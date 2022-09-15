Trót dại gửi tấm thân cạnh người đàn ông luôn nghe lời mẹ, tôi cay đắng khi biết anh làm một chuyện động trời khi tôi đã có thai

Tâm sự 15/09/2022 18:35

Khi ngồi viết những dòng này, trái tim mình thực sự vỡ vụn ra từng mảnh. Mình quyết định xin thôi việc và book vé hai mẹ con trở ra Bắc.

Đau cho cuộc đời mình, cho đứa con chưa đủ hình hài và không có cơ hội được chào đời của mình.

Mình là mẹ đơn thân, bạn trai mình kém 5 tuổi. Lúc mới bắt đầu, chúng mình thực sự trăn trở và suy nghĩ, vì mình lỡ làng, hơn tuổi anh. Nhưng anh chân thành và yêu thương mình từng chút, nên chúng mình đã hứa cùng nhau cố gắng.

Mình cũng khá ưa nhìn cho nên đi với nhau không lệch lạc về ngoại hình lắm. Anh cũng chưa bao giờ ngại hay xấu hổ với bất kì ai khi quen mình.

Trót dại gửi tấm thân cạnh người đàn ông luôn nghe lời mẹ, tôi cay đắng khi biết anh làm một chuyện động trời khi tôi đã có thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như bọn mình hy vọng. Mẹ anh, gia đình anh không chấp nhận mình. Mẹ anh nói anh lo thân anh không xong, sao đủ sức lo cho con mình nữa. Con gái mình 6 tuổi và mình vẫn thoải mái lo cho con mà chưa từng nhờ vả hay trông chờ ở anh. Mình chăm lo cho anh từng chút một, từ quần áo giày dép, tới cơm trưa đem tới công ty cho anh vì sợ anh ăn ngoài không đủ sức khỏe làm việc. Anh bệnh mình cũng tìm đủ mọi loại thuốc tốt cho anh.

Ban đầu anh bỏ qua hết mọi ngăn cản, vẫn yêu chiều mình. Nhưng dần dần, anh thay đổi mà mình thực sự không thể biết được vì sao người đàn ông ấy lại lừa dối mình như vậy. Anh qua lại, nói chuyện với người yêu cũ. Mình biết, mình hỏi thì anh bảo giờ chỉ là bạn và anh không có tình cảm gì với cô bé đó.

Người yêu cũ anh biết anh có bạn gái nhưng vẫn nhắn tin cho anh hàng ngày. Mình ngăn thì anh giận dỗi. Mình tin anh, và vẫn cố gắng, miệt mài làm việc, thăng tiến trong công việc, chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của hai đứa. Cho tới khi anh nói anh muốn dừng lại, anh muốn lấy vợ, và người đó không phải là mình. Anh chia sẻ rằng Mẹ anh tuyên bố cho dù mình có mang thai gia đình họ cũng không bao giờ chấp nhận mình và đứa bé.

Mình đã suy sụp, gục ngã và đắm chìm trong nước mắt suốt 2 tuần cho tới khi mình phát hiện ra mình có bầu. Mình nói chuyện với anh, anh vờ như không hiểu. Thậm chí mình ốm nghén nằm một chỗ anh cũng chỉ hỏi han vài câu chứ không còn xem mình như thế nào hay mình làm sao. Mọi thứ liên quan tới hai đứa anh xóa hết. Thay vào đó anh đi chơi với người yêu cũ và up hình lên tik tok, thông báo sắp cưới.

Trót dại gửi tấm thân cạnh người đàn ông luôn nghe lời mẹ, tôi cay đắng khi biết anh làm một chuyện động trời khi tôi đã có thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè mình nhắn gọi mình trong khi mình bất ngờ và chết sững. Anh đã lừa dối mình, nhưng vẫn làm việc ấy với mình, vẫn đưa mình đi ăn. Anh nói anh nói chuyện lại với người yêu cũ vì anh không muốn tâm sự với ai thêm nữa. Mẹ anh và gia đình anh áp lực quá, bắt anh phải lập gia đình để chia tay mình.

Mình đã dằn vặt bản thân, trách giận mình, tâm trí nó khủng hoảng đến mức tệ hại. Và mình mất con. Mất đi sinh linh nhỏ bé mà mình yêu thương vô cùng. Không một câu hỏi han từ anh và gia đình anh. Mình chưa từng trách anh, mình đã nhắn cho anh, mình chưa từng ác với bất kì ai, chỉ ác với chính bản thân mình và con mình, tại sao lại đối xử thế với mình. Nhưng không nhận được câu xin lỗi. Trung thu anh đưa người yêu cũ đi ăn, còn bỏ mặc mình chất chồng trong nỗi dày vò bản thân không lối thoát.

Mình gượng dậy cố gắng làm việc, kiếm tiền để lo cho con gái riêng. Dù sao vẫn phải sống và trả nợ đời. Nhưng hôm nay mệt mỏi quá, muốn trải lòng ra cho vơi bớt đi một chút. 3 năm hóa ra cũng chỉ như một giấc mơ, mà giấc mơ ấy không vượt qua được cái gọi là người yêu cũ. Có những thứ hạnh phúc đánh đổi bằng máu của con và nước mắt, cả vật chất lẫn tinh thần của người đã dành cả niềm tin cho anh.

Thôi thì chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt....

Theo NEU Confessions

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