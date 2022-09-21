Mỗi đêm anh đều lén lút làm một chuyện khiến tim tôi như nghẹn đắng, ấy vậy anh vẫn trách tôi vì điều này

Tâm sự 21/09/2022 22:10

Mình đã vượt qua chuyện chồng có xu hướng ngoại tình như thế nào?

Hôm nay chính xác là 2 tháng 23 ngày kể từ ngày mình phát hiện ra chồng ngày đêm nhắn tin với vài ba người con gái khác. Vì nhiều chuyện va chạm trước đó nên vợ chồng mình đã quyết định không động vào điện thoại của nhau. Và chuyện chồng mình nhắn tin với gái từ bao giờ mình cũng không biết nữa.

Mỗi đêm anh đều lén lút làm một chuyện khiến tim tôi như nghẹn đắng, ấy vậy anh vẫn trách tôi vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mình tuyệt đối tin tưởng chồng. Một ngày không đẹp trời,chồng mình đã không đăng xuất messenger khỏi cái điện thoại cũ anh để ở nhà. Mình âm thầm xem tin nhắn của anh. Mình nhận ra anh không chỉ nhắn tin với 1 mà là 2 người phụ nữ đã có chồng khác. Những tin nhắn trêu đùa, hỏi han, quan tâm, làm gì, đi đâu cũng chụp ảnh gửi cho nhau. Hiển nhiên là chồng mình cũng rất biết điều, chỉ nhắn tin vào buổi ngày vào những giờ họ đi làm, ko ở bên cạnh chồng.

Hai người đàn bà kia cũng nhiệt tình gửi ảnh chụp đùi, rồi café hay ngồi buôn chuyện với bạn bè cũng gửi chồng mình. Tuyệt nhiên không một câu từ tình cảm, nhưng lại rất thân thiết gần gũi. Rồi họ vui vẻ mời nhau cà phê, rồi nhìn thấy người ta chạy xe ngang qua quán cà phê cũng gửi tin nhắn kiểu: “áo màu xanh, xinh gái, nhưng chạy hơi nhanh” hay trời mưa cũng ngồi tỉ tê không có áo mưa rồi nhờ đưa áo mưa hay quan tâm “về đi không lạnh ốm”v...v..., cứ như vậy đến lúc mình không thể chịu đựng nổi sự giả dối này.

Mỗi đêm anh đều lén lút làm một chuyện khiến tim tôi như nghẹn đắng, ấy vậy anh vẫn trách tôi vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi mình nước mắt chảy dòng, cầm hai cái điện thoại, một chiếc của mình, mình nhắn tin hỏi anh đang làm gì? Một chiếc điện thoại cũ của anh, xem anh nhắn tin với cả 2 người và cả mình. Anh còn chụp ảnh điện thoại rằng anh đang xem phim thôi. Mình đã âm thầm như vậy 1 tuần trời. Mệt mỏi khi vừa chăm con, vừa đi làm, vừa đối mặt chuyện đáng sợ kia. Chồng mình đi làm xa lâu lâu mới về. Mình không còn sức để kéo dài hơn nữa. Mình đã nhắn tin với chồng của 1 người phụ nữ. Thật tình cờ là chồng cô ta làm việc cùng chỗ làm với chồng mình mà mình không biết. Mình đã gửi hết đám tin nhắn đó cho anh chồng kia. Cùng lúc, mình nhắn tin cho cô ta, cảnh báo cô ấy. Mình cũng nhắn tin luôn với chồng mình. Chồng mình thay vì hối lỗi thì trách mình cư xử ko khéo,và sợ gia đình họ sẽ lục đục. Nói không lại mình, anh lôi chuyện quá khứ rồi bao nhiêu thứ không hay ra cãi nhau với mình. Cuối cùng thì vợ chồng mình cũng đi đến quyết định giao toàn bộ mật khẩu cá nhân cho nhau và anh hứa không có bất cứ mối quan hệ khác giới nào ngoài công việc.

Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là xong. Nhưng mình ko thể thoát khỏi nỗi ám ảnh bị phản bội, nước mắt mình cứ thể chảy, khóc suốt ngày. Nước mắt lúc nào cũng chực rơi, đôi mắt cứ gọi là ứa lệ. Mình mệt mỏi, mình đã tâm sự với chồng về cảm xúc tồi tệ này. Mình nói trước rằng mình sẽ còn nhắc đi nhắc lại chuyện này dai dẳng, rằng mình xin lỗi chồng trước rằng mình sẽ còn dày vò anh, dày vò mình lâu về sau.

Có hôm mình mệt mỏi quá, mình phải gọi cho anh bảo anh về với mình, mình kiệt quệ. Nói thật mình cảm thấy chồng mình, anh không có cảm giác gì là có lỗi trong việc này. Mình thì kiệt quệ vì những suy nghĩ tiêu cực. Mình đã đề nghị anh, để vợ con vào trái tim anh, để gia đình đoàn tụ. Nhưng anh không chịu, anh bảo mình làm như thế để kiểm soát anh. Lại cãi vã, mệt mỏi.

Mỗi đêm anh đều lén lút làm một chuyện khiến tim tôi như nghẹn đắng, ấy vậy anh vẫn trách tôi vì điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cao điểm là lúc mình muốn dừng lại. Nhưng có 1 người bảo mình, cứ để thời gian xoa dịu, rồi em sẽ vượt qua giai đoạn này. Thật ra mình rất dễ, chỉ cần anh quam tâm, vỗ về mình là mình sẽ vượt qua chuyện này. Nhưg anh thì không, anh vô tâm, vô tình đến ngạt thở. Thật ra đến bây giờ mình cũng không dám chắc anh có còn mối quan hệ dối trá nào sau lưng mình không. Anh cũng hạn chế cho mình vào các tài khoản cá nhân, rồi thái độ không thích bị kiểm soát. Mình chán, chán hẳn. Thế rồi mình cũng đã để mọi chuyện lắng xuống. Nhưng mình lại hết yêu anh. Khi anh càng để mình thấy anh là một người chồng tệ, mình càng mất niềm tin. Thật ra trước đây mình đã thấy như thế, nhưng mình tự an ủi chính bản thân.

Chỉ cần a không ngoại tình và không vũ phu thì mình đều có thể chấp nhận. Nhưng giờ mình thì không còn gì vương vấn. Diễn biến tâm lý của mình dài dẵng suốt 2 tháng qua, từ cay đắng đến tha thứ đến uất nghẹn, rồi lại muốn giải quyết vấn đề muốn gia đình hạnh phúc, rồi chán nản, rồi buông tay. Đến bây giờ mình thấy yêu bản thân hơn, mình xinh đẹp hơn, được nhiều người khen da dẻ mịn màng, dáng dấp ngon nghẻ. Mình xinh đẹp hơn không phải để giữ chồng, mà đơn giản xinh đẹp khiến mình vui vẻ, tự tin và yêu đời hơn, được mọi người yêu mến hơn.

Có thể người ta sẽ tha thứ cho bạn những lỗi lầm, nhưng bạn đã mất mát quá nhiều, những điều không cách nào có thể lấy lại được. Vì đường dài phía trước, mình vẫn sẽ làm việc, nuôi con thật khỏe mạnh, yêu bản thân nhiều hơn, còn với chồng thì mịt mù. Mình không biết nên như thế nào với cuộc hôn nhân này.

Theo NEU Confession

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