Mới vừa ly hôn hôn hơn 1 năm, tôi vô tình gặp lại chồng cũ, nói vài câu thì bàng hoàng biết được sự thật động trời khiến tim tôi như xé nát thành trăm mảnh

Tính tới thời điểm hiện tại, tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn 1 năm. Thành cũng đã chuyển ra Hà Nội để sinh sống vì công việc của anh ấy. Còn tôi thì vẫn ở tỉnh Hải Phòng. Mặc dù chúng tôi không có bất cứ ràng buộc gì sau ly hôn, thậm chí là không có con, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhiều lúc, tôi tự hỏi "Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể hàn gắn lại khi chúng tôi có con với nhau hay không?"

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Vào một ngày tôi đang đi công tác ở Hà Nội, tôi tình cờ gặp Thành tại một quán ăn. Anh bắt đầu hỏi thăm tôi những câu đại loại như: "Dạo này em khỏe không? Công việc như thế nào? Có gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống hay không?...". Và rồi anh ấy bắt đầu ấp úng và tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy có điều gì đó rất khó mở lời.