Mới vừa ly hôn hôn hơn 1 năm, tôi vô tình gặp lại chồng cũ, nói vài câu thì bàng hoàng biết được sự thật động trời khiến tim tôi như xé nát thành trăm mảnh

Tâm sự 20/08/2023 00:42

Tôi và Hiếu đã quen nhau được hơn 1 năm và quyết định tiến tới hôn nhân. Nói về tình yêu của chúng tôi, Hiếu là một người đàn ông chung thủy, quan tâm tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó lạ kỳ.

Tính tới thời điểm hiện tại, tôi và chồng cũ đã ly hôn được hơn 1 năm. Thành cũng đã chuyển ra Hà Nội để sinh sống vì công việc của anh ấy. Còn tôi thì vẫn ở tỉnh Hải Phòng. Mặc dù chúng tôi không có bất cứ ràng buộc gì sau ly hôn, thậm chí là không có con, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhiều lúc, tôi tự hỏi "Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể hàn gắn lại khi chúng tôi có con với nhau hay không?"

Mới vừa ly hôn hôn hơn 1 năm, tôi vô tình gặp lại chồng cũ, nói vài câu thì bàng hoàng biết được sự thật động trời khiến tim tôi như xé nát thành trăm mảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào một ngày tôi đang đi công tác ở Hà Nội, tôi tình cờ gặp Thành tại một quán ăn. Anh bắt đầu hỏi thăm tôi những câu đại loại như: "Dạo này em khỏe không? Công việc như thế nào? Có gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống hay không?...". Và rồi anh ấy bắt đầu ấp úng và tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy có điều gì đó rất khó mở lời.

Sau đó, anh bất ngờ nói rằng anh ấy đã yêu và sắp kết hôn. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy hiện đã có một đứa con trai, đứa trẻ đã được sinh ra vào tuần trước. 

Mới vừa ly hôn hôn hơn 1 năm, tôi vô tình gặp lại chồng cũ, nói vài câu thì bàng hoàng biết được sự thật động trời khiến tim tôi như xé nát thành trăm mảnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã suy sụp và gần như không còn đứng vững trước lời nói của anh ấy. Bởi vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Thành không hề có sự ràng buộc của một đứa trẻ nào cả. Và bây giờ, chỉ mới ly hôn được hơn 1 năm, anh ấy đã có con với người khác và sắp tổ chức lễ cưới. Điều này khiến tôi chỉ muốn chạy đi ngay nơi khác và cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đang rất tức giận và không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Tim tôi như bị xét nát cả ngàn mảnh vậy!

Đang nồng nàn bên người tình thì bất chợt vợ của anh ta trở về, tôi kéo vội quần áo rồi chui xuống gầm gường để trốn thì nghe được tiếng nói quen thuộc khiến tim muốn vỡ ra

Đang nồng nàn bên người tình thì bất chợt vợ của anh ta trở về, tôi kéo vội quần áo rồi chui xuống gầm gường để trốn thì nghe được tiếng nói quen thuộc khiến tim muốn vỡ ra

Chồng cũ tôi quá khô khan, vô tâm, chỉ biết đến công việc. Cuối tháng anh ta đưa cho vợ tiền chi tiêu, vậy là xong nghĩa vụ.

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