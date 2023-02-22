Mong chờ đêm tân hôn để 'động phòng' lần đầu với vợ trẻ, bỗng tôi bủn rủn nghe thấy giọng nói lả lơi đến rùng mình

Tâm sự 22/02/2023 11:15

Trước vẻ nóng bỏng, lơi lả của tình cũ, tôi cũng ngã lòng. Chúng tôi đã có một đêm chia tay điên cuồng trong khách sạn.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đang mở một văn phòng luật, công việc khá tốt. Tôi quen và yêu Ngọc trong suốt 2 năm. Chúng tôi quen nhau ở quán bar, Ngọc là con nhà khá giả, thường xuyên lên đây tụ tập. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc cũng đi làm vài nơi nhưng do không "chịu được nhiệt" nên cũng xin nghỉ.

2 năm yêu Ngọc, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng khi tôi đưa Ngọc về ra mắt gia đình, mẹ tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi nói Ngọc chỉ được cái mặt xinh chứ không được nước gì: không nghề nghiệp, lười biếng, vụng về, ăn nói lấc cấc...

Thời gian đó, tôi thực sự rất khó xử giữa bên tình và bên hiếu. Bên này thì mẹ tôi tuyệt thực. Bên kia thì Ngọc đòi tự tử. Cuối cùng, tôi đành nghe lời mẹ, nói lời chia tay với Ngọc. Điều đó khiến Ngọc rất đau khổ.

Sau thời gian đấy, Ngọc thường xuyên "khủng bố" tôi. Cô ấy gọi điện thoại, nhắn tin liên tục, lúc thì nói nhớ nhung, lúc thì nói căm hận, trách móc tôi. Tôi cũng đành nói những lời có cánh để tránh cô ấy làm việc dại dột. Tôi tưởng Ngọc sẽ nguôi ngoai theo thời gian.

6 tháng sau đó, cô tôi giới thiệu để tôi quen biết với Oanh- một cô gái làm văn phòng trẻ trung, xinh đẹp, tính cách lại hiền lành nên mẹ tôi ưng lắm. Sau vài lần gặp gỡ, tôi với Oanh cũng hợp ý nên nhanh chóng đi đến kết hôn.

Biết tôi sắp lấy vợ, Ngọc lại tìm đến tôi và muốn đêm cuối để chia tay, Trước vẻ nóng bỏng, lơi lả của Ngọc, tôi cũng ngã lòng. Chúng tôi đã có một đêm chia tay điên cuồng trong khách sạn.

Mong chờ đêm tân hôn để 'động phòng' lần đầu với vợ trẻ, bỗng tôi bủn rủn nghe thấy giọng nói lả lơi đến rùng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi yên tâm làm đám cưới với Oanh. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc, vui mừng của hai gia đình. Nhìn vẻ xinh đẹp của vợ mới cưới, tôi cảm thấy thỏa mãn và có vẻ chờ mong đêm tân hôn để "động phòng" lần đầu với vợ trẻ.

 

Đêm tân hôn, tôi mệt nhoài sau một ngày phải liên tục đi xa, đón khách, mời rượu. Tôi nằm trên giường lim dim mắt, chờ Oanh tắm gội. Khi đang nằm nghỉ thì tôi giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói lả lởi, nũng nịu đến "bủn rủn".

Đáng sợ, giọng nói đó lại không phải của vợ tôi. Đó là giọng nói của Ngọc, người tình cũ của tôi.

Mở mắt, tôi thấy Oanh cầm điện thoại, đứng trước đầu giường với ánh mắt đầy căm phẫn. Sau giọng Ngọc là giọng tôi phát ra từ điện thoại nghe rõ mồn một. Tôi không tiếc lời ca ngợi vẻ nóng bỏng, ngọt ngào của Ngọc và sau đó chỉ còn là 1 chuỗi âm thanh ám muội.

Hóa ra, trong lần gặp gỡ "chia tay tình cũ", đầy nóng bỏng trước khi cưới Ngọc đã ghi âm hết đoạn hội thoại của chúng tôi. Vào đúng đêm tân hôn thì Ngọc gửi đoạn ghi âm đó cho Oanh.

 

Không chỉ đoạn ghi âm này, Ngọc còn gửi cho Oanh cả tá những hình ảnh giường chiếu, ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi còn yêu nhau. Tôi không ngờ Ngọc lại làm chuyện này để phá chuyện hôn nhân của tôi.

Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Oanh đã bỏ về nhà ngoại, dù tôi có cầu xin, van nài thế nào. Những hôm sau đó, Oanh cương quyết đòi ly hôn vì cho rằng tôi không thật lòng yêu cô ấy.

Mấy hôm vừa rồi, tôi sang nhà ngoại xin đón Oanh về và hứa cắt đứt liên lạc với Ngọc. Tôi cũng nói rõ là vì lúc đó Ngọc kích động, đòi tự tử nên tôi mới nói vậy. Nhưng vợ và gia đình vợ có vẻ không tin tôi. Họ cho rằng tôi đang lừa gạt họ. Giờ tôi phải làm gì đây mọi người ơi?

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