Ba năm sau trở về thăm vợ con với tâm trạng hào hứng nhưng vừa đến cổng làng, anh được người bạn thân tiết lộ chuyện động trời khiến anh gần như gục xuống đất

Tiểu Lý sinh ra ở một vùng nông thôn. Ba năm trước anh kết hôn với một người phụ nữ cùng thôn.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông đi làm việc xa nhưng vợ ở nhà lại lấy một người khác khiến anh cảm thấy tức giận.

Xét cho cùng, ở đó có nhiều cơ hội hơn và việc kiếm tiền nuôi gia đình cũng dễ dàng hơn.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống rất hòa thuận, nhưng khi sinh con, chi tiêu trong gia đình cũng tăng lên, Tiểu Lý không có lựa chọn nào khác nên đã đi cùng với những người khác lên thành phố kiếm việc.

Ở thành phố, Tiểu Lý tìm được một công việc trong một nhà máy ở ngoại ô thành phố, mặc dù công việc vất vả và hầu như không có ngày nghỉ, nhưng tiền lương vẫn khá ổn.

Tiểu Lý luôn lo lắng cho vợ con ở nhà, anh muốn kiếm nhiều tiền hơn để tạo ra một cuộc sống tốt cho họ. Vì quãng đường xa xôi và chi phí đi lại đắt đỏ, cộng với nhà máy không có kỳ nghỉ dài, Tiểu Lý đã không trở về nhà trong ba năm.

Tiểu Lý có thể làm như vậy, nhưng vợ anh thì không thể. Sự khác biệt giữa nam và nữ là: nếu một người đàn ông có lập trường vững chắc, anh có thể chống lại mọi sự cám dỗ. Nhưng phụ nữ khác, họ luôn phụ thuộc vào môi trường sống và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Vợ của Tiểu Lý cũng vậy, trong hai năm khi anh đi làm việc xa, cô ấy vẫn giữ đúng chuẩn mực của một người phụ nữ đã có chồng, nhưng vào năm thứ ba, cô đã cảm thấy không yên lòng, luôn có điều gì đó khiến tâm trí cô bị dao động.

Điều đó bắt nguồn từ một người đàn ông tên Tiểu Mao. Anh đã để ý vợ của Tiểu Lý từ rất lâu nhưng do Tiểu Lý ở nhà nên Tiểu Mao không dám phạm sai lầm.

Bây giờ khi Tiểu Lý đi làm việc xa lâu không quay trở lại, cô ấy cũng không còn chống cự như trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu óc tỉnh táo trở lại, lúc đầu anh thử một chút mời cô ấy uống trà, ăn cơm và sau đó dần dần táo bạo hơn, mời cô ấy hát, nhảy múa, uống rượu và hành động ngày càng điên cuồng hơn.

Ban đầu vợ của Tiểu Lý còn giữ một chút kín đáo, sau đó dần dần thích thú với sự quan tâm của Mao.

Tiểu Mao độc thân đã lâu, vợ của Tiểu Lý cũng phải chịu cảnh cô đơn, hai người bắt đầu yêu nhau và nhanh chóng trở nên không thể tách rời.

Khi thời gian trôi qua, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu sắc và họ đã có kế hoạch sống chung, vợ Tiểu Lý không quan tâm rằng cô ấy đã kết hôn, vì tình yêu đã lún sâu.

Mao càng táo bạo, hoàn toàn không quan tâm đến quan niệm xã hội, anh quyết định yêu cầu vợ của Tiểu Lý kết hôn cùng anh ta.

Ban đầu, ở vùng nông thôn xa xôi, nhận thức về luật pháp của mọi người hơi mờ nhạt, người thân và bạn bè của Mao cũng không quan tâm đến những điều này.

Hai người vội vàng sắp xếp rượu cưới, đương nhiên cũng không đăng ký với cơ quan quản lý hôn nhân. Tiểu Lý không biết gì về nó.

Ảnh minh họa: Internet

Ba năm sau, khi Tiểu Lý quyết định thu xếp công việc và hào hứng trở về nhà để gặp vợ con. Nhưng khi đến ngôi làng, anh thấy ánh mắt của người dân đối với anh hơi khác thường, họ chỉ vào anh và thì thầm, anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngay lúc đó, một người bạn thấy anh đến, vội kéo anh đi vào một nơi yên tĩnh và kể cho anh nghe một chút.

Sau khi nghe câu chuyện vợ anh tái giá lấy người khác, Tiểu Lý như bị sét đánh, đau đớn vô cùng. Nhưng anh là một người đàn ông rất lương thiện, ban đầu muốn tìm người đàn ông đó để đánh nhau trong cơn giận.

Nhưng sau đó, anh nghĩ lại rằng mình cũng có lỗi với vợ, bây giờ cô ấy đã tìm được hạnh phúc thì hãy để cô ấy đi.

Vì vậy, mà không nói một lời, không gặp gỡ bạn bè, anh quay đầu và trở lại con đường đã đi qua. Mặc dù lòng anh như bị cắt đứt, nhưng anh không muốn gặp lại cô ấy, việc gặp lại càng làm anh đau đớn hơn.

Một cuộc hôn nhân kết thúc một cách bất ngờ như vậy, Tiểu Lý trở về thành phố làm việc và chôn giấu tình yêu sâu trong lòng.