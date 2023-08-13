Khi tôi kết hôn, mẹ chồng tôi đã 73 tuổi, tuy sức khỏe tốt nhưng dù sao cũng đã già, đôi khi còn khó khăn trong việc đi lại.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ không may qua đời vì tai nạn nhưng tưởng chừng như không bắt được hung thủ thì bất ngờ đã xảy đến.

Từ khi tôi chuyển đến nhà mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn rất tốt. Mùa hè cũng là thời điểm nhà chúng tôi sôi động nhất, mẹ chồng đi quanh vườn rau của mình và giỏ đựng đầy rau tươi ngon.

Mẹ chồng tôi thường thích chăm sóc vườn rau nhỏ của mình, trong vườn rau có đủ loại rau, nào là cà chua, dưa chuột và cần tây.

Buổi tối, mẹ chồng nấu một bàn ăn đầy đủ các món ăn tự nhiên, cả gia đình đều rất vui vẻ khi ăn. Mẹ chồng không có nhiều sở thích, chỉ thích chơi một ít mạt chược, nhưng không phải là nghiện, chơi vài ván rồi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bố chồng cũng không quá quan tâm đến mẹ chồng, mối quan hệ giữa vợ chồng luôn tốt, ít xảy ra cãi vã.

Năm thứ tư của cuộc hôn nhân, chồng tôi được thăng chức làm việc ở huyện, tôi và các con cùng chồng chuyển đến huyện, mua một căn nhà hai phòng ngủ.

Ngôi nhà tuy không lớn nhưng đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của chúng tôi, vẫn còn một khoản vay lớn phải trả.

Khi con tôi vào mẫu giáo, tôi bắt đầu đi làm và về cơ bản tôi đã tạm biệt sự nhàn hạ trước đây.

Sau hai năm sống ở thành phố, bố chông tôi đã đến vài lần, trong khi mẹ chồng tôi chưa bao giờ đến. Mỗi lần chỉ gọi điện yêu cầu chúng tôi về quê thăm, còn nói rằng rau trong vườn đã thu hoạch, đang chờ chúng tôi về ăn.

Nhưng thường thì chúng tôi không có thời gian, cũng chưa kể đến việc quay về quê. Chúng tôi cũng biết rằng mẹ chồng nhớ cháu nên tôi và chồng đã thỏa thuận sẽ trở về một chuyến vào dịp Trung thu.

Nhưng nhớ cháu của mẹ chồng không phải là điều chúng tôi có thể tưởng tượng, mẹ chồng thật sự tự mình đến huyện.

Mẹ chồng đã gọi điện cho chồng tôi khi đã qua 5 giờ chiều, nói là sợ làm phiền chúng tôi đang làm việc.

Thực tế, ngày hôm sau là sinh nhật con trai tôi, mẹ chồng nói là đến gửi rau cho chúng tôi, nhưng thực chất là đến chúc mừng sinh nhật cháu.

Ngày thứ hai, chúng tôi đã dẫn mẹ chồng và con trai đi chơi, ăn uống suốt cả ngày, về đến nhà đã qua 3 giờ chiều.

Chúng tôi đều để mẹ chồng ở đó hai ngày, sau đó sẽ quay trở về một thời gian sau, nhưng mẹ chồng cứ khăng khăng muốn đi xe khách vào buổi tối về.

Không thể làm gì, chồng tôi đã đưa bà đến bến xe khách, kịp lên chuyến xe cuối cùng trở về.

Buổi tối, chồng tôi gọi điện cho mẹ chồng, nhưng điện thoại luôn tắt máy. Gọi điện cho bố chồng, bố chồng nói mẹ chồng vẫn chưa về.

Theo thời gian bình thường, mẹ chồng đã đến nhà từ lâu, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng: Liệu có chuyện gì không ổn không.

Thật không ngờ, nửa đêm hai giờ, bố chồng gọi điện, nói mẹ chồng bị tai nạn xe ở đầu làng, có lẽ là bị đâm ngay sau khi xuống xe.

Ảnh minh họa: Internet

Xe gây tai nạn đã bỏ trốn, cho nên không liên lạc được với mẹ chồng. Hiện tại đang trên đường đến bệnh viện huyện, yêu cầu chúng tôi đến ngay.

Do bị đâm trong một thời gian dài mới được phát hiện, mẹ chồng cuối cùng vẫn không may tử vong vì tai nạn xe.

Tại hiện trường tai nạn, không có camera giám sát, không thể xác định được xe gây tai nạn và điều đáng ngạc nhiên hơn, tại hiện trường không tìm thấy điện thoại di động của mẹ chồng, điều này khiến chúng tôi rất nghi ngờ.

Ngày hôm sau mẹ chồng tôi qua đời, tang lễ được tổ chức ở quê nhà. Theo thông lệ, không ai trong chúng tôi được ngủ vào ban đêm.

Nhưng con trai tôi đã không trải qua những điều này và nó vẫn chạy xung quanh. Để con không nghịch ngợm và gây sự, tôi đã đưa điện thoại di động của chồng cho con nghịch.

Không ngờ nửa đêm con trai gọi nhầm vào số điện thoại của mẹ chồng, điện thoại bên kia đổ chuông. Khi nó được kết nối, chồng tôi chết lặng.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu dây bên kia là một người đàn ông vừa mới ngủ dậy, những gì anh ấy nói qua điện thoại khiến cả tôi và chồng đều ngạc nhiên.

Khi nghe anh ta mơ mơ màng màng nói: “Con ơi, đừng lo, ba không sao! Đừng nói với ai về việc ba tông người, ngày mai ba sẽ xử lý xe bánh mì và tìm con”. Sau khi nói xong, anh ta treo máy. Nghe xong, chồng tôi liền báo cảnh sát.

Công an sau khi điều tra xe bánh mì đã nhanh chóng xác định được xe gây tai nạn. Khi bắt được kẻ gây tai nạn, anh ta còn không hiểu làm sao lại bị bắt nhanh như vậy.

Trước mặt cảnh sát, người đàn ông đã thú nhận toàn bộ quá trình gây tai nạn, do uống rượu nên lái xe quá nhanh và tông vào người vừa bước xuống xe.

Hơn nữa, mẹ chồng vốn định bán điện thoại, không ngờ nửa đêm lại bàng hoàng nhìn thấy cuộc gọi của con trai và bắt máy.

Khi thấy hung thủ đã bị bắt, tôi và chồng tôi cũng nhẹ nhõm một hơi, tin rằng linh hồn của bà mẹ sẽ được an nghỉ. Nếu hung thủ không bị bắt, chúng tôi sẽ sống với sự hối tiếc suốt đời.

Với tài xế thiếu trách nhiệm như vậy, anh ta nên bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.