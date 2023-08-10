Tiểu Triệu là một nữ sinh viên đại học sống một mình, vừa tốt nghiệp đại học và bước vào xã hội.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện một cô gái sống 1 mình bị tên trộm cương hiếp nhân lúc cô đang bị say rượu.

Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định ở lại thành phố của trường đại học để làm việc. Để thuận tiện cho việc đi làm và tiết kiệm một ít tiền xe buýt, cô đã thuê một căn phòng nhỏ gần công ty.

Tiểu Triệu mặc dù ngoại hình chỉ ở mức trung bình nhưng cô cũng thuộc dạng ưa nhìn, trong khuôn viên trường đại học cũng có một vài chàng trai theo đuổi cô.

Nơi cô thuê thực tế thường xuyên xảy ra các vụ trộm xâm nhập, nhưng khi mới bước vào xã hội, cô không chú ý quá nhiều. Cho đến đêm xảy ra sự việc...

Vào tối đó, công ty tổ chức một bữa tiệc để mọi người gặp gỡ, cũng như tạo sự gắn kết giữa các đồng nghiệp trong công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Dù Tiểu Triệu mới gia nhập công ty không lâu, nhưng cô cũng đã nghe nói và hiểu rằng cần phải thiết lập quan hệ tốt với các quản lý và đồng nghiệp trong công ty.

Vì vậy Tiểu Triệu đã đi nâng cốc chúc mừng từng người một, đến mức khi trở về nhà cô đã mệt mỏi đến mức không còn biết gì nữa, và ngay lập tức đi ngủ.

Vào thời điểm đó, một tên trộm đã chọn nhà của Tiểu Triệu làm mục tiêu. Tên trộm chờ đến nửa đêm, trực tiếp trèo vào nhà qua cửa sổ và tìm kiếm những vật có giá trị trong phòng khách và các tủ.

Tên trộm cũng cảm thấy rất khó chịu và chỉ có thể chịu thua, chuẩn bị rời đi. Lúc đó, tê trộm phát hiện cửa phòng đang mở, không khóa.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ăn cắp, tên trộm lại bắt đầu có ý định không đúng đắn và liều lĩnh, và tiến vào phòng của Tiểu Triệu.

Kẻ trộm ngửi được mùi rượu từ cơ thể của Tiểu Triệu, cảm thấy rằng cô ấy đang trong say rượu và không biết gì cả. Vì vậy, hắn liều lĩnh lao nhào lên người Tiểu Triệu.

Nhưng điều mà kẻ trộm không ngờ đến là Tiểu Triệu lại tỏ ra cởi mở hơn hắn nhiều. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Triệu, kẻ trộm không còn sợ hãi hơn nữa.

Tuy nhiên, có lẽ do tác động của môi trường, kẻ trộm chỉ mất vài giây là đã xong, nhanh chóng mặc quần áo và vượt qua hàng rào để trốn đi!

Tiểu Triệu chỉ tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, mở mắt và phát hiện căn nhà của mình hỗn loạn, thậm chí cả bộ quần áo trên người cũng không gọn gàng nữa. Cô ngay lập tức nhận ra đã có chuyện xảy ra và lập tức quyết định báo cảnh sát.