Một ngày sau đám tang vợ, chồng như người mất hồn ra thăm mộ thì bàng hoàng khi phát hiện mộ đã bị đào tung lên, bên trong quan tài thì trống không

Tâm sự 12/09/2023 05:35

Rồi chỉ đến ngày thứ 2 ra mộ vợ thì sốc nặng khi thấy mộ vợ bị đào tung lên. Anh nhìn thấy thế hoảng hốt nhưng vẫn gắng gượng mở nắp quan tài ra thì... vợ anh đâu rồi, anh thật sự không thấy vợ đâu cả.

Anh là người đàn ông thuộc tuýp người rất yêu quý gia đình và bất cứ lúc nào anh cũng muốn được ở bên cạnh gia đình mình. Yêu thương và trân trọng gia đình mình đang có đến vô cùng. Anh tin tưởng với tình yêu của mình thì chắc chắn người phụ nữ của anh bất cứ lúc nào cũng sẽ vui vẻ, cười nói và hạnh phúc.

Thế nhưng cuộc sống của vợ chồng anh lại chẳng hề dễ dàng như anh nghĩ. Biết bao nhiêu người cố tình hãm hại trong cuộc sống của vợ chồng anh và dĩ nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi. Anh yêu thương vợ con và không hề hay biết vợ mình bị hãm hại.

Thời gian đó anh đang quá bận với công việc của mình chỉ vì cái chức phó giám đốc sắp thuộc về tay anh rồi. Vợ anh cũng cố gắng khiến anh an tâm hơn trong công việc. Rồi đột nhiên vợ anh cảm rồi lăn đùng ra chết. Anh thật sự không thể nào tin vợ mình mất được, anh gào khóc thảm thiết lắm.

Một ngày sau đám tang vợ, chồng như người mất hồn ra thăm mộ thì bàng hoàng khi phát hiện mộ đã bị đào tung lên, bên trong quan tài thì trống không - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi chỉ có 1 ngày đám tang của vợ đã xong xuôi. Thương nhớ vợ mất sớm người chồng là anh thường xuyên ra mộ thăm vợ. Rồi chỉ đến ngày thứ 2 ra mộ vợ thì sốc nặng khi thấy mộ vợ bị đào tung lên. Anh nhìn thấy thế hoảng hốt nhưng vẫn gắng gượng mở nắp quan tài ra thì... vợ anh đâu rồi, anh thật sự không thấy vợ đâu cả.

Về nhà với gương mặt hoảng hốt, linh tính có điều gì đó chẳng lành nên anh không hề nói với ai mà cố gắng tìm vợ theo cách của riêng mình. Thế rồi trong lúc đang đau đầu suy tính việc tìm vợ thì anh cũng vô tình nghe được cuộc hội thoại của chị dâu và anh trai mình:

- Em có nghĩ mình làm thế là ác với em dâu quá không? – anh trai anh nói, chị dâu đáp lại:

- Ác cái gì mà ác. Thế giờ nó không chết đi thì mảnh đất đấy chia làm sao. Trong cái lúc cậu Dũng (tên tôi) đang rối bời thế này thì mình nhắc khéo luôn bố mẹ chia tài sản kiểu gì cậu ấy cũng không để ý đâu.

Một ngày sau đám tang vợ, chồng như người mất hồn ra thăm mộ thì bàng hoàng khi phát hiện mộ đã bị đào tung lên, bên trong quan tài thì trống không - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh chị... hai người làm cái trò gì vậy? – anh điên quá lao ra, chị dâu mặt tái mét, anh trai lắp bắp:

- Anh... anh, anh có làm gì đâu?

- Tôi nghe thấy cả rồi, thật không ngờ hai người lại ác đến như vậy, chỉ vì một mảnh đất mà nhẫn tâm hãm hại người khác, rồi hai người sẽ gặp quả báo đấy.

Anh hùng hổ bỏ đi lao đến nhà vợ thì thấy vợ đang nằm trên giường gương mặt vẫn còn mệt mỏi. Anh mới chạy đến hỏi thì vợ ôm chầm lấy anh òa khóc:

-Cuối cùng anh cũng đến rồi. – anh trách:

- Sao em lên được trên này?

- Em có điện thoại, lúc đó anh nhớ anh để điện thoại lại trong quan tài cho em không?

- Sao em không nói cho anh biết mọi chuyện? Sao không gọi cho anh?

- Em sợ gọi cho anh ai cũng sẽ ngăn cản không ai cho anh đến cứu em thì càng khó hơn nên em mới gọi bố mẹ em.

Một ngày sau đám tang vợ, chồng như người mất hồn ra thăm mộ thì bàng hoàng khi phát hiện mộ đã bị đào tung lên, bên trong quan tài thì trống không - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Anh xin lỗi.

- Không phải lỗi do anh mà, em không sao rồi.

Lần đầu tiên anh nấc lên thành tiếng. Anh thật sự đau lòng đến vô cùng khi thấy vợ mình như vậy. Giờ anh chẳng cần gì nữa, anh chỉ cần vợ anh khỏe mạnh ở bên anh là đủ rồi.

Cũng may vì thương nhớ vợ còn trẻ mà mất sớm nên anh chồng như anh mới ra mộ thăm để thấy cảnh tượng mộ vợ bị đào tung lên, mở nắp quan tài ra mới thấy cảnh tượng ấy để biết tình thân đôi khi cũng thâm hiểm đến đáng sợ như vậy, vì tiền tài người ta sẵn sàng hãm lại lẫn nhau.

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi sững người, rụng rời tay chân nhìn thấy những món đồ này phơi rải rác trong sân

Bất ngờ về nhà chồng không báo trước, tôi sững người, rụng rời tay chân nhìn thấy những món đồ này phơi rải rác trong sân

Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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