng hiểu sự bất lực của bà nhưng đó là lựa chọn của chính mẹ.

Giờ đây dù có chút buồn lòng, nhớ thương cháu nhưng mẹ cũng không dám gặp. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là vì mẹ mà ra, vì tôi mà ra. Tôi không biết phải tiếp tục đối diện với mọi thứ thế nào nhưng thực sự, trong lòng tôi vẫn chỉ nghĩ về vợ cũ và con gái.

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