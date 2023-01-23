Kết hôn xong thì Văncũng được tăng lương, đủ để lo khoản lãi ngân hàng hàng tháng, cộng thêm chi phí sinh hoạt. Vănkhông đành lòng để vợ phải đi làm vất vả nên nói cô ở nhà làm nội trợ. Vợ cũng đồng ý với quyết định của Văn.

Văn và vợ quen nhau vào năm thứ 3 Đại học. Đến năm cuối thì thành đôi. Sau 2 năm đi làm thì cặp đôi lo đủ tiền trả khoản ban đầu, mua một căn hộ nhỏ.

Mà vợ đối với Văn cũng rất tốt. Bởi vì từ nhà đến nơi làm việc của chồng khá xa, thời gian buổi trưa tương đối ít, cô không muốn anh phải lượn qua lượn lại giữa nhà và cơ quan hoặc ăn tạp ở ngoài đường nên mỗi sáng đều dậy sớm, làm cơm hộp cho chồng. Sau khi chồng đi làm thì cô lại dọn dẹp nhà cửa và các việc nhà khác. Buổi tối Vănvề, cũng sẽ giúp vợ một chút.

Vợ chồng Văn là cặp đôi mẫu mực trong mắt bạn bè và đồng nghiệp. Văn chưa bao giờ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay chè chén với bạn bè, tan ca đúng giờ về nhà. Tiền lương Văn cũng giao toàn bộ cho vợ quản lý. Cô ấy chi tiêu thế nào, Văn chưa từng hỏi. Đôi khi có tiền thưởng bất ngờ, anh cũng sẽ mua quà tặng cô ấy như một bất ngờ nho nhỏ.

Văn trở thành người khiến nhiều đồng nghiệp nam ngưỡng mộ. Không ít anh chàng đều hy vọng vợ mình được như vợ Văn mà Văn thì cũng rất kiêu ngạo, thường xuyên khoe khoang vợ với họ.

"Thôi các ông đừng thèm nữa. Vợ tôi hoàn hảo như vậy, các ông tìm làm sao được”. Văn nói như vậy, các đồng nghiệp lại càng tò mò rốt cuộc thì vợ anh là người phụ nữ như thế nào. Ít lâu sau, công ty Văn tổ chức tiệc, nơi nhân viên có thể mang theo người nhà đến. Thế nên, đây là cơ hội để Văn chính thức khoe vợ với mọi người. Vợ Văn tuy là một bà nội trợ nhưng tính tình lại rất hướng ngoại, ngoại hình thì sáng sủa, khi đến cùng chồng, không hề gượng gạo mà còn rất thoải mái cùng mọi người tán gẫu.

Ảnh minh họa: Internet

Dần dần, vợ Văn ở công ty chồng cũng có một ít bạn bè. Một trong số đó là đồng nghiệp nam ngay sát vách chỗ ngồi của Vũ, là nhóm trưởng của Vũ, cũng là người hâm mộ Văn nhất. Hâm mộ bởi vì vợ người nhóm trưởng này hoàn toàn trái ngược với vợ Vũ. Cô ấy không biết nấu cơm, ngoại hình cũng không xinh đẹp bằng, tính cách còn có chút nóng nảy. So sánh 2 người, nhóm trưởng chỉ muốn ly hôn với người vợ hiện tại.

Sau đó, Văn đột nhiệm được nhóm trưởng giao cho nhiều công việc quan trọng, thường xuyên phải làm thêm giờ, đồng nghĩa với việc thời gian ở bên vợ sẽ ít hơn. Cho đến một ngày, Văn thật vất vả mới kết thúc công việc sớm, nghĩ có thể về với vợ sớm hơn một chút. Lúc anh định nhắn cho vợ rằng một tiếng nữa sẽ về nhà thì đúng lúc điện thoại hết pin, trong khi quên mang theo sạc. Nhìn sang bàn bên, Văn mượn nhóm trưởng điện thoại, nói là để gửi nhờ một tin nhắn.

Nhóm trưởng đang tập trung sửa số liệu, không chút suy nghĩ liền đưa điện thoại cho Vũ. Văn suy nghĩ 1 chút, vẫn là không nên dùng Zalo mà gửi tin nhắn kiểu truyền thống: "Nhớ phần cơm anh”.

Văn trước đây cũng từng từng mượn điện thoại của đồng nghiệp nhắn tin nên nghĩ rằng không cần giải thích nhiều vợ cũng rất nhanh biết đây là mình. Nhưng lần này, cô ấy lại trả lời khác hẳn: “Hôm khác đi, nay chồng em về nhà”.

Văn ngây ngẩn cả người. Sau khi tỉnh táo lại, lập tức mở Zalo của nhóm trưởng lên thì thấy nhóm trưởng có kết bạn với vợ mình. Đọc những cuộc trò chuyện của họ, Văn như bị sét đánh giữa trời quang.

Mà nhóm trưởng lúc này quay đầu định hỏi Vũ, lại thấy vẻ mặt cứng nhắc của anh, liền biết có lẽ chuyện đã bại lộ.

"Cái kia… tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý”.

Văn không để ý tới anh ta, cầm lấy điện thoại di động trở về nhà. Vừa vào cửa, không để ý đến sự đón chào của vợ, liền đi thẳng vào vấn đề: “Sao lại ngoại tình?”

Ảnh minh họa: Internet

Vợ Văn ngây ngẩn cả người, đang định ngụy biện thì Văn nói tin nhắn lúc nãy là mình gửi. Lúc này, vợ Văn từ ngụy biện thành xin lỗi, còn gấp gáp giải thích nhưng Văn không muốn nghe, ngay lập tức đề nghị ly hôn, còn đuổi vợ ra khỏi nhà.

Sau đó nhóm trưởng cũng từ chức, nhưng dù hai kẻ ngoại tình đã phải trả giá nhưng hành động thiếu suy nghĩ của họ vẫn để lại tổn thương rất sâu và rất lâu cho Văn.