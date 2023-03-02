Một lần chồng đưa bát canh cho cô hàng xóm nhập viện, hôm trở về nhà, cô bùi ngùi đưa ra lời đề nghị khiến vợ chồng tôi bối rối

Tâm sự 02/03/2023 14:37

Khi trở về nhà, hôm ấy cô đã gọi chúng tôi đến nói chuyện. Rơm rớm nước mắt bày tỏ nỗi lòng, cô khẩn khoản đưa ra lời đề nghị khiến chúng tôi hết sức bối rối.

Cô Thảo là hàng xóm gần gũi, thân thiết với gia đình tôi. Cô ấy không chồng không con, cuộc sống khá giả nhưng hiu quạnh. Khi rảnh rỗi, cô ấy đều sang nhà tôi chơi. Cô Thảo thương 2 đứa con của tôi lắm. Khi tôi bận, cô ấy đều xung phong đưa đón, chăm sóc 2 đứa nhỏ giúp. Cô ấy còn hay mua quần áo và sữa cho 2 đứa bé như thể bà nội ruột thịt vậy. Cô Thảo hay nói đã về hưu, tiền bạc chẳng thiếu, chỉ thiếu tình cảm thôi. Thương cô Thảo nên khi nhà có gì ăn ngon, tôi đều đem qua cho cô ấy. Mấy lần cô bị bệnh, vợ chồng tôi cũng săn sóc, thuốc thang như người nhà.

Tháng trước, cô Thảo bị té xỉu trong nhà. Cũng may chồng tôi đem bát canh chua qua cho cô thì bắt gặp nên đưa cô đến viện kịp thời. Cô ấy phải nằm viện điều trị cả tuần vì bị hạ đường huyết, rối loạn tiền đình. Vợ chồng tôi thay phiên đến viện chăm sóc, lo ăn uống và đóng viện phí cho cô ấy.

Khi ra viện, cô Thảo bỗng đưa ra lời đề nghị khiến vợ chồng tôi bối rối. Cô ấy nói muốn nhận chúng tôi làm con nuôi vì suốt mấy năm qua, chỉ có vợ chồng tôi thường xuyên chăm sóc, lo lắng cho cô ấy thật lòng. Nếu chúng tôi đồng ý thì sau này khi cô mất, cô ấy sẽ cho chúng tôi căn nhà hiện tại và toàn bộ tài sản cô có.

Một lần chồng đưa bát canh cho cô hàng xóm nhập viện, hôm trở về nhà, cô bùi ngùi đưa ra lời đề nghị khiến vợ chồng tôi bối rối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô hàng xóm bùi ngùi bảo không muốn sống cô độc khi về già mà không có nơi nương tựa. Tài sản nhiều để làm gì khi đau bệnh chẳng ai hỏi han hay quan tâm đến? Cái cô ấy muốn bây giờ chỉ là tình thương thôi. Từ lâu, cô ấy cũng đã xem chúng tôi như con cái và 2 đứa nhỏ như cháu ruột của mình.

Tôi hiểu tâm trạng và mong ước của cô hàng xóm nhưng điều cô đề nghị vẫn làm tôi bối rối. Chồng tôi bảo thôi cứ nhận lời, đồng ý làm con nuôi của cô ấy để tiện bề chăm sóc khi về già. Hơn nữa, có cô ấy ở gần, sau này con cái chúng tôi cũng được nhờ, cũng nhận được tình cảm của bà khi chúng không được sống gần ông bà nội ngoại ruột thịt.

Nhưng tôi vẫn sợ bị thiên hạ bàn tán chuyện mình chấp nhận làm con nuôi là vì tài sản. Chúng tôi có nên nhận lời cô hàng xóm không?

 

Vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà, con dâu ‘sốc’ khi bị bố chồng làm những điều khó tin, choáng váng vì những hành động ấy

Vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà, con dâu ‘sốc’ khi bị bố chồng làm những điều khó tin, choáng váng vì những hành động ấy

Khi yêu, ai cũng mong lấy được tấm chồng tốt, và cả gia đình chồng yêu thương, nhưng những điều tôi phải đối mặt suốt 2 năm qua là một thử thách lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường