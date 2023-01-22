Đám cưới xong xuôi, sáng đầu tiên ở nhà chồng, bố mẹ chồng bảo hai đứa ngồi xuống nói chuyện. Lúc bấy giờ em mới rụng rời chân tay khi biết được ông bà đang cõng trên lưng số nợ đến 5 tỷ đồng! Nguyên nhân vì thời gian trước bố chồng đầu tư làm ăn thua lỗ, gắng gượng đến lúc này thì không thể cố được nữa rồi. Ông bà bảo cần phải bán nhà trả nợ.

Cách đây 4 năm, đúng ngày này là ngày đầu tiên em về nhà chồng làm dâu. Trước khi cưới hai đứa đã bàn xong chuyện đi hưởng tuần trăng mật song bố mẹ chồng đột nhiên bảo chúng em hủy. Nguyên nhân vì sao ông bà không nói.

Em khóc hết nước mắt, chồng trắng đêm suy nghĩ gầy cả người. Sau đó một tuần, chồng em tìm được chỗ trọ, cả nhà dọn ra ngoài, căn nhà kia để lại cho chủ mới.

Em với chồng mặt mũi trắng bệch. Bố mẹ chồng nói căn nhà này bán đi chắc được khoảng hơn 4 tỷ, số nợ còn lại mỗi tháng ông bà sẽ trả dần bằng tiền lương hưu. Tóm lại cả nhà phải đi thuê trọ. Khổ nỗi lúc ấy chỉ có mình chồng em đi làm, em đã mang thai nên trước đám cưới xin nghỉ việc rồi.

Bốn năm qua, chồng em luôn phải thức khuya dậy sớm, nỗ lực cố gắng. Cũng may năng lực của anh không kém nên đến giờ đã được thăng chức tăng lương, có vị trí vững chắc trong công ty, có thể coi là tuổi trẻ tài cao. Còn em sinh xong 6 tháng gửi con cho bố mẹ chồng trông hộ để đi làm.

Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng đặt kế hoạch mua nhà, bảo nhau cùng cố gắng. Chồng rất áy náy với vợ, luôn yêu thương và bù đắp cho em. Ban đầu em chán nản lắm nhưng nhận ra mình có một người chồng tốt, quyết định phải sát cánh bên anh.

Bốn năm đã qua rồi, vợ chồng em đã tích góp được số tiền gần đủ mua nhà. Hai đứa vui mừng báo tin với bố mẹ chồng. Ông bà nghe xong thì cười tủm tỉm:

- Các con giỏi lắm, bố mẹ rất tự hào về các con nhưng nhà thì không cần mua đâu, chúng ta dọn về căn nhà cũ ở được rồi đấy!

Hai đứa há hốc không thể tin nổi, nghe bố mẹ chồng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện mà càng sốc lên sốc xuống. Trời ơi hóa ra số nợ 5 tỷ kia chỉ là giả. Bố mẹ chồng cố ý nói dối, mấy năm qua căn nhà cũ của ông bà vẫn cho thuê. Hàng tháng ông bà vừa có tiền cho thuê nhà lại có lương hưu, thu nhập tính ra không tệ chút nào.

- Bố mẹ sinh thằng Hoàng (tên chồng em) lúc đã lớn tuổi nên cưng chiều nó từng li từng tí, không để nó phải vất vả, khổ sở chút nào. Nó là đứa đầu óc sáng láng song có phần lười biếng, thiếu chí tiến thủ vì chưa phải thiếu thốn bao giờ. Bố mẹ nghĩ bây giờ nhân lúc còn trẻ, đặt nó vào hoàn cảnh bức bách, phải cố gắng phấn đấu. Nếu cứ mặc kệ, sau này tuổi trung niên chẳng may gặp khó khăn thì làm gì còn tinh thần mà phấn đấu.

Em hóa đá trước kế hoạch của bố mẹ chồng. Đúng như ông bà dự định, chồng em ở vào vị thế phải gánh vác kinh tế lo cho cả nhà nên anh luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Thời gian đầu dù cả nhà phải chịu cảnh sinh hoạt thiếu thốn nhưng đặc biệt em mang bầu không chịu khổ ngày nào. Mẹ chồng thường xuyên mang thuốc bổ, sữa bầu rồi quần áo bầu về cho em. Hỏi thì bà bảo rằng một người bạn giàu có của bà thấy hoàn cảnh nhà em đáng thương nên mua cho. Giờ chẳng nghĩ cũng biết đều là mẹ chồng mua.

Khi để con ở nhà cho mẹ chồng trông, em thường xuyên thấy con có đồ ăn, đồ chơi với đồ dùng mới. Em cũng hỏi thì mẹ chồng vẫn trả lời câu tương tự. Lúc đó chỉ nghĩ sao nhà ai mà hào phóng thế, chứ em có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng được bố mẹ chồng lại lập một kế hoạch quy mô lớn đến vậy.

Vợ chồng em sẽ sửa lại căn nhà cũ để cả nhà dọn về. Hai đứa cứ nghĩ đến kế hoạch của bố mẹ chồng là lại phì cười. Nhưng đúng là cũng nhờ có sự lo toan của ông bà mà chúng em mới có được ngày hôm nay. Em thực sự cảm thấy rất biết ơn, trong lòng luôn coi đây là gia đình thứ hai của mình.