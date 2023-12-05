Muối mặt vì nhà chồng tay không đến đám cưới, đến ngày lại mặt, cô dâu sững sờ vì món quà 800 triệu trước mắt

Tâm sự 05/12/2023 23:48

Món quà khủng 800 triệu kia khiến bố mẹ em choáng váng. Còn em cũng sững sờ nhìn đi nhìn lại tiền trong két sắt.

Em mới cưới tuần trước các chị ạ. Hôm cưới, em uất ức lắm. Nhà chồng và nhà em ở khác tỉnh nhau thế nên lễ ăn hỏi và lễ cưới gộp luôn trong một ngày để tiện việc đi lại. Trước đó, hai nhà cũng bàn bạc lễ lạt chu đáo rồi. Nhà em không đưa ra yêu cầu gì mà cứ tùy theo phong tục nhà trai. Nhà anh thì giàu, em nghĩ chắc cũng sẽ không đến nỗi nào.

Vậy mà ngày cưới, nhà trai mang được 5 mâm quả bé xíu lại không có phong bì. Mẹ anh cười giải thích rằng đi xa, không tiện mang mâm to. Bố mẹ em dễ tính nên cũng cười trừ cho qua. Nhưng họ hàng làng xóm thì không nghĩ vậy. Họ bàn tán rầm rì rằng chắc con gái chửa rồi nên nhà trai mới thiếu tôn trọng như thế. Vì ở quê em, nhà nào cũng có tầm 20 – 30 triệu tiền thách cưới cùng 6-8 mâm quả to, cao vút. Thế nên đám cưới em, họ coi thường lắm. Chê bai bảo em nhìn xinh xắn ngoan hiền mà không ngờ làm mất mặt bố mẹ.

Muối mặt vì nhà chồng tay không đến đám cưới, đến ngày lại mặt, cô dâu sững sờ vì món quà 800 triệu trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe được những lời đó nên em giận bố mẹ chồng, giận cả chồng vì sao anh không nhắc nhở bố mẹ chu đáo lễ lạt hơn. Cả hôm cưới em sầm sì mặt vì không vui nổi. Đến lúc lên trao quà mừng cưới, bố mẹ chồng mang lên một đôi hoa tai 5 chỉ, tự tay mẹ chồng đeo cho em, vẻn vẹn chỉ có vậy, không kiềng vàng, không vòng tay… Anh chị nhà chồng ai cũng có ô tô riêng nhưng chẳng ai tặng vàng cho em dâu.

Em tủi thân lắm. Không phải em ham hố gì, thậm chí cưới xong em trả lại cũng được, nhưng trong ngày trọng đại nhất đời mình, em chỉ muốn bố mẹ được mát mặt vì con gái, muốn mở mày mở mặt với bạn bè, họ hàng. Thế mà nhà trai lại "giáng" cho em một vố đau điếng vì sự bủn xỉn keo kiệt của mình.

Muối mặt vì nhà chồng tay không đến đám cưới, đến ngày lại mặt, cô dâu sững sờ vì món quà 800 triệu trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cưới về hôm trước thì hôm sau vợ chồng em đi tuần trăng mật luôn. Đi du lịch mà em không vui chút nào. Dù chồng cố tìm cách khiến em hài lòng nhưng em vẫn bực chuyện đám cưới, cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Thế nên hai vợ chồng có mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Trong lúc bực bội, em đã gào lên với chồng rằng nhà anh làm nhà em xấu hổ hôm đám cưới. Anh đơ người ra rồi lắc đầu bảo không ngờ em lại để bụng chuyện ấy như vậy. Anh còn nói thất vọng về em, vì mẹ anh đã giải thích đường xá xa xôi nên không muốn mang nhiều thứ trên người rồi mà em vẫn cứ cáu kỉnh. Tuần trăng mật kết thúc sớm 2 ngày trong giận dỗi. Lúc trở về, cả hai đều tự động giấu giếm với bố mẹ chồng, vẫn tỏ ra hạnh phúc.

Hôm qua, chồng vừa đưa em về nhà lại mặt. Và mọi người ạ, điều khiến em sốc nhất là khi về đến nhà, mẹ khoe với em rằng mấy ngày trước, nhà thông gia mang 800 triệu đến biếu. Bố mẹ chồng em tới, tay bắt mặt mừng và nói hôm cưới không tiện rêu rao kẻo thôn xóm bàn tán nên lựa hôm nay tụi nhỏ đi tuần trăng mật, ông bà tới thăm thông gia riêng một ngày.

Món quà khủng 800 triệu kia khiến bố mẹ em choáng váng. Còn em cũng sững sờ nhìn đi nhìn lại tiền trong két sắt. Vậy mà em đã trách chồng keo kiệt để đến nỗi tuần trăng mật tan hoang. Hóa ra bố mẹ chồng là người giản dị, không thích phô trương nên mới làm vậy. Giờ em hối hận quá mà không biết phải xin lỗi chồng như thế nào? Mong các anh chị tư vấn cho em.

 

 

Nửa đêm nghe mùi thuốc lá xộc vào phòng, tôi mở mắt ra để rồi phải lặng người khi thấy người nằm bên cạnh

Nửa đêm nghe mùi thuốc lá xộc vào phòng, tôi mở mắt ra để rồi phải lặng người khi thấy người nằm bên cạnh

Tôi mò tìm điện thoại để nhìn rõ hơn thì hoảng hồn hét toáng lên. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi là...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu